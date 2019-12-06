Том Холланд украл со съемок «Человека-паука» веб-шутеры и очки Тони Старка

В интервью BBC Radio 1 Том Холланд признался, что после съемок регулярно забирает с площадок своих проектов разные предметы реквизита. По словам актера, его дом завален сувенирами из фильмов, включая веб-шутеры (приспособления для метания паутины) Человека-паука и очки Тони Старка из «Вдали от дома».

«У меня есть набор веб-шутеров от костюма Человека-паука, о чем люди из Marvel не знали. Но теперь знают, — говорит Холланд. — Еще у меня есть очки Тони Старка. Я как-то попытался забрать весь костюм, но это довольно непросто — выйти с площадки в костюме Человека-паука».

При этом актер несильно переживает, что студия может его наказать за подобное «воровство». В первую очередь потому, что на случай поломки или потери на съемках блокбастера всегда создается несколько копий важного реквизита.

«Пока все нормально, и они всегда массу их делают, потому что те постоянно ломаются, — объяснил Холланд. — Я такой: „Ой, я потерял очки Тони Старка“. Они в ответ: „Что ты сделал?!“ И теперь они лежат у меня над камином».

Холланд не единственный актер киновселенной Marvel, забравший себе сувенир с площадки.

Крис Хемсворт присвоил себе как минимум пять молотов Тора. Актер отметил, что после признания ему стало сложнее выносить с площадки реквизит.

Крис Пратт забрал куртку и несколько элементов костюма Звездного Лорда. По его словам, он сделал это, чтобы в образе своего персонажа навещать детей в больницах.

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Чедвика Боузмана «Черной Пантеры». Себастиан Стэн и Карен Гиллан не стали забирать реквизит и вместо этого присвоили себе запасы геля, который помогал им надевать фальшивые металлические руки.

Карен Гиллан О разных примерах кражи со съемок КиноПоиск рассказывал здесь.

Холланд вернется в образе молодого супергероя в «Человеке-пауке 3», съемки которого стартуют в июле. Работа пройдет в Атланте, где расположена студия Pinewood, в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Исландии. Сюжет проекта неизвестен. По слухам, главным злодеем фильма станет Крэйвен-охотник, для которого Человек-паук — идеальная добыча. Считается, что на его появление намекают предстоящие съемки в Исландии.

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