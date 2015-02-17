Sony знала, как вывести Человека-паука из Marvel. У студии были свои планы, заявил Том Холланд

В интервью MTV International Том Холланд рассказал, что у студии Sony были свои планы на тот случай, если бы не удалось достигнуть договоренности о совместном использовании Человека-паука с Disney. По его словам, у руководства Sony были очень хорошие идеи по поводу того, что делать с персонажем за пределами киновселенной Marvel.

«Будущее Человека-паука оставалось очень светлым и с Sony, — говорит Холланд. — У нас была очень, очень хорошая идея, как продолжить работу без киновселенной Marvel. Том Ротман и Эми Паскаль были уверены, что справятся и смогут сделать фильм, достойный Человека-паука».

«При всем при этом я очень рад вернуться в киновселенную Marvel, вернуться в команду, потому что мне кажется, что именно там сейчас его место, — продолжает актер. — Я чрезвычайно благодарен Бобу Айгеру и Тому Ротману, что они позволили мне стать частью процесса по возвращению его домой. Это был довольно клевый опыт и отличный повод похвастаться: я спас Человека-паука».

Как Человек-паук ушел из Marvel

В августе 2019-го стало известно, что Кевин Файги и Marvel больше не будут сотрудничать с Sony при создании фильмов о Человеке-пауке. Ранее заключенная сделка о совместном использовании персонажа была расторгнута, после того как Disney запросила пересмотр условий договоренности. Студия хотела получить контроль над 50% франшизы. В итоге Sony отказалась.

Как Человек-паук вернулся в Marvel

В итоге 27 сентября Disney и Sony достигли новой договоренности. По условиям новой сделки Disney будет получать с фильмов о Человеке-пауке около 25% прибыли, а Питер Паркер сможет появиться в одном из фильмов франшизы Marvel. Файги и Эми Паскаль выступят продюсерами третьей части. При этом Disney оставит за собой все права на выпуск сопутствующих товаров.

Как возвращению поспособствовал Холланд

Холланд считает, что помог компаниям договориться после нескольких недель неудачных переговоров. В эфире передачи «Джимми Киммел в прямом эфире» актер рассказал, что, когда Sony объявила о прекращении сотрудничества, он написал письмо Айгеру, в котором выразил благодарность за то, что тот «изменил его жизнь к лучшему». В ответ глава Disney уточнил у актера, могут ли они поговорить по телефону. «Кто я такой, чтобы назначать время самому Бобу Айгеру», — говорит актер. Когда Айгер позвонил, Холланд находился в пабе и уже успел выпить три пинты пива. Тем не менее их диалог стал ключевым для возвращения Человека-паука во вселенную Marvel.

Какое будущее ждет Человека-паука

Сейчас в работе находится третий фильм о Человеке-пауке, который увидит свет 16 июля 2021 года. Детали проекта отсутствуют, но Холланд признался, что обсуждал новую часть с Marvel и Sony и знает все подробности. «Я теперь все знаю. Недели две назад у меня состоялась важная встреча с Marvel и Sonу, и я знаю все секреты. Но я дал примерно тысячу интервью, так что в курсе, как не спойлернуть фильмы!» — заявил актер.