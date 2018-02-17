Тони Старк или дядя Бен? Том Холланд точно знает, кого стоит воскресить

На мировой премьере мультфильма Pixar «Вперед» Тома Холланда спросили, кого бы он хотел воскресить из окружения Человека-паука — Тони Старка, дядю Бена, родителей Питера или, например, Гвен Стейси. Холланд, практически не сомневаясь, назвал наставника своего героя в киновселенной Marvel — Железного человека.

«Это должен быть Тони Старк. Это должен быть он, — заявил Холланд. — Потому что я обожаю работать с Робертом, и, будь у меня возможность сняться с ним еще один день, я бы это сделал. Было бы очень весело».

Выбор Холланда, пускай и несколько эгоистичен, вполне очевиден: он снимался с Робертом Дауни-мл. в «Человек-паук: Возвращение домой» и «Удивительном путешествии доктора Дулиттла» и наверняка хочет вновь появиться с актером в кадре. Этот выбор логичен и в отношении Питера Паркера. В отсутствие дяди Бена, которого в новых фильмах пока не показывали, Тони стал для Питера примером для подражания, и его смерть в «Мстители: Финал» сильно сказалась на молодом супергерое.

Холланд вернется в роли Питера Паркера в новом фильме о Человеке-пауке, премьера которого запланирована на 16 июля 2021 года.

В 2020-м зрители увидят Холланда в двух проектах — криминальной ленте братьев Руссо «Черри» и триллере «Дьявол навсегда».

По словам самого Холланда, в ближайшие месяцы он приступит к съемкам в экранизации игры «Uncharted». Предположительно, это означает, что Рубен Фляйшер и студия Sony договорились о сотрудничестве, и постановщик займет режиссерское кресло фильма.

Источник: IGN

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