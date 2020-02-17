Экранизация «Uncharted» расскажет предысторию игр. Вот что говорит Том Холланд

В интервью IGN Том Холланд рассказал, чего ждать от грядущей адаптации серии игр «Uncharted». По его словам, в фильме «Неизведанное: Удача Дрейка» зрителей ждет не прямая адаптация сюжета одной из существующих частей, а новая история о прошлом Нэйтана Дрейка, которому только предстоит стать великим искателем сокровищ и приключений.

«По пути сюда я прочитал последнюю версию сценария, и это один из лучших текстов, что я когда-либо читал, — говорит Холланд. — Слова буквально оживают на странице».

«В отличие от других фильмов по играм, „Uncharted“ предлагает историю происхождения, — продолжает актер. — Так что если вы знакомы с играми, то не знаете, что произойдет в фильме. А если не играли, то все равно посмотрите с удовольствием, так как увидите все одновременно со всеми».

«Не терпится приступить к съемкам. Фильм уже все заждались», — добавил Холланд.

«Uncharted» — история о бесстрашном собирателе древностей и искателе приключений Нэйтане Дрейке. Он путешествует по всему миру в поисках древних артефактов, постоянно ввязываясь в разные авантюры и рискуя жизнью на регулярной основе.

Студия Sony уже несколько лет пытается перенести «Uncharted» на большой экран. В разное время к экранизации присматривались Сет Гордон, Нил Бёргер, Джо Карнахан и Шон Леви, но проект вновь и вновь оказывался без режиссера. Последним от проекта отказался Дэн Трахтенберг.

Сейчас режиссерское кресло предлагают Рубену Фляйшеру, постановщику «Венома» и «Добро пожаловать в Zомбилэнд». Но он пока не дал официального согласия.

В ноябре 2019 года к актерскому составу присоединился Марк Уолберг, который сыграет Салли — наставника и друга Дрэйка. Холланд уверен, что из Уолберга получится отличный Салли.

Для работы над «Uncharted» и адаптациями других игр в мае 2019 года студия Sony создала кинокомпанию PlayStation Productions. Она будет отвечать за экранизации разных игровых эксклюзивов Sony, включая «God of War», «Tomb Raider», «Metal Gear Solid», «Crash Bandicoot» и «The Last of Us».

Фильм ожидался в кинотеатрах 18 декабря 2020 года, но проблемы с режиссером заставили студию пересмотреть планы. Новая дата премьеры — 5 марта 2021 года.

Прежде чем приступить к работе над «Неизведанным», Холланд, скорее всего, снимется в новом «Человеке-пауке», который увидит свет 15 июля 2021 года.

О других ожидаемых экранизациях видеоигр КиноПоиск рассказывал здесь.

Источник: IGN