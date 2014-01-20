Адам Драйвер вернулся в роли Кайло Рена в скетче SNL

25 января Адам Драйвер в третий раз выступил ведущим передачи «Субботним вечером в прямом эфире». Актер открыл выпуск расслабленным монологом и хорошо показал себя в нескольких скетчах, но главным стал сиквел пародии на программу «Босс под прикрытием». Драйвер вновь сыграл Кайло Рена из «Звездных войн», который пытается выяснить, как работают его подчиненные.

В первый раз Кайло отправился под прикрытием в облике инженера Мэтта, а теперь появился как интерн Рэнди. Попытка стать одним из обычных работников Первого Ордена в итоге обернулась смертью нескольких человек, разрушенной офисной техникой и повторением фразы «Окей, бумер». На YouTube скетч собрал уже почти 7 млн просмотров.

Кроме скетча с Кайло, Драйвер также сыграл драматичную бутылку кетчупа.

И перестаравшегося актера в ресторане с рыцарской тематикой.

Открывающий монолог Драйвера:

В ближайшее время Драйвер приступит к съемкам в исторической картине Ридли Скотта «Последняя дуэль». Сейчас актер претендует на премию «Оскар» за роль в фильме Ноа Баумбака «Брачная история».