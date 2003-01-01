Кинокритики Нью-Йорка назвали «Ирландца» лучшим фильмом года

Сообщество кинокритиков Нью-Йорка (NYFCC) подвело итоги 2019 года. Лучшим фильмом вновь был признан «Ирландец» Мартина Скорсезе. Ранее криминальная драма получила аналогичную награду от Национального совета кинокритиков США, а также вошла в список главных фильмов года по версии AFI.

Среди актеров стоит выделить победу Джо Пеши, который до «Ирландца» не появлялся на экранах в течение девяти лет. Антонио Бандерас закрепил свой триумф на Каннском фестивале призом за лучшую мужскую роль в ленте «Боль и слава», а Лупиту Нионго наградили за роль первого плана в социальном хорроре «Мы».

В операторском сегменте неожиданно победила Клер Матон, снимавшая «Портрет девушки в огне». Впрочем, аналитики убеждены, что «Оскар» в этой номинации, скорее всего, достанется Роджеру Дикинсу за военный экшен «1917», который смонтирован как один двухчасовой дубль.

Полный список победителей:

Лучший фильм

«Ирландец»

Лучший режиссер

Джошуа Сэфди, Бен Сэфди — «Неограненные драгоценности»

Лучший сценарий

«Однажды в… Голливуде» — Квентин Тарантино

Лучший актер

Антонио Бандерас — «Боль и слава»

Лучшая актриса

Лупита Нионго — «Мы»

Лучший актер второго плана

Джо Пеши — «Ирландец»

Лучшая актриса второго плана

Лора Дерн — «Брачная история»

Лучший актерский прорыв

Пол Уолтер Хаузер — «Дело Ричарда Джуэлла»

Лучший анимационный фильм

«Я потеряла свое тело»

Лучшая работа оператора

«Портрет девушки в огне» — Клер Матон

Лучший дебютный фильм

«Атлантика»

Лучший фильм на иностранном языке

«Паразиты»

Лучший документальный фильм

«Страна меда»

Специальных наград удостоились композитор Рэнди Ньюман и Indie Collect (организация по сохранению пленочных копий независимого кино).

NYFCC было основано в 1935 году. В нем состоят кинокритики, пишущие для газет, журналов и онлайн-изданий. Свои итоги сообщество подводит в декабре, а лауреаты награждаются в январе следующего года.

Источник: THR



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