Кинокритики Нью-Йорка назвали «Ирландца» лучшим фильмом года

Сообщество кинокритиков Нью-Йорка (NYFCC) подвело итоги 2019 года. Лучшим фильмом вновь был признан «Ирландец» Мартина Скорсезе. Ранее криминальная драма получила аналогичную награду от Национального совета кинокритиков США, а также вошла в список главных фильмов года по версии AFI.
Среди актеров стоит выделить победу Джо Пеши, который до «Ирландца» не появлялся на экранах в течение девяти лет. Антонио Бандерас закрепил свой триумф на Каннском фестивале призом за лучшую мужскую роль в ленте «Боль и слава», а Лупиту Нионго наградили за роль первого плана в социальном хорроре «Мы».
В операторском сегменте неожиданно победила Клер Матон, снимавшая «Портрет девушки в огне». Впрочем, аналитики убеждены, что «Оскар» в этой номинации, скорее всего, достанется Роджеру Дикинсу за военный экшен «1917», который смонтирован как один двухчасовой дубль.
Полный список победителей:
Лучший фильм
Лучший режиссер
Джошуа Сэфди, Бен Сэфди — «Неограненные драгоценности»
Лучший сценарий
«Однажды в… Голливуде» — Квентин Тарантино
Лучший актер
Антонио Бандерас — «Боль и слава»
Лучшая актриса
Лучший актер второго плана
Лучшая актриса второго плана
Лучший актерский прорыв
Пол Уолтер Хаузер — «Дело Ричарда Джуэлла»
Лучший анимационный фильм
Лучшая работа оператора
«Портрет девушки в огне» — Клер Матон
Лучший дебютный фильм
Лучший фильм на иностранном языке
Лучший документальный фильм
Специальных наград удостоились композитор Рэнди Ньюман и Indie Collect (организация по сохранению пленочных копий независимого кино).
NYFCC было основано в 1935 году. В нем состоят кинокритики, пишущие для газет, журналов и онлайн-изданий. Свои итоги сообщество подводит в декабре, а лауреаты награждаются в январе следующего года.
Источник: THR
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