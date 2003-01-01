«Ирландец» стал лучшим фильмом года по версии кинокритиков США

Национальный совет кинокритиков США объявил лауреатов своей ежегодной премии. Фаворитом стала криминальная драма «Ирландец», взявшая награду как лучший фильм. Триумф долгостроя Мартина Скорсезе у критиков вполне закономерен: после премьеры на фестивале в Нью-Йорке картина получила по большей части восторженные рецензии от прессы. Помимо этого, автора «Ирландца» Стивена Зеллиана наградили за лучший адаптированный сценарий.
Сразу в двух категориях выиграл триллер «Неограненные драгоценности», вторая работа братьев Сэфди после «Хорошего времени». Адама Сэндлера, исполнившего главную роль, назвали лучшим актером, а Сэфди и их соавтору Рональду Бронштейну ушла награда за оригинальный сценарий.
Среди других лауреатов — Кэти Бейтс за «Дело Ричарда Джуэлла», Рене Зеллвегер за «Джуди» и Брэд Питт за «Однажды в… Голливуде» Квентина Тарантино, получившего приз за режиссуру.
Лучшим иностранным фильмом ожидаемо признаны «Паразиты», первый корейский фильм, получивший главный приз Каннского кинофестиваля. Сейчас сатире Пон Джун-хо прочат «Оскар» в номинации «Лучший иностранный фильм».
Полный список победителей выглядит так:
Лучший фильм
Лучший режиссер
Квентин Тарантино — «Однажды в… Голливуде»
Лучший оригинальный сценарий
«Неограненные драгоценности» (Джошуа Сэфди, Рональд Бронштейн, Бен Сэфди)
Лучший адаптированный сценарий
Лучший актер
Адам Сэндлер — «Неограненные драгоценности»
Лучшая актриса
Лучший актер второго плана
Брэд Питт — «Однажды в… Голливуде»
Лучшая актриса второго плана
Кэти Бейтс — «Дело Ричарда Джуэлла»
Лучший актерский прорыв
Пол Уолтер Хаузер — «Дело Ричарда Джуэлла»
Прорыв года среди режиссеров
Мелина Матсукас — «Квин и Слим»
Лучший анимационный фильм
Лучший иностранный фильм
Лучший документальный фильм
Лучший актерский ансамбль
Награда за выдающиеся достижения
10 лучших фильмов года
- «Однажды в… Голливуде»
- «Достать ножи»
- «Меня зовут Долемайт»
- «Ford против Ferrari»
- «Кролик Джоджо»
- «Дело Ричарда Джуэлла»
- «Неограненные драгоценности»
- «1917»
- «Волны»
- «Брачная история»
10 лучших независимых фильмов года
- «Дикая роза»
- «Прощание»
- «Арахисовый сокол»
- «Гив ми либерти»
- «Джуди»
- «Солнцестояние»
- «Соловей»
- «Последний черный в Сан-Франциско»
- «Сувенир»
- «Тайная жизнь»
5 лучших иностранных фильмов года
5 лучших документальных фильмов года
- «Rolling Thunder Revue: A Bob Dylan Story by Martin Scorsese»
- «Черный крестный отец»
- «Аполлон-11»
- «Wrestle»
- «Американская фабрика»
Национальный совет кинокритиков США был основан в 1909 году в Нью-Йорке. В его состав помимо критиков входят преподаватели и студенты кинематографических институтов.
Победители получат свои награды на торжественной церемонии 8 января.
Источник: THR
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