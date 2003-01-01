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«Ирландец» стал лучшим фильмом года по версии кинокритиков США

ВчераОбсудить0

Национальный совет кинокритиков США объявил лауреатов своей ежегодной премии. Фаворитом стала криминальная драма «Ирландец», взявшая награду как лучший фильм. Триумф долгостроя Мартина Скорсезе у критиков вполне закономерен: после премьеры на фестивале в Нью-Йорке картина получила по большей части восторженные рецензии от прессы. Помимо этого, автора «Ирландца» Стивена Зеллиана наградили за лучший адаптированный сценарий.

Сразу в двух категориях выиграл триллер «Неограненные драгоценности», вторая работа братьев Сэфди после «Хорошего времени»Адама Сэндлера, исполнившего главную роль, назвали лучшим актером, а Сэфди и их соавтору Рональду Бронштейну ушла награда за оригинальный сценарий.

Среди других лауреатов — Кэти Бейтс за «Дело Ричарда Джуэлла», Рене Зеллвегер за «Джуди» и Брэд Питт за «Однажды в… Голливуде» Квентина Тарантино, получившего приз за режиссуру.

Лучшим иностранным фильмом ожидаемо признаны «Паразиты», первый корейский фильм, получивший главный приз Каннского кинофестиваля. Сейчас сатире Пон Джун-хо прочат «Оскар» в номинации «Лучший иностранный фильм».

Полный список победителей выглядит так:

Лучший фильм

«Ирландец»

Лучший режиссер

Квентин Тарантино — «Однажды в… Голливуде»

Лучший оригинальный сценарий

«Неограненные драгоценности» (Джошуа Сэфди, Рональд Бронштейн, Бен Сэфди)

Лучший адаптированный сценарий

«Ирландец» — Стивен Зеллиан

Лучший актер

Адам Сэндлер — «Неограненные драгоценности»

«Неограненные драгоценности»

Лучшая актриса

Рене Зеллвегер — «Джуди»

Лучший актер второго плана

Брэд Питт — «Однажды в… Голливуде»

Лучшая актриса второго плана

Кэти Бейтс — «Дело Ричарда Джуэлла»

Лучший актерский прорыв

Пол Уолтер Хаузер — «Дело Ричарда Джуэлла»

«Дело Ричарда Джуэлла»

Прорыв года среди режиссеров

Мелина Матсукас — «Квин и Слим»

Лучший анимационный фильм

«Как приручить дракона 3»

Лучший иностранный фильм

«Паразиты»

Лучший документальный фильм

«Maiden»

Лучший актерский ансамбль

«Достать ножи»

Награда за выдающиеся достижения

Роджер Дикинс — «1917»

10 лучших фильмов года

«Брачная история»

10 лучших независимых фильмов года

«Тайная жизнь»

5 лучших иностранных фильмов года

5 лучших документальных фильмов года

«Американская фабрика»

Национальный совет кинокритиков США был основан в 1909 году в Нью-Йорке. В его состав помимо критиков входят преподаватели и студенты кинематографических институтов.

Победители получат свои награды на торжественной церемонии 8 января.

Источник: THR

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