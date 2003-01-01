«Лучший фильм Скорсезе за 20 лет»: Что зрители говорят об «Ирландце»

Реакции

«Ирландец» — экранизация романа Чарльза Брандта «Я слышал, ты красишь дома», который рассказывает о жизни реально существовавшего киллера Фрэнка Ширана по кличке Ирландец. Мнения зрителей о 3,5-часовом фильме разделились: кто-то считает его одним из лучших фильмов Скорсезе в XXI веке и лучшим фильмом года, другие говорят, что картина получилась скучной и затянутой, а омоложенные Де Ниро и Аль Пачино — жуткими.

Перевод: «„Ирландец“ фантастический. Грустный, осмысленный, колкий. Конечно же, отлично сыгранный. Без труда можно назвать лучшей работой Аль Пачино за последние 20 лет. Штука с омоложением странная. Пеши продолжает звать Де Ниро „пацан“, даже когда они оба выглядят на 80. Но это так, мелочи. Отличный фильм».

Мемы

Не обошлось без мемов и шуток. В социальных сетях иронизируют над продолжительностью фильма, сценами, в которых героя Де Ниро омолодили до 30 лет (а выглядит его герой на 50), и словами Скорсезе о том, что «Ирландца» ни в коем случае нельзя смотреть на телефоне — «хотя бы на iPad».

Перевод: «Когда смотришь „Ирландца“ без перерывов».

Перевод: «Когда Роберт Де Ниро и Джо Пеши говорят в „Ирландце“ на итальянском».

Перевод: «„Ирландец“ слишком затянутый», — какой-то чувак, чей подкаст длится 652 минуты.

Перевод: «В этой сцене Де Ниро должно быть 28 лет».

Перевод: «Вау! Грим, омолаживающий Де Ниро в „Ирландце“, просто невероятен».

Перевод: «Ок, туфли Де Ниро просто нечто, но почему Аль Пачино так стоит?»

Перевод: «Смотрю „Ирландца“ именно так, как задумывал Мартин Скорсезе».

Перевод: «Смотрю „Ирландца“ так, как задумывал Мартин Скорсезе».

Перевод: «Сейчас смотрю „Ирландца“ таким образом, как задумывал Скорсезе».

Также пользователи Twitter составили тайминг, по которому «Ирландца» можно смотреть как мини-сериал из четырех серий. Сам Скорсезе заявил, что фильм надо смотреть от начала до конца за один присест.

А режиссер Роман Волобуев заметил сцену, в которой Аль Пачино забыл свою реплику. И заодно посчитал, сколько раз его герой произносит слово «******» (гнусный человек). 17!



Видео со съемок

Netflix опубликовал три ролика со съемок фильма. Первый рассказывает о профсоюзном лидере Джимми Хоффе, герое Аль Пачино. Второе видео посвящено герою Роберта Де Ниро — Фрэнку Ширану по кличке Ирландец. Третий ролик показывает, как Джо Пеши работал над образом мафиози Рассела Буфалино.

А вот что КиноПоиск писал об «Ирландце»: