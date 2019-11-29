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Мартин Скорсезе объяснил, почему «Ирландец» невозможен в формате сериала

Сегодня, 12:55Обсудить0

В интервью Entertainment Weekly Мартин Скорсезе заявил, что никогда не планировал выпускать «Ирландца» в виде сериала. Несмотря на жалобы некоторых зрителей на трехчасовой хронометраж, режиссер убежден: его фильму идеально подходит полнометражный формат.

«Кто-то скажет: „Это длинная история, и ее можно представить в виде двух сезонов“. Я слышал что-то подобное. Так не годится, — говорит Скорсезе. — Я даже не задумывался об этом. Суть этого фильма в накоплении деталей. В конце возникает кумулятивный эффект, который вы сможете ощутить, только если посмотрите фильм от начала до конца за один присест. Сериалы — это здорово. Это чудесно. В них можно развивать персонажей и сюжетные линии, создавать миры, но в данном случае такой формат не подходит».

Сразу после выхода «Ирландца» один из пользователей Twitter предложил посмотреть картину в формате сериала из четырех глав. В своем твите он даже обозначил время и название каждого «эпизода».

Несмотря на то, что подписчики Netflix могут посмотреть фильм на любом доступном гаджете, Скорсезе убежден, что делать это на маленьком экране смартфона не стоит: «Пожалуйста, не смотрите его на телефоне. На iPad, большом iPad еще можно».

«В идеале я бы хотел, чтобы вы посмотрели его целиком в кинотеатре», — добавил режиссер.

Источник: EW

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