«Брачная история» Ноа Баумбака получила главный приз на Gotham Awards

В Нью-Йорке состоялось вручение премии Gotham Awards — ежегодной американской премии, отмечающей заслуги в области независимого кино. Триумфатором церемонии стала мелодрама Ноа Баумбака «Брачная история». Картина о разводе театрального режиссера и его супруги-актрисы одержала победу во всех четырех категориях, в которых была номинирована, включая «Лучший фильм».

Награда за режиссуру была присвоена Лор де Клермон-Тоннер за ее дебютную драму «Мустанг» с Маттиасом Шонартсом.

Главным сериалом был признан хит Netflix «Когда они нас увидят», снятый Авой ДюВерней. Четырехсерийная драма основана на реальной истории подростков, осужденных по ложному обвинению в изнасиловании.

Полный список победителей выглядит так:

Лучший фильм

Лучший актер

Лучшая актриса

Лучший актерский прорыв

Лучший режиссерский прорыв

Лучший сценарий

Лучший прорыв среди сериалов

Лучший документальный фильм

Приз зрителей



«Брачная история»



Источник: THR



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