«Брачная история» Ноа Баумбака получила главный приз на Gotham Awards

В Нью-Йорке состоялось вручение премии Gotham Awards — ежегодной американской премии, отмечающей заслуги в области независимого кино. Триумфатором церемонии стала мелодрама Ноа Баумбака «Брачная история». Картина о разводе театрального режиссера и его супруги-актрисы одержала победу во всех четырех категориях, в которых была номинирована, включая «Лучший фильм».
Награда за режиссуру была присвоена Лор де Клермон-Тоннер за ее дебютную драму «Мустанг» с Маттиасом Шонартсом.
Главным сериалом был признан хит Netflix «Когда они нас увидят», снятый Авой ДюВерней. Четырехсерийная драма основана на реальной истории подростков, осужденных по ложному обвинению в изнасиловании.
Полный список победителей выглядит так:
Лучший фильм
Лучший актер
- Адам Драйвер — «Брачная история»
- Уиллем Дефо — «Маяк»
- Элдис Ходж — «Помилование»
- Андре Холланд — «Птица высокого полета»
- Адам Сэндлер — «Неограненные драгоценности»
Лучшая актриса
- Аквафина — «Прощание»
- Элизабет Мосс — «Ее запах»
- Мэри Кэй Плэйс — «Диана»
- Флоренс Пью — «Солнцестояние»
- Элфри Вудард — «Помилование»
Лучший актерский прорыв
- Тейлор Расселл — «Волны»
- Джулия Фокс — «Неограненные драгоценности»
- Эшлинг Франчози — «Соловей»
- Крис Галуст — «Гив ми либерти»
- Джонатан Мэйджерс — «Последний черный в Сан-Франциско»
- Ноа Джуп — «Лапочка»
Лучший режиссерский прорыв
- Лор де Клермон-Тоннер — «Мустанг»
- Кент Джонс — «Диана»
- Джо Талбот — «Последний черный в Сан-Франциско»
- Оливия Уайлд — «Образование»
- Филлип Майкл Юманс — «Горящий тростник»
Лучший сценарий
Лучший прорыв среди сериалов
Лучший документальный фильм
Приз зрителей
Источник: THR
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