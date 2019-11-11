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Видео дня: Уилл Смит с сыном сняли свою версию «Матрицы»

3 часа назадОбсудить0

В честь 27-летия своего старшего сына, Трея СмитаУилл Смит вывесил в Instagram шуточную версию «Матрицы», над которой они с семьей работали несколько лет. Проект «Трейтрикс» (The Treytrix) — история многолетнего противостояния героя и злодея из-за некоего могущественного амулета.

«Когда Трей Смит рос, каждый год на его день рождения мы снимали эпизод домашнего фильма „Трейтрикс“, где я был плохим парнем, который пытается убить его, а он должен защитить семью, — написал Смит под роликом. — Ти-Болл, с днем рождения, мужик! Наверное, пришла пора снять еще один эпизод. Думаю, теперь я смогу тебя одолеть».

У Смита с «Матрицей» особые отношения. Вачовски видели актера в роли Нео и даже обсуждали с ним участие в проекте, но звезду он не заинтересовал. На тот момент Смит устал сниматься в фантастике, а Вачовски начали ему рассказывать о приеме с замедлением времени и не попытались объяснить сюжет. Смит отказался от фильма и вместо этого снялся в вестерне «Дикий, дикий Запад», который с треском провалился в прокате и чуть не похоронил его карьеру. Впоследствии он признался, что не гордится своим решением.

Недавно авторы YouTube-канала Sham00K с помощью технологии Deepfake представили, как могла бы выглядеть «Матрица» со Смитом в роли Нео.

Сейчас студия Warner работает над четвертым фильмом серии. Сюжет не раскрывается, но точно известно, что Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс вновь исполнят роли Нео и Тринити. Вместе с ними на экране появятся Яхья Абдул-Матин IIДжада Пинкетт СмитНил Патрик Харрис и Джессика ХенвикЛана Вачовски напишет сценарий совместно с Александром Хемоном и Дэвидом Митчеллом и поставит картину.

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