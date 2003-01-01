Видео дня: Марк Хэмилл смотрит свои пробы для «Звездных войн»

Платформа по сбору средств на благотворительность Omaze начала новую акцию, участники которой могут выиграть два билета на премьеру «Звездные войны: Скайуокер. Восход» и ужин в компании Марка Хэмилла. В качестве примера, о чем с ним можно будет поговорить за ужином, Хэмилл записал свою реакцию на собственные пробы для оригинальных «Звездных войн».

Хэмилл одновременно радуется и удивляется черно-белой записи, где он в компании Харрисона Форда зачитывает реплики, большинство из которых в итоге не попали в фильм. «Харрисон лучше в пробах, чем я, и он за камерой!» — улыбается Хэмилл.

В какой-то момент Хэмилл удивляется, что умудрился неверно произнести имя персонажа Форда. На пробах он случайно сказал «Ханс», а не «Хан». Хэмилл сразу вспомнил, как на съемках все постоянно пытались понять, как правильно произносить — Хан или Хэн. Как выяснилось, Джорджа Лукаса такие мелочи совершенно не волновали, и он разрешил произносить имя как захочется.

Предполагается, что Хэмилл в последний раз появится на экране в образе Люка в девятом эпизоде «Звездных войн», который поставит точку в саге о Скайуокерах. После этого актер планирует окончательно оставить роль Люка и далекую-предалекую галактику, куда попал в середине 1970-х.

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