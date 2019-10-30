Видео дня: Кевин Харт потроллил Дуэйна Джонсона костюмом из прошлого

В качестве анонса нового трейлера фильма «Джуманджи: Новый уровень» Дуэйн Джонсон и Кевин Харт сделали видео под Хеллоуин. В ролике Харт приходит домой к Джонсону, привлеченный перспективой получить хороших конфет. При этом Харт явился в образе Джонсона со знаменитой фотографии, где он позирует в водолазке, с поясной сумкой и золотой цепочкой. «Достаточно прийти в магазин костюмов и сказать: „Сделайте из меня идиота“», — говорит Харт в ролике по поводу своего наряда.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от therock (@therock) 30 Окт 2019 в 4:56 PDT «Мой друг Кевин Харт мог нарядится на Хеллоуин как угодно. Он пришел в себя после травмы, чтобы нанести мне этот грязный, гнилой, БЕССЕРДЕЧНЫЙ УДАР НИЖЕ ПОЯСА. Люблю тебя, брат. С возвращением. Новый трейлер „Джуманджи“ появится завтра!»

В «Джуманджи: Новый уровень» герои вынуждены вернуться в мир джунглей и опасностей, чтобы столкнуться с новыми испытаниями, которые им приготовила проклятая игра. Есть только одна проблема: вместе с ними в «Джуманджи» попали пожилые Эдди и Майло (Дэнни ДеВито и Дэнни Гловер), мало представляющие, что вообще происходит.

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