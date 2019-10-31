Видео дня: Райан Рейнольдс ест печенье с изображением Роберта Дауни-мл.

«Выкуси», — процедил Роберт Дауни-мл. в видео о предстоящем состязании с Райаном Рейнольдсом в «Супергеройской лиге фэнтези-футбола» (Superhero Fantasy Football League). Рейнольдс воспринял эти слова буквально и записал ролик, где методично поедает печенье с изображением Дауни.

Видеопослание Дауни-младшего:

«Супергеройская лига фэнтези-футбола» — дружеское состязание для благотворительности, где звезды супергеройского кино соревнуются с помощью команд по американскому футболу. «Лигу» основали Джо и Энтони Руссо в сентябре 2019-го и сразу вложили в призовой фонд 100 тыс. долларов. Каждый участник, среди которых Крис Пратт, Пол Радд, Элизабет Олсен, Майлз Теллер, Крис Эванс, Энтони Маки и Карен Гиллан, также добавляет деньги в общий пул. В итоге победитель отдаст выигрыш на благотворительность по своему выбору.