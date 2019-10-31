Бюро находок

Видео дня: Райан Рейнольдс ест печенье с изображением Роберта Дауни-мл.

Сегодня, 11:38Обсудить0

«Выкуси», — процедил Роберт Дауни-мл. в видео о предстоящем состязании с Райаном Рейнольдсом в «Супергеройской лиге фэнтези-футбола» (Superhero Fantasy Football League). Рейнольдс воспринял эти слова буквально и записал ролик, где методично поедает печенье с изображением Дауни.

Видеопослание Дауни-младшего:

«Супергеройская лига фэнтези-футбола» — дружеское состязание для благотворительности, где звезды супергеройского кино соревнуются с помощью команд по американскому футболу. «Лигу» основали Джо и Энтони Руссо в сентябре 2019-го и сразу вложили в призовой фонд 100 тыс. долларов. Каждый участник, среди которых Крис Пратт, Пол Радд, Элизабет Олсен, Майлз Теллер, Крис Эванс, Энтони Маки и Карен Гиллан, также добавляет деньги в общий пул. В итоге победитель отдаст выигрыш на благотворительность по своему выбору.

Смотрите также

Бюро находок

Видео дня: Кевин Харт потроллил Дуэйна Джонсона костюмом из прошлого

Вчера
Видео дня: Кевин Харт потроллил Дуэйна Джонсона костюмом из прошлого
Бюро находок

Видео дня: Дэвид Харбор снялся в пародии на «Джокера»

14 октября
Видео дня: Дэвид Харбор снялся в пародии на «Джокера»
Бюро находок

Видео дня: Аарон Пол разобрал коронное слово Джесси из сериала «Во все тяжкие»

17 октября
Видео дня: Аарон Пол разобрал коронное слово Джесси из сериала «Во все тяжкие»
Бюро находок

Видео дня: Уиллу Смиту дали огнемет

10 октября
Видео дня: Уиллу Смиту дали огнемет

Главное сегодня

Сериалы

Слепой Момоа и русские на Луне: С чем выходит к зрителям Apple TV+

Сегодня
Слепой Момоа и русские на Луне: С чем выходит к зрителям Apple TV+
Сериалы

Сериалы ноября: «Темные начала», «Рик и Морти» и запуск проектов Disney и Apple

Сегодня
Сериалы ноября: «Темные начала», «Рик и Морти» и запуск проектов Disney и Apple
Интервью

Макото Синкай — о новом аниме «Дитя погоды» и сходстве с Мураками

Сегодня
Макото Синкай — о новом аниме «Дитя погоды» и сходстве с Мураками

Хеллоуин-2019: Самые интересные и веселые костюмы звезд

Сегодня, 13:42
Хеллоуин-2019: Самые интересные и веселые костюмы звезд

Премьера на КиноПоиске: Трейлер фильма «Аванпост» с музыкой Майка Шиноды

Сегодня, 10:01
Премьера на КиноПоиске: Трейлер фильма «Аванпост» с музыкой Майка Шиноды
Интервью

ВидеоШварценеггер и Хэмилтон — о новом «Терминаторе» и культовых ролях

Вчера
Шварценеггер и Хэмилтон — о новом «Терминаторе» и культовых ролях
Выбор редакции

Что смотреть в кино: «Терминатор», «Верность» и «Семейка Аддамс»

Вчера
Что смотреть в кино: «Терминатор», «Верность» и «Семейка Аддамс»
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт
© 2003 – 2019,КиноПоиск18+
Проект компании