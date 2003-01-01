Леонардо ДиКаприо согласился на роль в «Титанике» благодаря Полу Радду

Во время записи передачи Грэма Нортона Пол Радд припомнил, что в свое время подтолкнул Леонардо ДиКаприо к решению сняться в «Титанике». В конце 1990-х они вместе работали над картиной База Лурмана «Ромео + Джульетта», когда ДиКаприо поступило предложение исполнить главную роль в фильме Джеймса Кэмерона.

По словам Радда, это произошло, когда он закончил съемки в «Ромео + Джульетта». Вместе с другими актерами они отправились в бар, и в пути ДиКаприо рассказал, что ему предложили роль в «большом фильме» — «Титанике». Однако ДиКаприо не сразу дал согласие и сперва сомневался, стоит ли браться за крупный студийный проект после независимой картины.

«Он говорил: „Не знаю, что делать“. И, помню, я сказал: „Ты должен согласиться“», — рассказал Радд.

Сам Радд не уверен, что как-то повлиял на решение ДиКаприо сняться в фильме, и считает разговор просто забавной историей. Скромность Радда не помешала Нортону наречь Радда неизвестным героем 1997 года. По интересному совпадению отец Радда — специалист по «Титанику», он долгое время выступал с лекциями о знаменитом корабле.

Участие в «Титанике» придало мощный толчок карьере ДиКаприо и в одночасье сделало его звездой мирового масштаба. Сам фильм долгое время оставался самым кассовым в истории кино и в 1998 году собрал 11 статуэток «Оскар».

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