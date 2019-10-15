Звезды «Друзей» воссоединились в первом Instagram-посте Дженнифер Энистон

Дженнифер Энистон завела аккаунт в Instagram и в качестве первого поста выбрала фотографию с коллегами по сериалу «Друзья». «Теперь мы и Instagram друзья. Привет, Instagram», — написала актриса под фото в компании Кортни Кокс, Мэтта ЛеБлана, Лизы Кудроу, Мэттью Перри и Дэвида Швиммера.

В 2019 году «Друзья» отметили 25-летие. Премьера сериала состоялась в 1994 году. Проект просуществовал 10 сезонов и завершился в 2004-м. Он признан одним из лучших комедийных сериалов в истории американского телевидения и стал одним из наиболее знаменитых проектов 1990-х. О юбилее сериала читайте в спецпроекте КиноПоиска.

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