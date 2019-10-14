Джеймс Ганн опубликовал пробы собаки со съемок «Отряда самоубийц»

Сегодня, 18:42Обсудить0

Со съемочной площадки «Отряда самоубийц 2» уже начали поступать первые фото с актерами в ярких костюмах, а режиссер Джеймс Ганн опубликовал в Instagram «очень важные пробы» вместе с померанским шпицем Джорджи. «Очень важные пробы вместе с моей подругой Джорджи с площадки „Отряда самоубийц“, — написал Ганн под роликом. — PS. Джорджи сказала, что любит меня гораздо сильнее, чем Тома Холланда. Прости, Том!»

«Отряд самоубийц 2» расскажет об очередной команде суперзлодеев, собранных Амандой Уоллер в качестве пушечного мяса, действующего в интересах правительства. Под угрозой смерти она заставляет их выполнять секретные операции, о которых не должен знать остальной мир. Если что-то пойдет не так, любым членом отряда можно легко пожертвовать и поставить на его место другого преступника.

В первый «Отряд самоубийц» входили Дэдшот, Харли Квинн, Капитан Бумеранг, Убийца Крок и Дьябло. В новом фильме невольными агентами правительства станут Бронзовый Тигр, Человек-в-Горошек, Король Акул, Миротворец и Крысолов. Предполагается, что разбираться они будут с амбициозным и харизматичным злодеем, известным под именем Генерал.

Нажмите «Буду смотреть», и мы предупредим вас, когда фильм выйдет в кино.

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