Мадс Миккельсен вновь поработает с режиссером «Охоты» и еще 14 новостей дня

Дэниэл Рэдклифф снимется в специальном эпизоде сериала «Несгибаемая Кимми Шмидт»

Специальная серия выйдет в 2020 году. Зрители смогут выбирать, какие шутки прозвучат с экрана, как будут вести себя герои и как будет развиваться сюжет. Соавтор сериала Тина Фей считает, что интерактивный формат идеально подходит «Кимми Шмидт». Кого сыграет Рэдклифф, не уточняется.

Источник: Deadline

Идрис Эльба разработает сериал об автомобильных трюках «Эльба против Блока» (Elba vs. Block)

Проект разрабатывается для стриминг-платформы Quibi при участии автогонщика Кена Блока. Вместе с Эльбой они будут противопоставлять друг другу разные машины, устраивая головокружительные трюки. Так они планируют выяснить, какой автомобиль и водитель лучше. Съемки восьмисерийного проекта пройдут в Лондоне.

Источник: Deadline

Энтони Кэрриган снимется в драме «Отцовство» с Кевином Хартом

В центре сюжета — вдовец, чья жена умерла во время родов. Так он оказался один с маленькой девочкой на руках. Он не был готов стать отцом, но вынужден взять себя в руки и начать заботиться о ребенке. Дэна Стивенс написала сценарий на основе мемуаров Мэтта Логелина. Пол Вайц занимает режиссерское кресло проекта.

Источник: THR

Тизер мультсериала «Форсаж: Шпионы-гонщики»

Проект расскажет о молодом Тони Торетто, двоюродном брате Доминика, которого вербует правительственное агентство. Вместе со своими друзьями Тони должен стать членом элитной гоночной лиги, ведь скоростное развлечение — лишь прикрытие для могущественной преступной организации, планирующей захватить мир.

Мадс Миккельсен исполнит главную роль в фильме Томаса Винтерберга «Давление» (Druk)

В центре сюжета — группа учителей, которые решили провести эксперимент — во время рабочего дня постоянно быть в состоянии алкогольного опьянения. Не в дрова, но достаточно, чтобы в теории сделать день приятнее. Опыт, разумеется, приводит к неожиданному результату.

Источник: ScreenDaily

Вручение премии «Эмми-2019» может пройти без ведущего

Организаторы награждения рассматривают возможность отказаться от ведущего, как было сделано на 91-й церемонии вручения премии «Оскар». При этом решение еще не окончательное, и в ближайшее время может появиться подходящий человек для проведения награждения. Номинанты «Эмми-2019» будут объявлены 16 июля.

Источник: Variety

Blumhouse выпустит ремейк хоррора «Черное Рождество»

Действие оригинальной картины разворачивается в период рождественских каникул на территории университетского городка Бедфорда. Несколько студенток остаются на ночь в общежитии, но до утра доживут не все: кто-то начинает убивать девушек одну за другой. Имоджен Путс, Эйлис Шеннон, Бриттани О’Грэйди, Лили Донохью и Калеб Эберхардт исполнят в ремейке главные роли. Софи Такал поставит картину.

Источник: Deadline

Рейнальдо Маркус Грин поставит «Короля Ричарда» с Уиллом Смитом

Картина расскажет реальную историю Ричарда Уильямса, отца теннисисток Серены и Венус Уильямс. При условии, что сам он практически никогда не играл в теннис и мало понимал в тренировке профессиональных теннисистов, Ричард взялся воспитать лучших игроков в истории спорта. Ричард планировал тренировать всех дочерей, но настоящий талант показали только Серена и Венус. В итоге обе сестры по очереди стали первыми ракетками мира.

Источник: Variety

Доминик Монахэн снимется в триллере «Уолдо»

Сюжет фильма вращается вокруг бывшего детектива полиции Лос-Анджелеса Чарли Уолдо (Чарли Ханнэм), который оставил службу, поселился в лесах и ведет минималистичный образ жизни. Однако в какой-то момент он вынужден вернуться к работе, стать частным сыщиком и расследовать убийство супруги эксцентричной звезды (Мэл Гибсон). Тим Киркби поставит картину.

Источник: Deadline

Кэти Бейтс присоединилась к актерскому составу драмы «Баллада о Ричарде Джуэлле»

Клинт Иствуд поставит картину о Ричарде Джуэлле, охраннике на Олимпийских играх 1996 года, который первым заметил рюкзак с бомбой и сумел вовремя эвакуировать людей. Однако всеобщая благодарность длилась недолго: через несколько дней Джуэлл сам превратился в главного подозреваемого и жертву уничижительной травли со стороны СМИ. Пол Уолтер Хаузер исполнит в фильме главную роль. Бейтс сыграет мать Ричарда Джуэлла.

Источник: Deadline

Джон Тёртлтауб снимет фильм «Безумный» (Insane)

Картина расскажет об Эдди Антаре — владельце сети магазинов электроники Crazy Eddie, предлагавших покупателям огромные скидки. Популярность и акции компании быстро выросли (во многом благодаря назойливой рекламе), но на самом деле Crazy Eddie находилась на грани краха. В попытке поднять стоимость акций Антар долгое время фальсифицировал финансовые отчетности. В итоге все пришло к тому, что компания обанкротилась и была ликвидирована, а Антару предъявили обвинения в нарушении нескольких законов. После продолжительного судебного процесса его приговорили к многочисленным штрафам и восьми годам заключения. В 1999 году он вышел на свободу.

Источник: Deadline

Тизер мультфильма Константина Бронзита «Он не может жить без космоса»

Режиссер-мультипликатор, двукратный номинант премии «Оскар», возвращается к теме космоса и к мечтам о покорении безвоздушного пространства.

Эмиль Хирш снимется с Мэлом Гибсоном в боевике «Сила природы»

Гибсон сыграет в фильме отставного детектива полиции, который во время урагана оказался заперт в многоэтажном здании вместе с остальными жильцами. Но это только начало проблем. В том же доме группа опасных преступников планирует провернуть ограбление. Майкл Полиш занимает режиссерское кресло проекта.

Источник: Deadline

Подростковый роман «Восход Авроры» («Aurora Rising») станет основой для сериала

Действие книги разворачивается в 2380 году и рассказывает о Тае Джонсе, отличнике военной академии «Аврора», который вместе со своим отрядом неудачников и отщепенцев спасает странную девушку из древней криокамеры. Они и не подозревают, что из-за нее может начаться война, назревающая уже несколько миллионов лет.

Источник: Deadline

Фред Армисен получил роль в комедийном хорроре «Слишком поздно» (Too Late)

Сюжет вращается вокруг одинокой ассистентки настоящего монстра, которая находит свою любовь и теперь должна спастись, пока она и ее возлюбленный не пошли на корм чудовищу. Режиссер — Д. В. Томас.

Источник: Deadline

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