Фото со съемок «Черной Вдовы» и еще 12 новостей дня

Питер Динклэйдж снимется с Розамунд Пайк в триллере «Мне не все равно»

Пайк сыграет законного опекуна Марлу Грейсон, которая мастерски использует закон для собственной выгоды, но в ущерб своим клиентам. Однажды Грейсон находит для себя очередную цель, но быстро понимает, что случайно ввязалась в опасную игру, из которой не так просто выйти победителем. Роль Динклэйджа не раскрывается. Дж. Блэйксон поставит картину по собственному сценарию.

Источник: Variety

Netflix продлил сериал «Люцифер» на пятый сезон

Главный герой проекта — настоящий Люцифер, которому стало скучно в Аду, и он перебрался на землю. Там он знакомится с детективом Хлоей Деккер и неожиданно для себя обнаруживает, что не имеет над девушкой власти, его роковое обаяние на нее не действует. Заинтригованный этим обстоятельством король Ада становится ее партнером и консультантом по раскрытию преступлений. Пятый сезон станет для сериала последним.

Источник: Deadline

Тимур Бекмамбетов спродюсирует screenlife-сериал «Русский интернет»

Проект, действие которого будет развиваться на экране монитора, расскажет историю русского сегмента интернета. Создатели планируют выпустить интерактивную цифровую версию и вариант для просмотра на мобильных устройствах. Сериал разрабатывается для цифровой платформы НМГ и канала СТС.

Источник: Пресс-служба НМГ

Фото со съемок «Черной Вдовы»

В сети появились новые фотографии со съемок картины, где Скарлетт Йоханссон вновь сыграет русскую шпионку. Сюжет «Черной Вдовы» держится в строгой тайне. Известно лишь, что проект станет приквелом и расскажет об одной из темных страниц в истории персонажа. По слухам, действие развернется в 1990—2000-е.

Фрэнк Грилло получил роль в современном вестерне «Ничья земля»

В центре сюжета — отец (Грилло) и сын (Джейк Эллин), лично взявшиеся охранять границу штата от нелегальных иммигрантов. Их деятельность приводит к летальному результату, когда сын случайно убивает мальчика, который пытался пробраться в Америку. Отец пытается взять вину на себя, но сын сбегает в Мексику, чтобы попросить прощения за смерть ребенка. Его тем временем пытаются задержать техасские рейнджеры и мексиканские власти. Конор Эллин занимает режиссерское кресло картины.

Источник: Variety

Стартовали съемки продолжения фильма «Последний богатырь»

Disney России совместно с кинокомпанией Yellow, Black and White и телеканалом «Россия» начали работу над приключенческой картиной «Последний богатырь: Корень зла» — продолжением самого кассового российского фильма 2017 года. Первый съемочной день состоялся в подмосковной Барвихе, на территории комплекса «Барвиха Luxury Village». Сюжет сиквела не раскрывается, зато создатели обещают показать зрителю нового персонажа, полностью созданного с помощью компьютерной графики — злобного разбойника Колобка.

Источник: Пресс-служба Disney

Мишель Хазанавичус и братья Дарденн разработают мультфильм о холокосте

Анимационный проект основан на бестселлере Жан-Клода Грумберга «Самый драгоценный товар» («La plus precious des marchandises»). Действие развивается в период Второй мировой войны, когда еврейскую семью, включая новорожденных близнецов, арестовывают в Париже и отправляют в Освенцим. По пути следования молодой отец прячет одного из близнецов и выкидывает его из поезда в снег. Там его находит жена местного лесоруба, давно мечтавшая о детях. Хазанавичус напишет сценарий совместно с Грумбергом и поставит фильм.

Источник: Variety

Кэй Кэннон поставит комедию 79ers

Картину называют «„Балбесами“ для взрослых». В центре сюжета — группа приятелей, которые не виделись 20 лет и теперь собрались вместе, чтобы отыскать клад, который они начали искать еще подростками.

Источник: Deadline

Энсел Элгорт исполнит главную роль в сериале «Полиция Токио: Отдел нравов»

Актер сыграет американского журналиста Джейка Аделштейна, сотрудничающего с полицией японской столицы. Каждый день он погружается в криминальный мир Токио, чтобы выйти на коррупционеров, засевших глубоко в полицейском управлении. Десятисерийный проект основан на автобиографии реального Аделштейна. Сериал выйдет на будущей стрим-платформе компании WarnerMedia.

Источник: Deadline

Тони Джа и Фрэнк Грилло снимутся с Николасом Кейджем в боевике «Джиу-джитсу»

По сюжету картины каждые шесть лет древний орден мастеров джиу-джитсу сражается за Землю с Браксом, безжалостным пришельцем из космоса. Так было тысячи лет, пока ветеран Джейк Барнс (Ален Мусси) в итоге не потерпел поражение. Безопасность человечества оказалась под угрозой. Побитого и потерявшего сознание Джейка находят Уайли (Кейдж), Кюн (Джа) и Харриган (Грилло). Вместе они должны помочь Джейку набраться сил и остановить Бракса. Режиссер — Димитри Логотетис.

Источник: Deadline

Съемки фильма «Мстители: Финал»

Марк Руффало и Крис Эванс поделились в Twitter фото и видео со съемок одной из финальных сцен блокбастера. «Снимаем свадьбу, сказали они», — написал Руффало. Эванс в ответ вывесил ролик, где актеры снимают друг друга на камеру.

Билл Скарсгард получил роль в криминальной драме «Позолоченная ярость»

Сюжет фильма основан на реальном преступлении. В 2015 году 34-летний Томас Гилберт-мл. застрелил своего отца, успешного инвестиционного банкира. Томас рос в комфорте, но всю жизнь думал, что Гилберт-старший считает его недостойным наследства. В конечном итоге напряжение между отцом и сыном привело к убийству. Скарсгард сыграет Гилберта-мл. Чарли МакДауэлл занимает режиссерское кресло проекта. Джейк Джилленхол спродюсирует картину.

Источник: Variety

Кейт Уолш и Донал Лог снимутся в драме «Когда угодно, только не сейчас»

Фильм рассказывает о Сэме (Лог), застрявшем в небольшом городке Новой Англии, когда его мотоцикл утонул в океане. Он находит приют в скромной местной гостинице, которой управляет уставшая от всего Кейт (Уолш). Со временем выясняется, что Сэм оказался здесь неслучайно: в городе живет его дочь, которую он не видел уже 25 лет. Дилан МакКормик написал сценарий и занимает режиссерское кресло картины.

Источник: Deadline

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