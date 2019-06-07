Тизеры сериала «Хранители» и еще 12 новостей выходных

Уинстон Дьюк снимется в фильме «Девять дней» (Nine Days)

Действие развивается в доме, расположенном за границами обычной реальности. В нем живет отшельник (Дьюк), который общается с разными кандидатами — олицетворениями человеческих душ. Один из претендентов будет удостоен права быть рожденным. Зази Битс, Билл Скарсгард, Бенедикт Вонг и Дэвид Риздаль сыграют кандидатов. Эдсон Ода поставит картину.

Источник: Deadline

Тизеры сериала «Хранители»

В официальном Instagram-аккаунте проекта появилось три коротких ролика, посвященных Зеркалу — герою Тима Блейка Нельсона.

Сюжет сериала не раскрывается. Шоураннер Дэймон Линделоф планирует переработать идеи Алана Мура и Дэйва Гиббонса и сделать на их основе нечто новое. По словам Линделофа, зрителей ждет современная история, задающая своевременные вопросы.

Кевин Харт исполнит главную роль в ремейке «Новой рождественской сказки»

Оригинальная комедия 1988 года — современный пересказ повести Чарльза Диккенса с Биллом Мюрреем. Сюжет вращался вокруг эгоистичного телепродюсера, которому явились призраки прошлого, настоящего и будущего, чтобы вернуть тому дух Рождества. Студия Paramount выпустит ремейк. Сейчас идут поиски сценариста, который напишет новую версию.

Источник: THR

Жак Одиар напишет и поставит эпизоды финального сезона сериала «Бюро»

Французский шпионский сериал — история члена секретного отделения французской разведки, который возвращается на родину спустя шесть лет после задания в Дамаске. Вопреки инструкциям и принятой процедуре, он не возвращает себе настоящее имя и личность, а продолжает оставаться в роли. Проблема в том, что во время операции его успело завербовать ЦРУ, сделав из него двойного агента. Одиар поработает над пятым сезоном, премьера которого состоится в 2020 году.

Источник: Variety

Студия Paramount перенесла релиз «Микронавтов» на 4 июня 2021 года

Изначально картина ожидалась в кинотеатрах 16 октября 2020 года. Проект основан на серии игрушек компании Hasbro и рассказывает о приключениях команды героев, живущих в крохотной микровселенной.

Источник: ComicBookMovie

Постер «Холодного сердца 2»

В сиквеле Анна, Эльза и Кристоф должны будут покинуть уютное королевство Эренделл и отправиться еще дальше на север, в путешествие, которое приведет их к истокам древних легенд и поможет раскрыть тайны, касающиеся прошлого их родной страны. Мультфильм увидит свет 28 ноября.

Сериал «В лучшем мире» завершится после четвертого сезона

О завершении сообщил создатель и продюсер проекта Майкл Шур. «Когда „В лучшем мире“ продлили на второй сезон, мы со сценаристами продумали как могли траекторию всего сериала, — говорит Шур. — При условии, какие идеи мы хотели исследовать и когда планировали их представить, я понял, что четыре сезона, чуть больше 50 эпизодов — это правильный жизненный срок».

Источник: Deadline

Джон Сина присоединился к актерскому составу «Форсажа 9»

Об участии Сины в фильме Вин Дизель намекал еще в апреле, когда опубликовал в Instagram видео с рестлером. При этом не раскрывается, кого сыграет Сина. Сюжет картины также держится в тайне. Согласно источникам, Дуэйн Джонсон точно появится в девятом фильме. Режиссерское кресло занимает Джастин Лин.

Источник: Deadline

Энтони Маки сыграет главную роль в фантастической картине «За заграждением» (Outside the Wire)

Действие фильма развернется в будущем, где война ведется с помощью пилотируемых дронов. Герой Маки, пилот дрона, вынужден отправиться в опасную милитаризованную зону, где начинает работать с андроидом. Вместе они должны найти некое оружие Судного дня, которое не должно попасть в руки мятежников. Режиссер — Микаэль Хофстрём.

Источник: Deadline

Джейкоб Скипио снимется с Мэлом Гибсоном и Чарли Ханнэмом в триллере «Уолдо»

Фильм расскажет о бывшем детективе полиции Лос-Анджелеса Чарли Уолдо (Ханнэм), который оставил службу, поселился в лесах и ведет минималистичный образ жизни. Однако в какой-то момент он вынужден вернуться к работе, стать частным сыщиком и расследовать убийство супруги эксцентричной звезды (Гибсон). Тим Киркби поставит картину.

Источник: Deadline

Терренс Малик начал работу над новой картиной «Последняя планета» (The Last Planet)

Картина расскажет о разных этапах жизни Иисуса Христа и коснется важных исторических и религиозных тем. В остальном о сюжете фильма ничего не известно.

Источник: The Film Stage

Жоанн Сфар экранизирует роман «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери

Адаптация будет выполнена в формате пятисерийного игрового сериала с элементами компьютерной графики. В 2008 году Сфар выпустил графическую адаптацию романа, которая стала бестселлером. С помощью нового проекта режиссер планирует расширить мир «Маленького принца» и сделать сюжет в духе «Властелина колец» и легенды о короле Артуре.

Источник: Variety

Джон Уоттс закончил работу над фильмом «Человек-паук: Вдали от дома»

Режиссер отметил это событие фотографией с актерами картины. «Окей, фильм готов! Что я пропустил?» — написал Уоттс под фото.

Российская премьера фильма состоится 4 июля.

На КиноПоиске есть календарь релизов, в котором можно посмотреть, какие фильмы и когда выйдут в этом году.