Новый мультсериал «Чип и Дейл» и еще 16 новостей дня

Пол Уолтер Хаузер исполнит главную роль в драме «Баллада о Ричарде Джуэлле»

Хаузер сыграет Ричарда Джуэлла, охранника на Олимпийских играх 1996 года, который первым заметил рюкзак с бомбой и сумел вовремя эвакуировать людей. Однако всеобщая благодарность длилась недолго: через несколько дней Джуэлл сам превратился в главного подозреваемого и жертву уничижительной травли со стороны СМИ. Клинт Иствуд поставит картину.

Источник: THR

Билли Кристал и Джон Гудман озвучат героев мультсериала «Монстры за работой»

Сериал станет продолжением «Корпорации монстров» и покажет, как мир монстров справляется с появлением нового источника энергии — детского смеха. Новое поколение работников, призванных смешить, а не пугать, возглавляет механика Тайлор Таскмон.

Источник: Variety

Первый кадр из нового мультсериала «Чип и Дейл»

Проект будет выполнен с применением классической 2D-анимации и расскажет о приключениях двух бурундуков, пытающихся выжить посреди мегаполиса. Планируется создать 39 семиминутных эпизодов. Сериал выйдет на стрим-сервисе Disney+ и не связан с полнометражным перезапуском мультсериала «Чип и Дейл спешат на помощь».

Источник: Variety

Студия Universal экранизирует комикс Роберта Киркмана «Песня забвения» («Oblivion Song»)

Действие развивается в небольшом городке, который несколько лет назад вместе со всеми обитателями застрял в Забвении. Правительство пыталось спасти сограждан, но в итоге сдалось. Остался лишь Нэйтан Коул. Снова и снова он рискует жизнью, чтобы спасти людей, оказавшихся в жутком Забвении. Шон О’Кифи напишет сценарий адаптации.

Источник: Deadline

Петер Стормаре поставит документальный сериал «Американский рунный камень» (American Runestone)

Создатели проекта планируют показать, какую роль сыграли викинги в обнаружении Северной Америки и какими были отношения гостей из Скандинавии и коренных американцев. Стормаре намерен оказаться не только за камерой, но и перед ней: актер будет путешествовать по стране, общаться с историками, исследователями и скептиками, чтобы раскрыть тайну основания Америки.

Источник: Variety

Киноакадемия объявила даты будущих церемоний вручения премии «Оскар»

92-я церемония награждения состоится 9 февраля 2020 года, а 93-я — 28 февраля 2021-го. 27 февраля 2022 года зрители смогут проследить за 94-м вручением кинопремии. За пределами 2022 года даты пока не называются. Номинанты «Оскар-2020» будут объявлены 13 января 2020-го.

Источник: Deadline

Создатели «Люди в черном: Интернэшнл» разыграли посетителей автосалона

Вместо продавца в центре продажи Lexus посадили манекен, чья грудная клетка неожиданно раскрывается, демонстрируя сидящего внутри пришельца. Через несколько минут появляются два агента Людей в черном и пытаются стереть память незадачливых посетителей.

«Изумительный Морис и его ученые грызуны» Терри Пратчетта станет мультфильмом

Книга цикла «Плоский мир» — пересказ истории Гамельнского крысолова. В центре сюжета — разумные крысы из Незримого Университета, которые в компании говорящего кота Мориса и мальчика, умеющего играть на дудочке, путешествуют из города в город, разыгрывая ради прибыли представление с нашествием крыс. Так продолжалось, пока они не попали в Бад Блинтц в Убервальде, где столкнулись со страшным злом. Картер Гудрич поработает над дизайном персонажей, а Тоби Генкель поставит картину.

Источник: Variety

Канал SyFy выпустит сериал «Лобо» — спин-офф «Криптона»

Проект сконцентрируется на приключениях Лобо — галактического охотника за головами из комиксов DC. Фактически бессмертный уроженец мирной планеты Кзарния, Лобо устроил глобальный геноцид родного мира в результате, как он сам утверждает, научного эксперимента во время урока химии. Последний кзарнианец, прямая противоположность Супермена, Лобо стал наемником, киллером и охотником за головами. Эммет Джей Скэнлэн, сыгравший Лобо во втором сезоне «Криптона», вернется в роли персонажа в спин-оффе. Смотрите «Криптон» по подписке КиноПоиска.

Источник: Deadline

Мэттью Олдрич присмотрит за экранизацией «Хроник Нарнии» Netflix

«Хроники Нарнии» — цикл из семи фэнтезийных повестей К. С. Льюиса, рассказывающих о приключениях детей в волшебной стране, где животные могут разговаривать, магия никого не удивляет, а добро борется со злом. Первый роман серии, «Лев, колдунья и платяной шкаф», появился на прилавках книжных магазинов в 1950 году. Цикл станет основой для фильмов и сериалов, но какому формату будет отдано предпочтение, не уточняется.

Источник: THR

Джуд Лоу снимется в драматическом сериале HBO/Sky «Третий день» (The Third Day)

В центре сюжета — Сэм в исполнении Лоу, которого странные силы тянут к загадочному острову неподалеку от побережья Британии. Там он оказывается втянут в жизнь местных обитателей. Отрезанные от остального мира, они живут согласно собственным ритуалам, которые заставляют снова вспомнить о травме из глубокого прошлого. Когда грань между реальностью и вымыслом начинает стираться, Сэм понимает, что его жизнь находится под угрозой.

Источник: Deadline

Лилан Боуден поставить комедию «Как Эдди» (Becoming Eddie)

Картина, основанная на одноименной короткометражке, рассказывает о американском мальчике корейского происхождения, живущем в Нью-Джерси 1980-х. Он отчаянно пытается добиться расположения одноклассников, пока однажды не просыпается с голосом одного из самых популярных комиков своего времени — Эдди Мёрфи.

Источник: Deadline

Spice Girls вернутся на экраны в мультфильме о группе

Участницы музыкальной группы озвучат себя в анимационном проекте. Сюжет не раскрывается. Известно лишь, что в мультфильме прозвучат песни Spice Girls, а релиз запланирован на 2020 год.

Источник: THR

Студия Warner выпустит новую коллекцию анимационных короткометражек Looney Tunes

Мультфильмы будут максимально приближены к классическим мультфильмам и расскажут о новых приключениях Багза, Даффи, Порки и остальных. Первый трейлер показывает, что авторы намерены воссоздать дух классики.

Джош Хартнетт и Ник Нолти снимутся в сериале «Потерянный рай» (Paradise Lost)

Проект расскажет о психотерапевте, которая переезжает из Калифорнии в родной городок мужа в Миссисипи. На новом месте начинают вскрываться старые секреты, рискующие разрушить брак. Роудс Фишбёрн разработал сериал для Paramount Television.

Источник: Deadline

Натали Гумеде получила роль во втором сезоне сериала «Титаны»

Актриса сыграет Мерси Грейвс, подручную Лекса Лютора. Телохранитель и личный помощник, она дебютировала в мультсериале «Супермен», а впоследствии стала каноном, появляясь в комиксах и других экранизациях. Сюжет второго сезона не раскрывается, так что неизвестно, какую роль Грейвс сыграет в истории.

Источник: Deadline

Дон Чидл и Эмили Мортимер снимутся в сериале «Не присматривайся» (Don’t Look Deeper)

Действие развернется в недалеком будущем, где старшеклассница начинает подозревать, что с ней что-то не то, словно она не совсем человек. Истина запускает череду опасных событий, и ее жизнь оказывается под угрозой. Джеффри Либер выступает шоураннером проекта, который выйдет на стрим-сервисе Quibi. Хелена Говард исполнит в сериале главную роль.

Источник: Deadline

На КиноПоиске есть календарь релизов, в котором можно посмотреть, какие фильмы и когда выйдут в этом году.