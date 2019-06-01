Трейлер игры о Мстителях и еще 12 новостей дня

Сериал «Монстры корпорации» продлили на третий и последний сезон

Проект канала Comedy Central высмеивает работу в бездушной многонациональной корпорации, где логика зачастую уступает желанию выслужиться и подняться на еще одну ступеньку карьерной лестницы. В центре сюжета — менеджеры младшего звена Джейк и Мэтт, которые усиленно делают вид, что серое окружение и безумное начальство еще не лишило их разума окончательно. Третий сезон ожидается в 2020 году.

Источник: Variety

Трейлер игры «Avengers»

Сюжет видеоигры начинается с того, что праздничное открытие новой высокотехнологичной штаб-квартиры Мстителей в Сан-Франциско прерывается из-за атаки на мост Золотые Ворота. Во время битвы терпит крушение экспериментальный геликарриер, что приводит к масштабным разрушениям. Мстителей винят в трагедии, и команда распадается. Пять лет спустя. Миру грозит новая опасность, и приходит время вновь собрать вместе величайших героев Земли. Игра «Avengers» увидит свет 15 мая 2020 года.

Бо Бёрнэм напишет песни к фильму «Улица Сезам»

По сюжету фильма обитатели знаменитой улицы вынуждены покинуть родной дом и оказываются на Манхэттене. Чтобы вернуться, они объединяются с ведущей исторического шоу Салли Хоуторн (Энн Хэтэуэй), которая хочет доказать всему миру, что улица Сезам существует. Но у злого мэра города есть свои планы на улицу, и он хочет, чтобы о ней прознали другие. Джонатан Крисел поставит картину.

Источник: Deadline

Netflix выпустит экранизацию игры «Division»

Стрим-сервис приобрел проект кинокомпании Ubisoft Motion Pictures. Действие игры разворачивается в недалеком будущем, где смертоносный вирус распространился благодаря бумажным деньгам, убив миллионы людей. Через несколько месяцев после начала эпидемии в обществе наступил хаос, улицы опустели, правительство бессильно, и никто не знает, что делать дальше. Группа спецагентов, работающих среди гражданских лиц, призвана в центр Нью-Йорка, чтобы помочь восстановить порядок и выявить источник вспышки пандемии вируса. Дэвид Литч занимает режиссерское кресло проекта, а Рейф Джадкинс напишет сценарий. Джейк Джилленхол и Джессика Честейн исполнят в фильме главные роли.

Источник: Deadline

Мелисса МакКарти и Крис О’Дауд снимутся в комедии «Скворец» (The Starling)

Актеры сыграют супругов Мэйнард, переживших трагедию. Пока муж отправляется на встречу для переживших утрату, жена устраивает на заднем дворе цветочный сад. Ее покой нарушает гигантский скворец, свивший гнездо неподалеку. Она обращается за помощью к ветеринару, который в итоге помогает ей найти силы жить дальше. Режиссер — Тед Мелфи.

Источник: Deadline

Раскадровка из комедии «Билл и Тед»

Алекс Уинтер опубликовал в Twitter раскадровку из продолжения «Невероятных приключений Билла и Теда». «Счастливого дня Билла и Теда, — написал актер. — Работа над фильмом начнется уже скоро».

Сэм Рокуэлл получил роль в драме Клинта Иствуда «Баллада о Ричарде Джуэлле»

Фильм расскажет историю Ричарда Джуэлла, охранника на Олимпийских играх 1996 года, который первым заметил рюкзак с бомбой и сумел вовремя эвакуировать людей. Однако всеобщая благодарность длилась недолго: через несколько дней Джуэлл сам превратился в главного подозреваемого и жертву уничижительной травли со стороны СМИ. Рокуэлл сыграет адвоката Джуэлла.

Источник: Variety

София Лиллис исполнит главную роль в сериале «Мне это не нравится»

В центре сюжета — школьница Сидни, которая пытается справиться со школьной жизнью, половым созреванием и странными суперспособностями, проснувшимися глубоко внутри. Сериал основан на одноименном графическом романе Чарльза Форсмана. Джонатан Энтвистл разрабатывает восьмисерийный проект для стрим-сервиса Netflix.

Источник: Variety

Шона Даггинс поставит боевик «Страж» (Guardian)

Фильм расскажет историю первоклассного киллера, который становится защитником сына одной из своих жертв. В результате он оказывается втянутым в мафиозные разборки и начинает сомневаться, правильно ли он выбрал жизненный путь. Кори Биам написал сценарий картины.

Источник: Deadline

Трейлер документального фильма «С любовью, Антоша»

«С любовью, Антоша» — история жизни и карьеры Антона Ельчина, воссозданная с помощью его дневников, фотографий и песен, а также интервью с семьей, друзьями и коллегами. Создатели показывают, каким был американский актер русского происхождения, погибший в результате несчастного случая 19 июня 2016 года.

Джина Дэвис снялась в третьем сезоне сериала «Блеск»

Актриса сыграла Сэнди Деверо Ст. Клэр, директора по развлечениям отеля и казино Fan-Tan в Лас-Вегасе, куда в третьем сезоне приехали выступать героини сериала. «Блеск» вернется на экраны 9 августа.

Источник: Deadline

Мэтт Летчер сыграет газетного магната Уильяма Хёрста в продолжении сериала «Алиенист»

Мини-сериал под названием «Ангел тьмы» (The Angel of Darkness) основан на одноименном романе Кэлеба Кэрра, сиквеле «Алиениста». В первом сезоне Ласло Крайцлер, психолог-алиенист, специалист по умственным патологиям, помог полиции Нью-Йорка поймать опасного преступника. В продолжении Крайцлеру и его команде придется взяться за новое задание — выяснить, кто похитил дочь испанского дипломата.

Источник: Deadline

Студенческие годы Сандры Буллок станут основой для сериала Amazon

Действие проекта развернется в 1980-е на юге Америки, где молодая девушка пытается вырваться за пределы установленных рамок, найти любовь, себя и свое место в жизни. К. С. Перри напишет сценарий сериала и спродюсирует его вместе с Буллок и Акивой Голдсманом.

Источник: Variety

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