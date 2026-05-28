Русский шансон, радушный Дизель и милейший Венсан Кассель. Редакционный дневник Канн-2026

Самый сладкий день в Каннах — за четыре дня до финала фестиваля. Почему? Все просто, это последнее утро, когда зрители вынуждены вставать в семь часов, чтобы забронировать билеты. А значит, в следующие дни продолжительность сна качественно вырастет! Сон — тема не менее болезненная, чем еда. Некоторые полуночные сеансы заканчиваются в половине третьего (это если начинаются без задержек), а первые утренние могут стоять уже в половине девятого. Приоритеты каждый расставляет для себя сам. Кто-то снимает квартиру в пяти минутах ходьбы от Дворца, но это очень больно бьет по карману. Я же, например, просто решаю не ходить на полуночные сеансы. Если надо, то можно всегда поймать утренний повтор, хотя это намного менее атмосферный опыт.