Эффект бабочки: что для кино сделала Барбра Стрейзанд, фильмы с которой ни разу не брали в каннский конкурс

На всяком фестивале, всякой ежегодной церемонии почетный приз — это приз без интриги. Тут все решает выслуга лет. 84 года певицы, эстрадной артистки и кинозвезды Барбры Стрейзанд — выслуга солидная, тем более что 66 из них она в шоу-бизнесе. Но как раз в случае с ее почетной «Пальмовой ветвью» интрига все-таки есть. В то время как в родной Америке Стрейзанд стала лауреаткой наград во всех областях развлечений — кино («Оскар»), звукозаписи («Грэмми»), театра («Тони») и телевидения («Эмми») — уже к двадцати шести, к европейским кинофестивалям ее до сих пор не подпускали на пушечный выстрел. Даже фильмы в конкурс не брали ни разу и нигде. Тотальный игнор связан с тем, что Стрейзанд — это прежде всего певица от бога и клоунесса той же чистой пробы, что де Фюнес и Челентано. Поэтому и в кино ее вотчиной оказалась музыкальная комедия, а такие картины на фестивали не берут.