Все, что известно о сериале «Этерна»: сюжет, тизер-трейлер, детали съемок

Скоро на Кинопоиске выйдет сериал «Этерна», основанный на фэнтези-цикле Веры Камши. Действие «Этерны» происходит в вымышленном мире Кэртиана, напоминающем Европу эпохи Возрождения. Собрали все, что известно о новинке, и будем обновлять материал, когда появятся новые подробности.
О чем это
Наступает Великий Излом — конец света, предсказанный богами — а в мире царят междоусобицы и борьба за власть.
Свергнутая династия жаждет вернуть трон предков, знатные семьи поднимают восстание против короля, которого считают узурпатором, религиозные фанатики мечтают властвовать во всем мире, а загадочный народ гоганов хочет заполучить во владение старейший город континента…
Но спасти умирающий мир кажется сможет только великая любовь.
Кто есть кто в «Этерне»
- Альдо Ракан (Антон Рогачёв). Потомок свергнутой королевской династии. Мечтает вернуть себе трон предков, но пока скрывается на крою мира в священном городе Агарис.
- Ричард Окделл (Иван Трушин). Сыг Эгмонта Окделла — мятежника, осмелившегося бросить вызов королю-узурпатору.
- Рокэ Алва (Юрий Чурсин). Дерзкий и хладнокровный генерал, единственный, кто осмелился выступить против мятежников.
- Айрис Окделл (Ксения Трейстер). Сестра Ричарда.
- Отец Герман (Иван Добронравов). Священник и один из наставников в академии Лаик. Монах, который посвятил жизнь поиску древних знаний. Сейчас он, как никогда, близок к разгадке тайны спасения мира.
- Енниоль (Евгений Стычкин). Глава древнего и таинственного народа гоганов. Хочет заключить нерушимый договор с Альдо Раканом и обрести могущество.
- Мэллит (Валентина Ляпина). Юная гоганка, готовая пожертвовать всем ради любви.
- Фердинанд Оллар (Михаил Тройник). Слабовольный король Талига, которого тяготит бремя власти.
- Катарина Оллар (Любовь Константинова). Королева Талига, с виду хрупкая девушка, оказавшаяся в водовороте интриг.
- Робер Эпинэ (Павел Чинарёв). Участник мятежа против Олларов, изгнанный из Талига. Один из знатнейших дворян Талига, вместе с Эгмонтом Окделлом поднимает мятеж против короля Оллара.
- Валентин Придд (Илья Виногорский) и Арно Савиньяк (Евгений Зайфрид). Друзья, которых Ричард обретет в Лаике, вместе их ждет множество приключений.
- Эстебан Колиньяр (Алексей Лукин). Хитрый и расчетливый противник Ричарда Окдела в училище оруженосцев Лаик.
В сериале также сыграли Евгений Сидихин (кардинал Сильвестр), Виктор Добронравов (Эгмонт Окделл), Виктор Вержбицкий (эсперадор Адриан), создатель и руководитель театра DEREVO Антон Адасинский (магнус Клемент), Оксана Базилевич (Матильда Ракан), Антон Кузнецов (Адгемар), Даниил Никитин и Фёдор Мишеев (братья Катершванц).
Есть ли трейлеры?
5 августа Кинопоиск показал тизер-трейлер сериала. В нем можно увидеть ключевых героев — Ричарда Окделла, Альдо Ракана, Мэллит, Енниоля, унаров (то есть учеников) академии Лаик, Айрис Окделл и других. В ролике также показан припортовый город Агарис.
Кто работает над сериалом
Режиссер «Этерны» — Сергей Трофимов, снимавший «Дозоры» Тимура Бекмамбетова, а также сериалы «Монастырь», «Вертинский» и франшизу «Гоголь». Сергей также был сорежиссером сериала «Нулевой пациент».
Сценарий, основанный на фэнтези-серии Веры Камши (книги цикла «Отблески Этерны» можно почитать и послушать в Букмейте), адаптировали Сергей Калужанов («Пищеблок 2», «Мажор. Фильм»), Сергей Козин («Налет», «Номинация») и Евгений Баранов, работавший и над «Этерна. Часть первая». Оператор — Павел Гусев («Разрешите обратиться»). Костюмы разрабатывала художница Наталья Белоусова («Папа, сдохни», «Князь Андрей»).
Продюсеры — Евгений Баранов, Евгений Рене, Ольга Филипук («Министерство неджентльменских дел», «Король и Шут») и Михаил Китаев (киновселенная «Майор Гром», «Кибердеревня»). Креативный продюсер — Никита Сугаков. Производство — Плюс Студия и «Блэк Принц Продакшнс».
Что еще известно про «Этерну»
Что команда говорит о сериале? Вот самое важное, что рассказали на презентации «Этерны» на Bubble Weekend.
- Съемки проходили не только в России (в Санкт-Петербурге, Дагестане, Ивангороде, Выборге), но и в Узбекистане (в городах Бухара и Хива). Причем там команда снимала в 40-градусную жару. Спасаться от зноя помогали не только вода и мороженое, но и арбузы.
- Актер Иван Трушин рассказал, что для съемок он впервые сел на лошадь. Актеров специально учили верховой езде, а некоторые кони на съемках не слушались и везли актеров не туда. Еще унаров учили фехтованию.
- Готовясь к роли, Любовь Константинова изучала фанатские паблики по «Этерне» в соцсетях. Там она читала обсуждения, посвященные королеве Катарине, чтобы лучше понять многогранность героини.
- По словам Натальи Белоусовой, для сериала отшили около 300 комплектов одежды, из которых сделали еще большее количество образов (вещи комбинировали между собой, какие-то костюмы шили индивидуально под актеров). Для вдохновения изучали голландскую и испанскую живопись XVI — XVII веков, например творчество Диего Веласкеса. Любимые костюмы Белоусовой — форма унаров.
Когда премьера
Сериал выйдет на Кинопоиске весной 2025 года. О других проектах, заявленных на презентации Кинопоиска 2024 — 2025, читайте в нашем большом материале.
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Автор: Лиза Кузнецова
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