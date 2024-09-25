Все, что известно о сериале «Этерна»: сюжет, тизер-трейлер, детали съемок

Скоро на Кинопоиске выйдет сериал «Этерна», основанный на фэнтези-цикле Веры Камши. Действие «Этерны» происходит в вымышленном мире Кэртиана, напоминающем Европу эпохи Возрождения. Собрали все, что известно о новинке, и будем обновлять материал, когда появятся новые подробности.

О чем это

Наступает Великий Излом — конец света, предсказанный богами — а в мире царят междоусобицы и борьба за власть.

Свергнутая династия жаждет вернуть трон предков, знатные семьи поднимают восстание против короля, которого считают узурпатором, религиозные фанатики мечтают властвовать во всем мире, а загадочный народ гоганов хочет заполучить во владение старейший город континента…

Но спасти умирающий мир кажется сможет только великая любовь.

Кто есть кто в «Этерне»

Альдо Ракан (Антон Рогачёв). Потомок свергнутой королевской династии. Мечтает вернуть себе трон предков, но пока скрывается на крою мира в священном городе Агарис.

Ричард Окделл (Иван Трушин). Сыг Эгмонта Окделла — мятежника, осмелившегося бросить вызов королю-узурпатору.

Юрий Чурсин

Рокэ Алва (Юрий Чурсин). Дерзкий и хладнокровный генерал, единственный, кто осмелился выступить против мятежников.

Айрис Окделл (Ксения Трейстер). Сестра Ричарда.

Отец Герман (Иван Добронравов). Священник и один из наставников в академии Лаик. Монах, который посвятил жизнь поиску древних знаний. Сейчас он, как никогда, близок к разгадке тайны спасения мира.

Енниоль (Евгений Стычкин). Глава древнего и таинственного народа гоганов. Хочет заключить нерушимый договор с Альдо Раканом и обрести могущество.

Мэллит (Валентина Ляпина). Юная гоганка, готовая пожертвовать всем ради любви.

Фердинанд Оллар (Михаил Тройник). Слабовольный король Талига, которого тяготит бремя власти.

Катарина Оллар (Любовь Константинова). Королева Талига, с виду хрупкая девушка, оказавшаяся в водовороте интриг.

Антон Рогачёв и Павел Чинарёв, Оксана Базилевич

Робер Эпинэ (Павел Чинарёв). Участник мятежа против Олларов, изгнанный из Талига. Один из знатнейших дворян Талига, вместе с Эгмонтом Окделлом поднимает мятеж против короля Оллара.

Валентин Придд (Илья Виногорский) и Арно Савиньяк (Евгений Зайфрид). Друзья, которых Ричард обретет в Лаике, вместе их ждет множество приключений.

Эстебан Колиньяр (Алексей Лукин). Хитрый и расчетливый противник Ричарда Окдела в училище оруженосцев Лаик.

В сериале также сыграли Евгений Сидихин (кардинал Сильвестр), Виктор Добронравов (Эгмонт Окделл), Виктор Вержбицкий (эсперадор Адриан), создатель и руководитель театра DEREVO Антон Адасинский (магнус Клемент), Оксана Базилевич (Матильда Ракан), Антон Кузнецов (Адгемар), Даниил Никитин и Фёдор Мишеев (братья Катершванц).

Есть ли трейлеры?

5 августа Кинопоиск показал тизер-трейлер сериала. В нем можно увидеть ключевых героев — Ричарда Окделла, Альдо Ракана, Мэллит, Енниоля, унаров (то есть учеников) академии Лаик, Айрис Окделл и других. В ролике также показан припортовый город Агарис.

Кто работает над сериалом

Режиссер «Этерны» — Сергей Трофимов, снимавший «Дозоры» Тимура Бекмамбетова, а также сериалы «Монастырь», «Вертинский» и франшизу «Гоголь». Сергей также был сорежиссером сериала «Нулевой пациент».

Сергей Трофимов на съемках сериала

Сценарий, основанный на фэнтези-серии Веры Камши (книги цикла «Отблески Этерны» можно почитать и послушать в Букмейте), адаптировали Сергей Калужанов («Пищеблок 2», «Мажор. Фильм»), Сергей Козин («Налет», «Номинация») и Евгений Баранов, работавший и над «Этерна. Часть первая». Оператор — Павел Гусев («Разрешите обратиться»). Костюмы разрабатывала художница Наталья Белоусова («Папа, сдохни», «Князь Андрей»).

Продюсеры — Евгений Баранов, Евгений Рене, Ольга Филипук («Министерство неджентльменских дел», «Король и Шут») и Михаил Китаев (киновселенная «Майор Гром», «Кибердеревня»). Креативный продюсер — Никита Сугаков. Производство — Плюс Студия и «Блэк Принц Продакшнс».

Что еще известно про «Этерну»

Что команда говорит о сериале? Вот самое важное, что рассказали на презентации «Этерны» на Bubble Weekend.

Съемки проходили не только в России (в Санкт-Петербурге, Дагестане, Ивангороде, Выборге), но и в Узбекистане (в городах Бухара и Хива). Причем там команда снимала в 40-градусную жару. Спасаться от зноя помогали не только вода и мороженое, но и арбузы.

Актер Иван Трушин рассказал, что для съемок он впервые сел на лошадь. Актеров специально учили верховой езде, а некоторые кони на съемках не слушались и везли актеров не туда. Еще унаров учили фехтованию.

Иван Трушин

Готовясь к роли, Любовь Константинова изучала фанатские паблики по «Этерне» в соцсетях. Там она читала обсуждения, посвященные королеве Катарине, чтобы лучше понять многогранность героини.

По словам Натальи Белоусовой, для сериала отшили около 300 комплектов одежды, из которых сделали еще большее количество образов (вещи комбинировали между собой, какие-то костюмы шили индивидуально под актеров). Для вдохновения изучали голландскую и испанскую живопись XVI — XVII веков, например творчество Диего Веласкеса. Любимые костюмы Белоусовой — форма унаров.

Когда премьера

Сериал выйдет на Кинопоиске весной 2025 года. О других проектах, заявленных на презентации Кинопоиска 2024 — 2025, читайте в нашем большом материале.

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Автор: Лиза Кузнецова