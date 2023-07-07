Кто-то: мужской депрессии не существует. Джозеф Косински: снимает фильм про «Формулу-1» с Брэдом Питтом

7 июля вышел первый тизер-трейлер гоночной драмы Джозефа Косински «Формула-1». Из-за забастовки Гильдии актеров съемки сильно затянулись и были приостановлены уже через несколько первых дней. Мы изучили все, что известно об этом проекте, на производство которого Apple потратила более 140 млн долларов.

О чем это

Пилот-ветеран Сонни Хэйс (Брэд Питт) выступал в «Формуле» в девяностые, но попал в страшную аварию и с тех пор гонялся в других сериях, в частности в гонках на выносливость. Но по настоянию старого друга (Хавьер Бардем), возглавляющего команду-аутсайдер Apex, он решает вернуться в высшую лигу автоспорта, чтобы вытянуть команду со дна и выступить в роли наставника для Джошуа Пирса (Дэмсон Идрис), молодого британского пилота с репутацией будущего чемпиона мира.

Возвращения в спорт после 20-летнего перерыва «Формула-1» в своей истории еще не знала. В XXI веке камбэками после девяти и десяти лет отсутствия в спорте отметились разве что Роберт Кубица и Лука Бадоер и не то чтобы с феноменальными результатами. Пилотов в возрасте Брэда Питта «Формула» не видела с 1950-х годов, когда требований к гонщикам было значительно меньше. Другое дело, что 59-летний актер до сих пор в фантастической форме и на стартовой решетке Гран-при Великобритании смотрелся не хуже 41-летнего Фернандо Алонсо, самого возрастного пилота в нынешних гонках.

Брэд Питт и Дэмсон Идрис на съемках

Кто работает над фильмом

Команда собралась такая, что в конце 2021 года из-за него немедленно началась война ставок — за покупку прав на фильм бодались Netflix, Apple, Amazon, Paramount, MGM, Sony, Universal и Disney. Сейчас понятно почему: дело не только в Питте, которого пророчили на главную роль с самого начала, но и в режиссере Джозефе Косински. «Топ Ган: Мэверик» тогда еще не вышел, но студиям и стримингам, видимо, уже было понятно, что это будет большой хит.

Продюсером выступил голливудский ветеран Джерри Брукхаймер, а сценаристом — многостаночник Эрен Крюгер, также работавший с Косински над «Мэвериком». Брукхаймеру, кстати, тема гонок совсем не чужда: в свое время он продюсировал «Дни грома» Тони Скотта, до сих пор остающиеся одним из лучших фильмов не только про серию NASCAR, но и про автоспорт в целом.

Фильм снимает постоянный оператор Косински — чилиец Клаудио Миранда, также работавший с Дэвидом Финчером (и Брэдом Питтом) над «Загадочной историей Бенджамина Баттона» и взявший «Оскар» за «Жизнь Пи» Энга Ли. Наконец, исполнительным продюсером стал Льюис Хэмилтон — семикратный чемпион мира, действующий пилот и один из самых лучших гонщиков в истории. Надо полагать, что изрядную долю аутентичности фильму будет обеспечивать именно он. Лучшего фактчекера для такой картины не придумать: Хэмилтон, по словам Питта, «помогает со сценарием во имя аутентичности».

Съемки фильма

Что еще известно о проекте

Съемочная группа получила беспрецедентный доступ в паддоки и на трассу.

В «Мэверике», как известно, Косински усадил актеров в кабину реальных истребителей, в фильме про формулу Питт и Идрис тоже пилотируют реальные болиды, пусть и младшей серии «Формула-2», модифицированные так, чтобы больше походить на машины старшей серии. «Таких перегрузок на экране вы еще не видели», — комментирует Питт, немного гоняющий на мотоциклах и оттого представляющий, о чем говорит.

В Гран-при Великобритании этого года команда Apex принимала почти полноценное участие: Питт и Идрис присутствовали на брифинге для пилотов и церемонии исполнения гимна перед гонкой; обе машины вымышленной команды также можно было увидеть во время предстартовой подготовки и даже в начале прогревочного круга. Apex выстроила собственный бокс и командный мостик: пилот Mclaren Ландо Норрис высказался про них в том духе, что выглядят они даже лучше, чем гаражи настоящих команд, и ему «завидно».

Следующий этап съемок должен был состояться на голландском треке Зандворт в августе.

Питта и Идриса к съемкам готовили реальные пилоты.

В разговоре с Deadline Косински опроверг слухи, будто итоговый бюджет картины составил 300 млн долларов, и сказал, что эта цифра завышена.

Фильмы выйдет в зарубежный прокат 25 ноября 2025 года.

Зачем нам еще одно кино про гонки?

Автомобильные гонки и кино всегда шли рука об руку — из всех медиумов именно кинематограф в состоянии наиболее адекватно отразить красоту этого спорта. Читать или, допустим, слушать про гонки не так увлекательно, как наблюдать за ними в динамике, а передать ее способна только профессиональная камера.

Любовь у кино и гонок, кстати, взаимная: многие актеры участвовали в забегах не только на экране, но и в реальной жизни. Пол Ньюман гонял в 24-часовой гонке Ле-Мана во Франции в 1979 году, а в 1995-м в возрасте 70 лет стал самым взрослым водителем, который участвовал и занял первое место вместе с командой в гонке Daytona. Бунтарь Джеймс Дин из-за любви к скорости и спортивным автомобилям разбился на своем Porsche 550 после съемок «Гиганта». До этого в 1955 году он выиграл гонки в Палм-Спрингс, а также взял бронзу на соревнованиях Бейкерсфилда. Похожая судьба постигла и Пола Уокера, который умер на пассажирском сидении профессионального гонщика Роджера Роджерса. Стив МакКуин сам выполнял многие трюки в «Большом побеге» и «Детективе Буллитте». В 1961 году он участвовал в British Touring Car Championship и заработал бронзу третьим. Наш обожаемый Майкл Фассбендер вообще всегда мечтал сменить съемочную площадку на гоночную трассу. С сезона 2020-го он является постоянным пилотом Proton Competition в Европейской серии Ле-Ман.

Пол Ньюман во время 24-часовой гонки Ле-Ман, 1979 Джеймс Дин в своем Порше 550 Стив МакКуин во время гонки «12 часов Себринга», 1970 Майкл Фассбендер во время квалификации на суперкубок Porsche Mobil 1, 2020

Своей бьющей все рекорды популярности в последние годы «Формула-1» обязана документальному сериалу на Netflix «Formula 1. Драйв выживания», который показал, что гонки — это не в последнюю очередь грандиозная мыльная опера. Теперь же разжевать эту нехитрую истину еще более широким массам берутся первые люди в нынешнем Голливуде, и очень интересно посмотреть, смогут ли они потягаться с драмой реальных гонок.

Этот материал был впервые опубликован в июле 2023 года и обновлен после выхода первого трейлера фильма.

Автор: Лев Левченко при участии Киры Голубевой

Фото: Castel Franck/Abaca/Sipa USA/Legion-Media, PanoramiC/Legion-Media, IPA Sport/IPA/Sipa USA/Legion-Media, Keystone/Getty Images, Bettmann/Getty Images, Bernard Cahier/Getty Images, Dan Istitene - Formula 1/Formula 1 via Getty Images