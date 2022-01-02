Что мы знаем про фильм «Барби» Греты Гервиг?

Фильм о кукле Барби находится в разработке с 2014 года. Но только недавно у него появились финальная версия сценария, режиссер и актеры. И хотя информации о проекте не так уж и много, мы собрали все, что известно о нем на данный момент.

О чем фильм?

Главную героиню выгоняют из Барбиленда, потому что она не соответствует его нормам красоты. Тогда Барби начинает новую жизнь в реальном мире, где обнаруживает, что совершенства можно достичь только благодаря внутренней гармонии.

А кто над ним работает?

Обсуждение «Барби» началось еще в 2014 году. Тогда картиной занималась студия Sony Pictures, а над сценарием в разное время работали Диабло Коди («Джуно») и Дженни Бикс («Величайший шоумен»). Главную роль изначально должна была играть Эми Шумер. Позже она выбыла из проекта, и на ее место рассматривалась Энн Хэтэуэй, но с актрисой так и не смогли договориться. В октябре 2018 года у Sony закончились права на экранизацию фильма, и они перешли к Warner Bros.

Райан Гослинг

Роль Барби в итоге сыграет Марго Робби, а Кеном стал Райан Гослинг (актера лично выбрала Гервиг). Другие версии Барби (их будет несколько) играют Исса Рэй («Мелкая») и Хари Неф («Нация убийц»), а Кена — Симу Лю («Шан-Чи и легенда десяти колец») и Шути Гатва («Сексуальное просвещение»). В апреле комик Уилл Феррелл объявил, что присоединится к фильму в роли генерального директора компании по производству игрушек. Также в касте заявлены Эмма Маккей («Сексуальное просвещение»), актриса и комик Saturday Night Live Кейт Маккиннон, Америка Феррера («Дурнушка Бетти»), Александра Шипп («Тик-так… БУМ!») и Майкл Сера («Скотт Пилигрим против всех»). Сценарий «Барби» написала постановщица «Леди Бёрд» и «Маленьких женщин» Грета Гервиг вместе со своим мужем Ноа Баумбаком («История о супружестве»). Робби не только играет главную роль в фильме, но и продюсирует проект.

Официальная дата премьеры фильма — 21 июля 2023 года.

А что сами актеры говорили про фильм?

Еще в 2019 году на премьере фильма «Однажды в... Голливуде» Робби объяснила, почему Барби — персонаж, которого стоит воплотить в жизнь. «Я думаю, это возможность дать миру что-то позитивное и отличный шанс стать примером для подрастающих детей».

В интервью британскому Vogue актриса поделилась, что для нее съемки в этом фильме — большая ответственность, потому что с Барби ее связывают ностальгические воспоминания. «Видение Гервиг значительно расширит эту историю. Люди часто слышат „Барби“ и сразу думают, что знают, о чем будет этот фильм, но затем им говорят, что его снимает Грета Гервиг, и тогда уже они говорят: „Ох, ну что ж, может, я и не знаю“».

Марго Робби на съемках

Симу Лю в беседе с GQ UK признался, что решил пройти пробы в фильм после того, как его агент назвал сценарий одним из лучших, что он когда-либо читал. «Он сказал мне, что если бы я мог поставить свою карьеру на карту ради одного сценария, то это был бы фильм „Барби“».

И зачем нам фильм про Барби?

С тех пор как кукла появилась в продаже, она была очень популярна. Светловолосая и стройная, она сформировала единый взгляд на стандарты красоты. То же самое относится и к Кену, который всегда выглядит загорелым и подтянутым. Дети росли с представлением о том, что идеальный внешний вид должен соответствовать тому, что продает компания Mattel. И это повлияло на то, что некоторые люди выросли неуверенными в себе, страдали РПП и прибегали к пластическим операциям в зрелом возрасте.

Хотя со временем бренд «Барби» эволюционировал и в линейке стали появляться различные этнические группы и типы фигуры, стандарт красоты куклы продолжает влиять на растущее поколение девочек и мальчиков. Чтобы это исправить, Гервиг добавила в фильм концепцию мультивселенной, герои которой учат принятию своей внешности и помогают избавиться от стремления соответствовать требованиям, навязанным обществом. Аспект инклюзивности в фильме может помочь бренду исправить проблемы, связанные с тем, что кукла является первой ролевой моделью, на которую начинают равняться дети.

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Автор: Кира Голубева

Фото: Dsanchez / CPR / BACKGRID / Legion-Media