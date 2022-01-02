Кинопоиск
Индустрия

Что мы знаем про фильм «Барби» Греты Гервиг?

Обсудить0

Фильм о кукле Барби находится в разработке с 2014 года. Но только недавно у него появились финальная версия сценария, режиссер и актеры. И хотя информации о проекте не так уж и много, мы собрали все, что известно о нем на данный момент.

О чем фильм?

Главную героиню выгоняют из Барбиленда, потому что она не соответствует его нормам красоты. Тогда Барби начинает новую жизнь в реальном мире, где обнаруживает, что совершенства можно достичь только благодаря внутренней гармонии.

А кто над ним работает?

Обсуждение «Барби» началось еще в 2014 году. Тогда картиной занималась студия Sony Pictures, а над сценарием в разное время работали Диабло Коди («Джуно») и Дженни Бикс («Величайший шоумен»). Главную роль изначально должна была играть Эми Шумер. Позже она выбыла из проекта, и на ее место рассматривалась Энн Хэтэуэй, но с актрисой так и не смогли договориться. В октябре 2018 года у Sony закончились права на экранизацию фильма, и они перешли к Warner Bros.

Райан Гослинг

Роль Барби в итоге сыграет Марго Робби, а Кеном стал Райан Гослинг (актера лично выбрала Гервиг). Другие версии Барби (их будет несколько) играют Исса Рэй («Мелкая») и Хари Неф («Нация убийц»), а Кена — Симу Лю («Шан-Чи и легенда десяти колец») и Шути Гатва («Сексуальное просвещение»). В апреле комик Уилл Феррелл объявил, что присоединится к фильму в роли генерального директора компании по производству игрушек. Также в касте заявлены Эмма Маккей («Сексуальное просвещение»), актриса и комик Saturday Night Live Кейт Маккиннон, Америка ФеррераДурнушка Бетти»), Александра Шипп («Тик-так… БУМ!») и Майкл Сера («Скотт Пилигрим против всех»). Сценарий «Барби» написала постановщица «Леди Бёрд» и «Маленьких женщин» Грета Гервиг вместе со своим мужем Ноа Баумбаком («История о супружестве»). Робби не только играет главную роль в фильме, но и продюсирует проект.

Официальная дата премьеры фильма — 21 июля 2023 года.

А что сами актеры говорили про фильм?

Еще в 2019 году на премьере фильма «Однажды в... Голливуде» Робби объяснила, почему Барби — персонаж, которого стоит воплотить в жизнь. «Я думаю, это возможность дать миру что-то позитивное и отличный шанс стать примером для подрастающих детей».

В интервью британскому Vogue актриса поделилась, что для нее съемки в этом фильме — большая ответственность, потому что с Барби ее связывают ностальгические воспоминания. «Видение Гервиг значительно расширит эту историю. Люди часто слышат „Барби“ и сразу думают, что знают, о чем будет этот фильм, но затем им говорят, что его снимает Грета Гервиг, и тогда уже они говорят: „Ох, ну что ж, может, я и не знаю“».

Марго Робби на съемках

Симу Лю в беседе с GQ UK признался, что решил пройти пробы в фильм после того, как его агент назвал сценарий одним из лучших, что он когда-либо читал. «Он сказал мне, что если бы я мог поставить свою карьеру на карту ради одного сценария, то это был бы фильм „Барби“».

И зачем нам фильм про Барби?

С тех пор как кукла появилась в продаже, она была очень популярна. Светловолосая и стройная, она сформировала единый взгляд на стандарты красоты. То же самое относится и к Кену, который всегда выглядит загорелым и подтянутым. Дети росли с представлением о том, что идеальный внешний вид должен соответствовать тому, что продает компания Mattel. И это повлияло на то, что некоторые люди выросли неуверенными в себе, страдали РПП и прибегали к пластическим операциям в зрелом возрасте.

Хотя со временем бренд «Барби» эволюционировал и в линейке стали появляться различные этнические группы и типы фигуры, стандарт красоты куклы продолжает влиять на растущее поколение девочек и мальчиков. Чтобы это исправить, Гервиг добавила в фильм концепцию мультивселенной, герои которой учат принятию своей внешности и помогают избавиться от стремления соответствовать требованиям, навязанным обществом. Аспект инклюзивности в фильме может помочь бренду исправить проблемы, связанные с тем, что кукла является первой ролевой моделью, на которую начинают равняться дети.

Кинопоиск в Telegram

Мгновенные киноновости в нашем Telegram, быстрее только Флэш

Автор: Кира Голубева

Фото: Dsanchez / CPR / BACKGRID / Legion-Media

Обсудить
Нашли ошибку?
Выделите нужный фрагмент текста (не более 3000 символов) и нажмите:
Говорящие камни, пальцы-сосиски и разные версии себя: нашумевший фильм-калейдоскоп теперь в подписке
В главных ролях:Мишель Йео, Джейми Ли Кёртис, Ке Хюи Куан
Режиссер:Дэн Кван, Дэниэл Шайнерт
Смотрите по подписке
Смотреть

Смотрите также

Что мы знаем про сиквел «Аватара» «Путь воды»?
Трейлеры

Что мы знаем про сиквел «Аватара» «Путь воды»?

12 мая
Нолан собрал суперкаст для «Оппенгеймера». Звездная команда все еще влияет на сборы?
Индустрия

Нолан собрал суперкаст для «Оппенгеймера». Звездная команда все еще влияет на сборы?

26 мая
Что смотреть в 2022 году: 50 самых ожидаемых фильмов

Что смотреть в 2022 году: 50 самых ожидаемых фильмов

2 января
«Всё везде и сразу»: какие отсылки и микрошутки вы могли пропустить
Смотрите на Кинопоиске

«Всё везде и сразу»: какие отсылки и микрошутки вы могли пропустить

22 июня2

Главное сегодня

Смотрите на Кинопоиске

Чем запомнится «Нулевой пациент»? Мы выбрали 10 пронзительных моментов

Вчера
Чем запомнится «Нулевой пациент»? Мы выбрали 10 пронзительных моментов
На Кинопоиске выйдет комедия «Кибердеревня». Ее снимут Валерий Федорович и Евгений Никишов
Индустрия

На Кинопоиске выйдет комедия «Кибердеревня». Ее снимут Валерий Федорович и Евгений Никишов

Вчера
«Точка кипения»: хроника пикирующего шеф-повара
Рецензия

«Точка кипения»: хроника пикирующего шеф-повара

Вчера1
Кто вы в «Сейлор Мун»? Важнейший тест по аниме

ТестКто вы в «Сейлор Мун»? Важнейший тест по аниме

Вчера14
Что мы знаем про фильм «Барби» Греты Гервиг?
Индустрия

Что мы знаем про фильм «Барби» Греты Гервиг?

Вчера4
«Род мужской». Как хоррор Алекса Гарленда разоблачает токсичную маскулинность
Крупным планом

Подкаст«Род мужской». Как хоррор Алекса Гарленда разоблачает токсичную маскулинность

Вчера0
«Создание фильма можно сравнить с беременностью»: призер «Кинотавра» Борис Акопов о своей второй картине

«Создание фильма можно сравнить с беременностью»: призер «Кинотавра» Борис Акопов о своей второй картине

Вчера
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт. Возможность голосовать за комментарии станет доступна через 8 дней после регистрации