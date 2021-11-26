Супергерои XXX: что представляет собой жанр порнопародий, который американские законы защищают от Голливуда

В материале нет откровенных фотографий, но он предназначен для совершеннолетних читателей.
Сексуальное желание двигает и прогресс, и культуру, как бы ни пытались его подавлять депутаты и ревнители морали. В жанре порнопародий оно встречается с еще одним базовым человеческим свойством — стремлением все высмеивать и особенно то, что запрещено. Кинопоиск попросил исследователя порнографии рассказать об этой обширной подгруппе фильмов для взрослых и объяснить, почему голливудские студии не могут просто так запретить порноверсии Супермена и Бэтмена.
Николай Чумаков
Журналист, ведущий подкаста о сексуальном образовании «правило 34» и Telegram-канала Тот парень с порнозависимостью
Осенью на телеэкранах состоялись сразу три большие премьеры: «Дома Дракона», «Кольца власти» и «Женщина-Халк» от Marvel. Индустрия порно настолько обгоняет все остальные, что выпустила свои версии этих сериалов заранее. Экранизация приключений «Женщины-Халк» для взрослых доступна на порносайтах с 2013 года и демонстрировала секс главной героини с Соколиным Глазом. Первая порноверсия «Властелина колец» вышла больше 20 лет назад и называлась Whore of the Rings; в ней Фродо должен спасти всех мужчин мира от чар злой волшебницы. А вышедший в 2014 году фильм This Ain’t Game of Thrones не показывал зрителям никаких драконов, зато разносторонне развивал личные отношения между героями.
Жанр порнопародий существует уже больше 50 лет, в течение которых он прошел путь от сатиры на рейтинговые телешоу до супергеройских капустников. Студии ориентируются на фанатов популярных франшиз и исполняют их тайные желания, те в ответ платят за фильмы и покупают их даже на носителях, чтобы иметь в своей коллекции.
«Бэтмен» был первым, за ним последовали остальные
О связи секса со смехом писал Михаил Бахтин, анализируя средневековую литературу, а в современной массовой культуре смешное оказалось переплетено с возбуждающим куда теснее — например, жанр американской подростковой комедии часто подводит сексуальное напряжение к смеховой разрядке. Стыд из-за запоздалой потери невинности или слишком быстрого финиша в постели совмещается с прямолинейным юмором. Первый и самый знаменитый порнографический коммерческий хит, «Глубокая глотка», вышедшая в 1972 году, — это фактически комедия абсурда. Ну а как по-серьезному можно воспринимать сюжет о девушке с клитором в горле? Не менее известный классический фильм «Голый полдень» 1976 года полон постмодернистской иронии: он рассказывает историю начинающей актрисы, которая вынуждена сниматься в порно. Сценарий другого взрослого хита — «Шлюхи новой волны» 1985 года — построен вокруг шуточной фантазии двух друзей-фанатов музыки в стиле new wave.
Как и большинство знаковых порнофильмов, пародии как жанр появились в ту же золотую эпоху 1970–80-х, когда в индустрии было много денег, режиссеры могли экспериментировать. Согласно данным ныне закрытого сайта PornParody, первой порнопародией считается фильм Bat Pussy о приключениях женской версии Бэтмена. Один из героев читает в кадре газету, датированную сентябрем 1970 года, поэтому можно предположить, что фильм вышел в том году или чуточку позже. Из-за качества съемки и любительского подхода очень сложно разобрать на экране детали или хотя бы лица героев, как и установить, где именно был снят фильм. Эта крайне сумбурная картина содержит минимум сцен с диалогами и максимум с действиями. Большую часть сюжета занимает оральный секс между двумя девушками, к которым впоследствии присоединяется главная героиня Bat Pussy. Она добирается до их кровати, прыгая верхом на мяче для тренировок и по пути расправляясь с группой хулиганов. На фоне все это время играет саундтрек из сериала про Бэтмена.
В 1970-е на видео вышло еще две порнопародии на других супергероев. В 1976 году состоялась премьера Souperman с Марком Стивенсом в главной роли (не путайте его с тезкой-актером), а в 1975-м вышла Super Lady (ее сыграла порноактриса Джанетт Синклер). Оба фильма в своей манере переиначили классические сюжеты из комиксов. В первом главный враг Супермена по имени Лютер (намек на Лекса Лютора) изобретает секретное лекарство, которое убивает либидо у всего человечества, а во втором Суперледи получает не только суперсилы, но и становится нимфоманкой. Souperman и Super Lady даже переиздавали на DVD в 2008 году под названием Superhero-Sex-O-Rama. Фанаты супергеройских порнопародий на форумах все еще разбирают дилогию на цитаты и пишут свои рецензии, где оценивают саундтрек, постановку и юмор. «Этот фильм ужасно срежиссирован, и секс снят довольно просто, но саундтрек настолько крутой и сюжет показан так прямо и тупо, что вы не можете не полюбить его», — говорится в одном из обзоров.
В 1978 году состоялась премьера фильма «Супермен» с Кристофером Ривом в главной роли, на него тоже сделали порнопародию под названием Ms. Magnificent. Как гласит интернет-легенда (подтверждений найти не удалось), изначально картина называлась Superwoman, однако из-за того, что Warner Bros. и DC Comics пригрозили создателям судом, им пришлось переименовать свою работу и зачеркнуть на груди главного героя логотип с узнаваемой буквой «S». После этого пародии пропали из виду на десятилетие.
Жанр ожил в 1990-е благодаря тому, что режиссеры фильмов для взрослых обратили внимание на видеоигры. В 1993 году на экраны вышла экранизация «Супербратьев Марио» — культовой аркады об итальянских водопроводчиках, спасающих принцессу из замка. В тот же год на видеоносителях появилась порнопародия из двух частей под названием Super Hornio Brothers. Обе картины сняли всего за два дня, потому что студия Midnight Video выделила на производство только 20 000 долларов. Главные роли исполнили две суперзвезды индустрии для взрослых того времени — Рон Джереми и Т. Т. Бой, а режиссером и главным злодеем стал порноактер Бак Адамс.
Hornio Brothers не только первая порноэкранизация игры, но и первая порнопародия на ее основе. Оригинальный фильм, имея бюджет почти в 50 млн долларов, собрал в прокате около 21 миллиона и получил разгромные оценки от критиков. «В этом фильме так много неправильных сюжетных поворотов, что даже когда он заканчивается там, где начал, зрители все еще не знают, где, черт возьми, они вообще находятся», — писали о картине The Hollywood Reporter. Даже исполнитель главной роли Боб Хоскинс невзлюбил этот фильм: в интервью он говорил, что считает роль Марио «худшей в своей карьере».
Nintendo, владеющей правами на серию игр про Марио, совсем не понравилась порнопародия. Как рассказал Рон Джереми, компания выкупила права на фильм за сумму ее бюджета (20 000 долларов), после чего всеми силами пыталась остановить его распространение на носителях и в интернете. В 2008 году пользователи ныне закрытого Something Awful начали искать копию фильма и активно просили интернет помочь с этим. Спустя год анонимный пользователь передал автору запроса сохранившуюся версию фильма, а в 2011 году на YouTube были опубликованы, скажем так, приличные сцены из кинокартины. Так что Nintendo, несмотря на все старания, все-таки не смогла остановить распространение проекта.
«Марио» будто открыл ящик Пандоры для жанра. В 1990 году появилась первая совместная работа Тима Бёртона и Джонни Деппа — «Эдвард Руки-ножницы». Спустя год образ готического парикмахера воплотил порноактер Сикки Никкс (Sikki Nixx) в порноверсии «Эдвард Руки-пенисы». В 1993 году в кинотеатрах показывали «Скалолаза» со Сильвестром Сталлоне — на DVD вышла версия для взрослых Cliff Banger, а в 1995 году «Форрест Гамп» взял «Оскар» за лучший фильм, и тогда порнорежиссеры выпустили свою версию Foreskin Gump. В 1997 году одним из самых популярных телешоу была «Баффи — истребительница вампиров», сделавшая звездой Сару Мишель Геллар, а в магазинах с фильмами для взрослых появилась Buffy the Vampire Layer c Кристи Мист (Kristi Myst) в главной роли. Иногда порноверсии выходили даже раньше обычных фильмов: если Джеймс Кэмерон выпустил «Титаник» в кинотеатры только в 1997 году, порноиндустрия представила свою версию событий под названием Titanic Orgy еще в 1994 году. Сюжет двух картин никак между собой не связан, поэтому вторую ленту нельзя назвать порнопародией — скорее, это просто вольная фантазия на тему массового сеанса секса на тонущем корабле.
Почему голливудские студии не судятся с авторами порнопародий
С 2004 года на форумах и имидж-бордах курсирует список правил интернета, вдохновленный, очевидно, правилами «Бойцовского клуба». Первое правило: мы не говорим о правилах № 2–33. Под номером 34 в списке идет не менее лаконичный принцип: «There is porn of it. No exceptions» («Об этом есть порно. Без исключений»). Оно означает, что со всеми персонажами из книг, мультфильмов, кино и сериалов можно найти видео для взрослых. Можно сказать, что эта емкая формулировка описывает извечный интерес цивилизации к сексу в сочетании со стремлением насмехаться над любой формой культуры — и элитарной, и массовой.
Однако ни одно из правил интернета, разумеется, не имеет юридической силы, отсюда возникает вопрос: почему голливудские студии не засудят авторов порнопародий за нарушение авторских прав? Он настолько популярный, что его разобрали в статье про копирайт на сайте американского Университета Нова Саутистерн (Nova Southeastern University). Автор — юрист по авторскому праву Стивен Карлайл. Он объясняет, что производители порнопародий при разбирательствах ссылаются на закон США о «дообросовестном использовании». Согласно ему, они могут использовать объекты авторского права в целях создания собственного произведения, которое «стимулирует творческое обогащение общества». В порнофильмах могут быть использованы костюмы, персонажи и атрибуты, защищенные авторским правом, если они «действительно пародируют объекты и ценность, которую они несут».
Суд может встать на сторону владельца авторского права, если решит, что производители порнопародии преследовали цель обогатиться за чужой счет, а не высказаться на тему исходного произведения. Все зависит от конкретной пародии, указывает представитель порностудии Pink Visual. «Сегодня не существует четкого правила в отношении пародий в контексте взрослых. Было бы трудно установить красную линию, поскольку каждый случай и каждая пародия индивидуальны», — пояснили в компании. Юрист Карлайл добавил, что судьи далеко не всегда признают порнопародии «добросовестным использованием», потому как «недостаточно просто взять фильм и сделать его грязным». В статье он разобрал несколько случаев противостояния авторов фильмов для взрослых с владельцами прав на оригинал.
- Disney против The Air Pirates. В 1978 году группа художников, назвавшаяся «Воздушными пиратами», выпустила сборник эротических рисунков. В «Air Pirates Funnies» Микки Маус, Дональд Дак, Гуфи и другие персонажи занимаются сексом. В ответ компания Disney подала на них в суд, где заявила о нарушении авторских прав и недобросовестном использовании популярных образов в «контркультуре для взрослых». Суд решил, что это не пародия, а «очевидное копирование графического изображения персонажей». Юристы добились судебного запрета на распространение тиража, уничтожения всех копий и возмещения ущерба.
- Американские чирлидерши против Pussycat Cinema. В 1979 году чирлидерская команда из штата Техас Dallas Cowboys Cheerleaders возмутилась из-за выхода порнофильма Debbie Does Dallas. Главная героиня Дэбби, сыгранная Бэмби Вудс (Bambi Woods), носила узнаваемую сине-белую униформу со звездами и выступала за «ковбойских чирлидеров». Суд признал, что студия Pussycat Cinema нарушила закон об авторском праве, так как «белые ботинки и шорты, синяя блузка и белый жилет со звездами» считаются товарными знаками команды. Юристы добивались судебного запрета на показ фильма.
- Pillsbury против сатирического журнала для взрослых. В 1981 году порножурнал Screw, в котором нередко можно было встретить политическую сатиру и пародии на поп-культуру, напечатал рисунок про маскота производителя молочных продуктов Pillsbury по имени Poppin' Fresh, который занимается сексом и напевает песню из рекламной заставки. Компания подала на издателя журнала Milky Way Productions в суд сразу по нескольким статьям, в том числе за нарушение авторских прав и использование товарного знака. Суд встал на сторону журнала и признал карикатуру «добросовестным использованием». В решении говорилось, что пародийный постер «не нес никакого вреда» для потенциальных продаж или ценности продукции компании.
- Джордж Лукас против порнопародии на «Звездные войны». В 2001 году компания Lucasfilm подала в суд на Media Market Group за нарушение авторских прав и использование товарного знака из-за выхода эротического мультфильма Star Ballz. В заявлении говорится, что потребители могут решить, что компания «спонсировала или спродюсировала» фильм для взрослых, который вышел между премьерами «Скрытой угрозы» и «Атаки клонов». Судья отклонил иск, решив, что вероятность путаницы между «Звездными войнами» и «Звездными яйцами» невелика, а продаваться эти картины будут в совершенно разных магазинах. Также судья установил, что студия не нарушала авторские права на франшизу.
- Universal против порнопародии на «50 оттенков серого». В 2012 году студия Smash Pictures выпустила свою версию эротического романа британской писательницы Э. Л. Джеймс «50 оттенков серого» под названием Fifty Shades of Grey: a XXX Adaptation. Компания Universal, в том же году купившая права на киноверсию книги, обвинила производителей порно в нарушении авторских прав и в «попытке заработать на репутации книги». В итоге авторы порнопародии проиграли суд, выплатили Universal конфиденциальную сумму ущерба и подписали судебный запрет на распространение копий.
Закон о «добросовестном использовании» вместе с Первой поправкой балансируют между поощрением авторов к творчеству и правом других их за это критиковать, высмеивать и обсуждать. Однако решение суда часто зависит от конкретного штата и судьи, который изучает материалы дела. Юрист по авторскому праву Максин Линн в своей статье для индустриального сайта Xbiz назвала, каким четырем требованиям должны соответствовать порнопародии, чтобы не столкнуться с судебными исками от авторов.
- «Характер работы, защищенной авторским правом». Что именно спародировано в фильме и какую работу проделали его авторы. Если в пародии скопированы какие-то факты из произведения, это вероятнее признают «добросовестным использованием», чем если в пародии скопирован «замысел» произведения. Распространение фактов (например, новостей) в американских судах считается «желательным благом для общества».
- «Цель использования». Если цель некоммерческая, то больше шансов, что судья признает пародию «добросовестным использованием». В то же время коммерческое использование не значит, что фильм автоматически запретят.
- «Количество заимствованного материала». Если в пародии процитированы отдельные сцены, часть сюжета и некоторые из персонажей, это вероятнее признают «добросовестным использованием», чем дословное копирование всего произведения.
- «Влияние заимствования на потенциальные продажи». Как именно выход пародии повлиял на тираж и покупательскую привлекательность исходного произведения. Если новая версия «заменяет» оригинал, делая ненужным его приобретение, это может стать основой для отказа в «добросовестном использовании».
В США в современных порнопародиях, для того чтобы попасть под действие закона о «добросовестном использовании», авторы стараются делать акцент на комическом эффекте и указывают слово «пародия» в названии, титрах и в самом фильме. Так, студия Hustler в заглавии своих картин использует формулировку «This Ain’t…» перед названием какой-либо популярной франшизы и в конце добавляет три узнаваемые буквы — XXX. Также ставят жирный дисклеймер: «Этот контент предназначен не для правдивого представления реальных событий, а для фантазии и пародии, не представляющих реальность, реальные события реальных людей».
В российских законах довольно четко прописаны критерии пародии, а в судебном производстве встречаются разбирательства из-за нарушения авторских прав в связи с ними. Как пояснил управляющий партнер юридической фирмы DRC Саркис Дарбинян, ответственные суды научились отличать пародию от цитирования и теперь определяют ее как самостоятельное произведение, создающее комический (и даже критический) эффект. По его словам, пародии не стоит путать со случаями «недобросовестного использования и нарушения целостности авторского произведения».
Одним из самых громких случаев в российской судебной системе было разбирательство между «Первым музыкальным издательством» в 2013 году, которому принадлежат авторские права на песни группы «Кар-Мэн», и Первым каналом, который использовал эти композиции в пародийном шоу «Стиляги». Суд установил, что недостаточно просто назвать произведение пародией для получения защиты от иска. Если произведение содержит слабый пародийный элемент и в то же время большой объем заимствования из оригинального произведения, то оно не может считаться добросовестным использованием. В этом деле суд указал, что переработка должна быть осуществлена таким образом, чтобы не было смешения оригинального и пародийного произведения. В России порнография снимается, несмотря на то что ее производство и продажа запрещены у нас с 1996 года по статье 242 УК («Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов»); в 2012 году в нее добавили третий пункт про «распространение порнографии с помощью СМИ и интернета», а максимальное наказание увеличили до 15 лет лишения свободы. Строгое законодательство объясняет почти полное отсутствие жанра порнопародий в России, хотя встречаются снятые в 1990-е фильмы для взрослых в исторических или фэнтезийных декорациях, но без привязки к конкретным произведениям.
Нулевые — золотая эпоха порнопародий
Жанр получил новую жизнь в конце 1990-х — начале 2000-х с распространением широкополосного интернета. В индустрию фильмов для взрослых пришел общий кризис физических носителей: зрители стали меньше покупать фильмы на DVD и чаще смотреть короткие сцены онлайн и скачивать с торрентов. Тогда же один за другим начали запускаться порнотьюбы (Pornhub, XVideos, xHamster и другие), большая часть контента на которых была залита без соблюдения авторских прав. Студии закрывались, партнерские программы между магазинами и производителями прекращались, для большинства зрителей порно стало бесплатным и доступным круглосуточно.
Выходом из ситуации неожиданно стали порнопародии — жанр, ассоциирующийся с 1990-ми, который многие позабыли и не воспринимали всерьез. Фурором стал фильм Not the Bradys XXX — пародия на культовый американский ситком «Семейка Брэди», где снялись известные одни из главных порнозвезд начала нулевых: Аврора Сноу (Aurora Snow), Хиллари Скотт (Hillary Scott), Рон Джереми и Джеймс Дин (James Deen). Операционный директор студии Hustler, отвечающей за продажи картины, рассказывал, что им удалось продать «невероятное количество копий» этого фильма и задать планку для всего бизнеса.
До Not the Bradys XXX порнопародии были более свободными, они очень обобщенно касались оригинала и в целом старались ему не подражать. Прорывом для жанра стало то, что эротическая версия знаменитого шоу буквально цитировала оригинал, чем заинтересовала поклонников «Брэди», которым захотелось увидеть сексуальные сцены между любимыми персонажами (или как бы похожими на них порноактерами). Да, отдельные сцены из XХХ-версии сериала можно было посмотреть в интернете, но фанатам захотелось иметь порноверсию в домашней коллекции на дисках. Снявший ее Уилл Райдер говорил, что благодаря такому подходу студии вышли на новую аудиторию — на тех, кто раньше не сильно интересовался порно.
После этого вышли The Office: A XXX Parody по культовому ситкому «Офис», This Ain’t the Munsters XXX по хоррор-ситкому 1960-х годов «Семейка монстров», Zorro XXX: A Pleasure Dynasty Parody про секс-приключения антигероя Зорро и This Ain’t Star Trek XXX — космическая секс-опера с каноничными костюмами и Сашей Грей. По данным Hustler, порнопародия на «Звездный путь» стала самым продаваемым фильмом в истории компании.
Жанр настолько утвердился, что премия AVN Awards, аналог «Оскара» или «Золотого глобуса» в порно, в 2009 году добавила в свою наградную линейку категорию «Порнопародии». Впоследствии ее разделили даже на две подгруппы — драмы и комедии. Студии умело использовали интернет-медиа для продвижения своих произведений: впервые с 1970-х годов международные СМИ писали о готовящихся порнопремьерах, потому что те цитировали узнаваемые франшизы и приносили трафик на сайты. В 2010-е статистические данные поисковых запросов, которые публиковал портал Pornhub, стали еще одним популярным медийным форматом, который публиковали новостные данные. Скажем, исследование 2016 года показало, что возросший интерес пользователей к сексуальным сценам с участием Харли Квинн и порноверсий «Отряда самоубийц» после выхода фильма Дэвида Эйра, а спрос рождает предложение.
Примеры порнопародий, снятых за последние 15 лет
- Со звездным составом: Pirates II: Stagnetti’s Revenge (2009). Сюжетно проект почти никак не связан с оригинальными «Пиратами Карибского моря». Зато к съемкам привлекли массу звезд своего времени: Белладонна, Саша Грей, Стоя, Джесси Джейн, Джеймс Дин, Мануэль Феррара и Томми Ганн.
- Самая проходная: This Ain’t Avatar XXX (2010). Фанаты оригинала будут удивлены качественным гримом народа На’ви и изобретательным подходом к сексуальным сценам. Однако здесь минимум сюжета, диалогов и юмора.
- Самая недооцененная: Batman XXX: A Porn Parody (2010). Несмотря на то, что фильм взял семь наград AVN Awards, он не стал хитом. А жаль: картина смотрится, словно это еще один эпизод сериала «Бэтмен» 1960-х годов, только жутко непристойный.
- Самая смешная: The Big Lebowski: A XXX Parody (2010). Главный герой также попадает в непростую ситуацию из-за лени, однако вместо ковра тут фигурирует коллекция VHS-порно. В этой картине сохранились тонкий юмор оригинала, немного психоделический сюжет и прекрасные актерские работы (особенно удался Том Байрон в роли Чувака и Джеймс Дин в роли Хесуса). Авторы даже сняли мини-порнофильм, который смотрит главный герой, с сатирической версией Саддама Хусейна.
- С выдающимися костюмами: Avengers XXX: A Porn Parody (2012). Пока в кинотеатрах крутили первую часть «Мстителей», на DVD вышла расширенная версия с Человеком-пауком, Мисс Марвел и даже Женщиной-Халк. Студия Vivid не стала скупиться на костюмы, поэтому все герои выглядят почти так же, как в кинокомиксе. Особенно удался наряд Железного человека.
- С самым большим бюджетом: Star Wars XXX: A Porn Parody (2012). Здесь много CGI-графики, в том числе космических боев, гонок на спидерах и голограмм. Тут показаны «Звезда смерти», планета Татуин, а также воссозданы костюмы Дарта Вейдера, C3PO и R2D2. Ну, и сам режиссер Аксель Браун говорил, что это самый дорогой фильм для взрослых в истории.
- С уникальным сюжетом: Night At The Erotic Museum (2015). Авторы пародии на «Ночь в музее» создали полноценную взрослую адаптацию. Вместе с главным героем мы попадаем в мир ретропорнографии — видим экспонаты из старых фильмов, слушаем истории с площадок и встречаем звезд старого времени (Мэрилин Чэмберс, Сека и Линда Лавлэйс).
- Ближе всего к источнику: Pleasureville (2018). Неожиданная пародия студии Digital Playground на фильм 20-летней давности «Плезантвиль». Женатая пара приезжает в загадочный американский городок. Как и в первоисточнике, изображение переходит от черно-белого к цветному вместе с тем, как меняются жизни главных героев из-за непреодолимой тяги к сексу.
- Самая спецэффектная: Spideypool (2022). Наконец-то Дэдпул и Человек-паук появились в одном фильме, наполненном впечатляющей графикой. Тут показаны перемещения между вселенными, полеты и магия Доктора Стрэнджа, боевые сцены — все это выглядит как в голливудском фильме.
Современные порнопародии стали скучнее
Крупные студии New Sensations, Vivid, Hustler и Digital Playground к концу 2010-х уже выпустили массу порнопародий по всем возможным франшизам. Постепенно интерес к жанру начал спадать, потому что большинство героев уже оказались выставлены нагишом. В 2017 году AVN Awards даже собиралась отказаться от упомянутой выше номинации. В последние годы жанр разделили между собой инди-студии (Wood Rocket и Nerds Of Porn) и Аксель Браун, итало-американский режиссер, поставивший десятки фильмов для взрослых.
Авторы современных порнопародий покрывают основные запросы фанатов популярных серий: делают порно по «Рику и Морти», «Покемонам», «Игре в кальмара» или «Крепкому орешку». А также экспериментируют — снимают порномюзикл по «Королю Льву», секс-альманах по культовым фильмам ужасов, секс-сцену на границе с Зоной 51 и кроссовер о противостоянии Супермена и Человека-паука.
Браун остается самым хардкорным приверженцем порнографической сатиры, чьи фильмы отличаются дорогими костюмами, шутками для гиков и неплохими спецэффектами. В 2014 году после выхода двух фильмов про Капитана Америку он выпустил Captain America XXX, в 2018-м следом за «Лигой справедливости» у него вышла Justice League XXX, в 2019-м после фильма про «Капитана Марвел» была Captain Marvel XXX, а в 2021-м с премьерой «Черной Вдовы» появилась Black Widow XXX соответственно. Его фильмы в первую очередь любят фанаты комиксов и посетители конвентов, потому что он воплощает их самые смелые фантазии, причем не только эротического характера типа кроссовера «Мстителей» и «Людей Икс» или встречи Росомахи и Дэдпула задолго до анонса от Райана Рейнольдса.
«Сообщество гиков сильно привязано к научной фантастике, комиксам и супергероям, — говорил Браун. — После того как мейнстримовая киноиндустрия сосредоточилась на таких проектах, они внезапно стали целевой аудиторией. Они невероятно преданные поклонники и отличные критики, и их обширное сообщество может буквально создать или разрушить любой фильм».
Прочие студии снимают порнопародии, скорее, для попадания в поисковую выдачу на порнотьюбах. За последний год вышло порно по продолжению «Топ Гана», «Мортал Комбату» и «Миру Юрского периода»; во всех случаях это низкобюджетные и короткие сцены, в которых почти нет ни юмора, ни уважения к оригиналам. Кстати, аналогичным образом поступают и авторы домашних видео: они изучают эротические запросы, связанные с популярными франшизами, и стилизуют свой контент под них. Как правило, в этом случае пародийный момент заключается в переодевании в соответствующие костюмы. За пределами супергероики жанр порнопародий практически мертв.