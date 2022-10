Супергерои XXX: что представляет собой жанр порнопародий, который американские законы защищают от Голливуда

В материале нет откровенных фотографий, но он предназначен для совершеннолетних читателей.

Сексуальное желание двигает и прогресс, и культуру, как бы ни пытались его подавлять депутаты и ревнители морали. В жанре порнопародий оно встречается с еще одним базовым человеческим свойством — стремлением все высмеивать и особенно то, что запрещено. Кинопоиск попросил исследователя порнографии рассказать об этой обширной подгруппе фильмов для взрослых и объяснить, почему голливудские студии не могут просто так запретить порноверсии Супермена и Бэтмена.

Николай Чумаков Журналист, ведущий подкаста о сексуальном образовании «правило 34» и Telegram-канала Тот парень с порнозависимостью

Осенью на телеэкранах состоялись сразу три большие премьеры: «Дома Дракона», «Кольца власти» и «Женщина-Халк» от Marvel. Индустрия порно настолько обгоняет все остальные, что выпустила свои версии этих сериалов заранее. Экранизация приключений «Женщины-Халк» для взрослых доступна на порносайтах с 2013 года и демонстрировала секс главной героини с Соколиным Глазом. Первая порноверсия «Властелина колец» вышла больше 20 лет назад и называлась Whore of the Rings; в ней Фродо должен спасти всех мужчин мира от чар злой волшебницы. А вышедший в 2014 году фильм This Ain’t Game of Thrones не показывал зрителям никаких драконов, зато разносторонне развивал личные отношения между героями.