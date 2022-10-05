Писатель, математик, танцор, а теперь и режиссер Роман Михайлов: «Отовсюду льется ложь, и люди начинают поиск альтернативной силы»

В прокате идет «Сказка для старых» — режиссерский дебют актера Федора Лаврова, переигравшего в нашем кино бандитов, кажется, всех видов, от коррумпированных чиновников («Большая поэзия») до братков из 90-х («Закрыть гештальт»). «Сказка» — тоже бандитский фильм про трех богатырей-бандюганов, которых криминальный авторитет посылает разыскать некоего Мулю, пропавшего с воровским общаком.

Сценаристом и сорежиссером этой притчи выступил Роман Михайлов, культовый писатель, для которого «Сказка» — формально тоже полноценный кинодебют. Ярослав Забалуев поговорил с Михайловым о том, зачем ему понадобилось снимать кино, почему он выбрал сказочный жанр и в чем отличие «Сказки» от фильмов Алексея Балабанова.