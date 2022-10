Федор Лавров о режиссерском дебюте в «Сказке для старых», будущем кино и творческих планах

13 октября в прокат выходит «Сказка для старых». Это полнометражный режиссерский дебют актера Федора Лаврова («Закрыть гештальт», «Карамора», «Полицейский с YouТюба») и Романа Михайлова, писателя и лауреата премии Андрея Белого (за роман «Дождись лета и посмотри, что будет»), а еще математика и театрального режиссера, чьи постановки выходили на сцене Большого драматического театра. К выходу картины мы поговорили с Федором об их с Романом совместном фильме, следующих картинах и изменениях в индустрии.

«Сказка для старых» — притча, как ее характеризуют авторы. Действие разворачивается вокруг странного события: в трех городах замечают бандита Мулю (Евгений Ткачук), которого похоронили три года назад. Криминальный авторитет Батя (Анатолий Тишин) отправляет своих «сыновей» выяснить, в чем дело: старшего (Кирилл Полухин) — в Ростов, среднего (Федор Лавров) — в Новосибирск, а младшего (Роман Михайлов) — в Санкт-Петербург. Многие второстепенные роли сыграли люди, известные в андеграунд-среде. Вот что рассказывает о работе над проектом Федор Лавров.

Федор Лавров Актер, режиссер

— Как давно вы с Романом Михайловым знаете друг друга? При каких обстоятельствах познакомились?

— Мы знакомы около пяти лет. Я начал репетировать спектакль, который Андрей Могучий ставил по Роминому тексту в Театре Наций, теперь он называется «Сказка про последнего ангела» (спектакль получил в 2021 году театральную премию «Золотая маска». — Прим. ред.). И я сказал Андрею, что мне очень хочется познакомиться с автором, чтобы задать ему вопросы по тексту. И Андрей как-то привел Рому к нам на репетицию. У нас произошла дружба с первой улыбки — вот так я это называю.

— А как вы для себя определяете жанр проекта? О чем для вас фильм?

— Для меня это метафизический реализм. Я с самого начала придерживался именно этого определения жанра. Мне кажется, что у нас получилось выдержать эту форму. «Сказка для старых» — фильм о глобальном доверии, на котором растут даже деревья.

Федор Лавров, Евгений Ткачук и Виктория Мирошниченко

— Вы здесь дебютировали как режиссер. Какие впечатления от нового опыта?

— Целый букет впечатлений. Это сложно, ответственно, иногда может довести практически до отчаяния. Но это дико интересно. Когда получается продуктивно, то с удовольствием от процесса мало что может сравниться.

— Сложно было и играть, и режиссировать?

— Честно говоря, было достаточно сложно, потому что приходилось следить за собой и еще за всеми другими парнями, бегать туда-сюда. К тому же было непросто из-за нелинейной формы повествования. Не знаю, навряд ли я отважусь еще когда-нибудь играть центральную роль и сам режиссировать.

— Как технически это происходит? Вы снимаете дубль, когда вы в кадре, а потом идете отсматривать его?

— В основном это так, но часто мы записываем репетицию. Разбираем сцену, движения, всю хореографию, где какой фокус. Потом мы проверяем все это, записываем репетиции, отсматриваем, делаем поправки. Делаем еще одну генеральную репетицию, и если нас все устраивает, то берем и снимаем.

— Что было самым тяжелым в процессе съемок?

— Наверное, сложности были с финалом. У нас был снят один финал, мы его переделали полностью, потому что не могли точность найти. Рома предложил вот такой интересный, загадочный ход, меня он сразу подкупил своей оригинальностью. Сложности были в удержании общей формы и в том, чтобы не съехать куда-нибудь, находить свою колею. Мы многие вещи переснимали. Нам сначала казалось, что это точно, правильно. А потом, когда начинали ткать общую канву, мы понимали, что это какой-то промах. В режиме малобюджетного независимого кино это проще сделать, у нас была свобода.

Анатолий Тишин

— Вы указаны в режиссерах вместе с Романом. А как вы на площадке делили обязанности?

— Мы очень хорошо сработались, на пятки друг другу не наступали. Наоборот, только помогали. Рома может генерировать классные идеи, сюжетные или философские штуки, поскольку он писатель и видит мир по-своему. Я же вижу, как можно эту идею реализовать в творческом плане. У нас такой тандем возник.

— Какие у вас творческие планы?

— Мы с Ромой сняли следующий фильм, который называется «Снег, сестра и росомаха». Рома очень точно его характеризует как «сумеречную мелодраму». Это история сектантов и людей из правоохранительных органов, там еще есть линия отношений мужчины и женщины, которые ни разу не встречаются. Рома был режиссером, а я исполнял главную мужскую роль. Фильм должен выйти в прокат в марте.

Сейчас мы снимаем третий совместный фильм. Это такая фантасмагория, исследование пути героини, которая проваливается в иные пространственно-временные слои по ходу своей жизни, с ней происходят очень необычные вещи. При этом она родом из кино, занимается искусством. Работа тяжело идет, поскольку такая обстановка в мире. Мы должны были снимать фильм в Индии. Рома там много жил, в сценарии было несколько смыслообразующих точек, связанных именно с территорией Варанаси, священного города в Индии. Но сейчас думаем, что по-другому выкручиваться будем. Шутим, что, раз мы не можем поехать в Болливуд, Болливуд приедет к нам. Я в фильме, скорее всего, тоже буду просто исполнять роль.

Еще у меня есть своя задумка. Я работаю на сценарном уровне над фильмом, который хочу когда-нибудь сделать сам как режиссер исключительно. Это такая абсурдистская история, отчасти тоже притча.

Роман Михайлов, Кирилл Полухин и Федор Лавров

— Индустрия меняется. Вы сняли полнометражный фильм, снимаетесь во многих сериалах платформ. Какие ваши ощущения, что дальше будет с прокатом и полным метром? Не кажется ли вам, что платформы постепенно вытесняют большое кино как форму?

— Эта тенденция была с самого начала, как появились платформы. Сложно прогнозировать, мне бы очень не хотелось, чтобы кино стало музейным искусством и все перенеслось в онлайн-пространство. Мне кажется, что многие полнометражные фильмы предпочитают уже дома смотреть. Все-таки выход в кинозал — это какой-то go out. Для любителей go out и романтики это, конечно, здорово. Но все ли такие, я не знаю. С другой стороны, если смотреть на театр, там сейчас бум, много народу ходит, хотя это искусство подревнее. Оно осталось и к нему тянутся. Я все-таки надеюсь, что кино придумает какой-то ход и вернется если не к прежним, то к еще лучшим временам.

— Как кино должно для этого поменяться?

— Мне кажется, будет правильно, если оно будет ориентировано не только на развлечения, а на разговор со зрителем — неважно с каким, умным, глупым. Если кино научится давать людям ключи, открывать какие-то двери, которые им могут помочь. Потому что сейчас, мне кажется, людям, как никогда, нужна эта отдушина. Не просто развлекательная, а именно когнитивная, мыслительная, такая дверь в страну чудес, в иное пространство.

— Какие у вас любимые фильмы и сериалы последних лет?

— Из фильмов — «Сумасшедшая помощь» Бори Хлебникова, «Дылда» Кантемира Балагова и «Лето» Кирилла Серебренникова. А из сериалов — «Псих» и «Идентификация».