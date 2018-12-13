Художник-иллюстратор Оксана Недавняя — о пользе связей и работе над фильмом Джорджа Миллера «Три тысячи лет желаний»

Героиня нового выпуска спецпроекта Кинопоиска «Люди за кадром» окончила Гнесинку, но, переехав в Америку, стала делать иллюстрации для фильмов, сериалов и театра. В ее портфолио — «Хроники Нарнии» и «Отряд самоубийц», «Аквамен» и «Веном», открытие зимних Олимпийских игр в Сочи и Cirque du Soleil. Чем именно занимается художник-иллюстратор в кино? Как начать сотрудничать с Marvel? И как долго создаются образы персонажей? Оксана Недавняя рассказывает о своей профессии.
Оксана Недавняя
Художник-иллюстратор
Родилась и выросла в Москве. По настоянию бабушки поступила в музыкальное училище им. Гнесиных по классу фортепиано, окончив его с красным дипломом. Недавней прочили карьеру концертирующего музыканта, но после окончания училища она переехала в Америку, где начала осваивать новую профессию художника-иллюстратора, так как с детства была увлечена рисованием и сценическими костюмами. В Штатах Недавняя получила степень бакалавра в области искусств в Калифорнийском государственном университете в Лонг-Бич. На Comic-Con в Сан-Диего познакомилась с художницей по костюмам «Хроник Нарнии», и это стало ее счастливым билетом в киноиндустрию.
Как стать художником-иллюстратором
Одним из моих преподавателей в Калифорнийском государственном университете была художница Робин Ричессон. Она уже несколько лет работала иллюстратором костюмов в кино. Тогда я даже не знала, что такая профессия существует! В сознании большинства людей художник по костюмам (costume designer) — это человек, который сразу делает все: и эскизы рисует, и кроит, и шьет, и одевает актеров. На самом деле, есть четкое разделение: художник по костюмам, его ассистент и иллюстратор.
С детства мне было интересно рисовать людей, их внешность и костюмы. Но долгое время я не могла соединить это в своей голове и соотнести с индустрией кино. Помогла Робин — она погрузила меня в контекст. К окончанию учебы в университете я уже собрала небольшое портфолио своих рисунков карандашом и акварелью. Там были костюмы разных народов и эпох: из Венеции, из Африки, была моя собственная вариация нарядов Марии-Антуанетты.
В 2006 году я поехала в Сан-Диего на Comic-Con с тем самым портфолио, распечатанным за пару дней до поездки. В том году впервые была панель художников по костюмам, на которой должны были выступать эксперты индустрии. На автограф-сессии я познакомилась с Айзис Массенден («Хроники Нарнии: Лев, колдунья и волшебный шкаф»), Мэри Е. Вогт («Люди в черном») и Джудианной Маковски («Гарри Поттер и философский камень»). Времени было немного: я сказала пару слов о себе, отдала портфолио, оставила визитку и уехала.
Через несколько дней Айзис позвонила мне, рассказала, что работает над «Принцем Каспианом» (вторым фильмом франшизы «Хроники Нарнии»), похвалила мое портфолио и предложила поработать с ней как иллюстратор. У меня чуть телефон из рук не выпал, для меня это было настоящим чудом! Через некоторое время мы начали работать вместе в Лос-Анджелесе. Позже я поехала рисовать иллюстрации к этому проекту в Прагу, проработав на нем почти девять месяцев.
Кто такой художник-иллюстратор
Важно, с какими данными к тебе приходит художник по костюмам. Айзис Массенден очень любит прорабатывать все детали, и на «Принце Каспиане» она приходила с конкретными референсами по ткани, деталям и другим характеристикам облика героев, иногда приносила собственные эскизы. Так можно быстрее разобраться, как мыслит художник по костюмам, и будет легче воплотить это в иллюстрацию и в дальнейшем представить актеру, режиссеру и продюсеру проекта.
Совсем другое дело, когда художник по костюмам приходит с идеей, которая представлена максимально пространно, широкими мазками. Еще сложнее, когда идеи нет вообще. Например, иногда мне дают прочитать сценарий будущего проекта, причем не целиком, а лишь два-три эпизода с участием героя, которого мне нужно нарисовать. Тогда включается мое креативное мышление: приходится что-то придумывать, предлагать варианты. Далее из них выбирается один вектор персонажа, и тогда я двигаюсь согласно ему, прорабатывая детали.
Поэтому различаются и описание деятельности иллюстратора, и его позиция в титрах. Между концепт-художником (costume concept artist) и концепт-иллюстратором (costume concept illustrator) есть конкретное различие. Concept artist — тот, кто работает с условной, размазанной концепцией: неизвестно, как выглядят персонажи, и ты придумываешь образ с нуля. А concept illustrator работает с конкретными идеями и референсами, которые воплощает в цифровом изображении. Тогда иллюстратор, по сути, правая рука художника по костюмам.
Как придумываются образы
Обычно, перед тем как приступить к созданию иллюстраций, я делаю ресерч, изучаю аналогичных персонажей. Иллюстратору очень не хочется делать то, что уже было до него! Конечно, с каждым новым проектом это становится все сложнее. Референсы, поступающие от художников по костюмам, неизбежно повторяются. Наверняка зрителям с каждым новым фильмом и сериалом это становится все заметнее. По-настоящему трудно придумать что-то действительно новое!
Нельзя забывать о тенденциях моды. Со временем я научилась видеть отголоски референсов у других иллюстраторов: «Вот это из такого-то проекта, эта деталь — из другого». В случае с «Тремя тысячами лет желаний», на которых я работала с Ким Барретт («Матрица», «Ромео + Джульетта», «Аквамен»), все опиралось на конкретные исторические периоды и даже персонажей, но одновременно с этим Ким перебрасывала мостик к современности.
Костюмы фильма Джорджа Миллера не принадлежат к эпохе, в которой происходят события. Барретт, скорее, вдохновлялась эпохой, вплетая при этом в нее элементы модерна. У стиля Ким есть интересная особенность: она любит разделять костюмы героев по цветам. Персонажи «Трех тысяч лет желаний» буквально сгруппированы по зеленому, белому, красному, золотому оттенкам , и это делает фильм визуально запоминающимся.
Параллельно с работой в кино Ким много трудилась и в театре. В частности, придумывала костюмы для Cirque du Soleil, разрабатывала образы для спектакля Метрополитен-оперы «Буря», начинала работать над визуальной концепцией костюмов церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014-м (там мы работали вместе). Барретт концентрируется не столько на мелких деталях, сколько на том, как добиться нужной эмоциональной реакции на образы героев.
Как быстро нужно работать
Сроки работы очень индивидуальны, многое зависит от выстроенной схемы и вводных данных художника по костюмам. Были проекты, на которых я работала буквально пару дней с запросом: «Есть такой персонаж, не можем визуализировать. Помогите». Случалось, что и объем, и технологичность задач предполагают полное погружение в проект: над «Акваменом» вместе с Ким Барретт я работала очень долго, больше года.
То же самое с согласованиями. Бывает, рисуешь по 10–20 вариантов иллюстраций, когда изначальное задание расплывчатое, и многое — персональный креатив. В результате ничего из них не согласовывается, все приходится делать заново. В других случаях нарисуешь одну-две иллюстрации, потом — бац! — и художник, и режиссер говорят «окей».
Иногда за день требуется что-то сообразить, и в ход идут все подручные средства — например, фотографии и коллажи, поверх которых я что-то рисую. Другое дело, когда можешь посвятить персонажу и его облику несколько дней. Здесь совсем другой, глубинный и детальный подход.
Так было, например, с сериалом «Колесо времени», где я работала с Айзис Массенден. Это было летом 2019 года, я провела несколько месяцев в Праге: собирала собственные референсы, читала про героев, создавала для них персональный имидж. Конечно, что-то из этого не согласовали, но многое мне удалось отстоять. Правда, конечный результат я до сих пор не видела. Многие проекты нет времени посмотреть.
Какие бывают трудности
Работая иллюстратором много лет, я поняла: последнее слово в проработке образа остается за режиссером и продюсером. Иллюстратор и художник по костюмам, конечно, могут продвигать собственное видение, но есть иерархия.
Иногда проекты подвисают из-за скрупулезности художника. Говорят, например: «Подвинь пуговицу здесь на 2 сантиметра вправо» или «Попробуй другой оттенок желтого цвета». Думаешь: «Зачем? Это же ничего глобально не изменит». В таких случаях творчество уступает место ремеслу. Режим работы становится монотонным, никакого вдохновения и креатива здесь нет. Ты просто заполняешь галочки в чек-листе, который составил другой человек.
Случается, что я отказываюсь от некоторых проектов - обычно обычно из-за того, что их нужно совмещать. Типичный рабочий день иллюстратора 10-11 часов, но трудиться одновременно на нескольких проектах лично я не люблю, хотя бывало и такое. «Если зовут сейчас, а ты отказываешься, то могут больше и не позвонить», поэтому приходится чаще соглашаться.
Недавно я делала иллюстрации вообще на этапе постпродакшна. Бывает такое, что фильм уже снят, он готовится к выходу в прокат, а иллюстраций для publicity нет. Художник по костюмам звонит и говорит: «Есть костюмы, могу прислать референсы, нам нужны иллюстрации». Я вот так нарисовала несколько иллюстраций для фильмов «Амстердам» Дэвида О. Расселла и «Блондинка» Эндрю Доминик с Аной де Армас.
Есть ли у иллюстратора уникальный стиль
Коллеги говорят, что у меня узнаваемый стиль, и они точно знают, что нарисовала именно я. Но, на мой взгляд, стиль часто менялся за прошедшие годы. Когда я только начинала, многие узнавали мои карандаш и акварель. Тогда не все рисовали на компьютере! С приходом цифровой иллюстрации я чаще стала ловить себя на том, что адаптируюсь к тому или иному проекту.
Мне интересно создавать персонажа, нежели концентрироваться на деталях его костюма. Когда я рисую, то размышляю, какой это герой, о чем он думает, как он живет, как ведет себя с окружающим пространством. Я люблю работать в цвете, все иллюстрации сразу рисую цветными. Обычно это что-то элегантное, чувственное, яркое.
Как работать с Marvel
Может казаться, что работа в большой корпорации кардинально отличается от работы над маленькими независимыми проектами. Но по факту 99% времени я контактирую исключительно с художником по костюмам, который меня приглашает на тот или иной проект. Marvel в этом плане не исключение: на «Аквамене» и «Шан-Чи и легенде десяти колец» мы снова работали с Ким Барретт, у нас уже сложился свой тандем.
В сериал «Соколиный Глаз» меня пригласил поработать Майкл Кроу по рекомендации моего коллеги из художественного департамента, отвечавшего за концепт-арты героев. Одна из последних работ для студии — сотрудничество с Луиз Мингенбах на сиквеле «Шазама», который выйдет в следующем году.
Конечно, в Marvel больше согласований, но и сроки вполне разумные. Нет переработок и тех трудностей, с которыми, например, столкнулся цех VFX-художников по визуальным эффектам. В среде иллюстраторов грамотно работает профсоюз. Я, например, состою в одном из них несколько лет, а в октябре буду баллотироваться на пост председателя.
Стоит ли менять профессию
Хотелось бы мне стать художником по костюмам? Я много думала об этом, но в конечном счете поняла, что нет. Это совершенно другая специальность. Не в том плане, что пришлось бы переучиваться; это не столько креативная позиция, сколько административно-политическая.
Будучи художником, ты должен балансировать между множеством цехов, режиссером и пулом продюсеров. Ты в бесконечных согласованиях, ты обязан быть на съемочных площадках в любое время дня и ночи, ведь рабочий день ненормированный. В работе художника по костюмам очень много административной составляющей.
А мне очень нравятся иллюстрации, я люблю то, что делаю, и хочу продолжать заниматься именно этим. За время пандемии я освоила печать моделей на 3D-принтере, который недавно купила. Теперь могу не только рисовать героев, но и распечатывать их прямо у себя дома. Я люблю быть создателем. Стремлений и амбиций занять другую должность у меня нет, как и переживаний по поводу карьерного роста.
Автор: Тимур Алиев
Фото: личный архив Оксаны Недавней, Landmark Media / Legion-Media