Художник-иллюстратор Оксана Недавняя — о пользе связей и работе над фильмом Джорджа Миллера «Три тысячи лет желаний»

Как стать художником-иллюстратором

Одним из моих преподавателей в Калифорнийском государственном университете была художница Робин Ричессон. Она уже несколько лет работала иллюстратором костюмов в кино. Тогда я даже не знала, что такая профессия существует! В сознании большинства людей художник по костюмам (costume designer) — это человек, который сразу делает все: и эскизы рисует, и кроит, и шьет, и одевает актеров. На самом деле, есть четкое разделение: художник по костюмам, его ассистент и иллюстратор.

С детства мне было интересно рисовать людей, их внешность и костюмы. Но долгое время я не могла соединить это в своей голове и соотнести с индустрией кино. Помогла Робин — она погрузила меня в контекст. К окончанию учебы в университете я уже собрала небольшое портфолио своих рисунков карандашом и акварелью. Там были костюмы разных народов и эпох: из Венеции, из Африки, была моя собственная вариация нарядов Марии-Антуанетты.