Почему «Безумный Макс: Дорога ярости» — шедевр

Чем «Безумный Макс: Дорога ярости» отличается от прочих сиквелов популярных кинофраншиз? Как Джордж Миллер экспериментировал с монтажом, чтобы добиться изобретательного, но в то же время реалистичного экшена? Почему драматургия фильма больше напоминает немое кино, а не типичный боевик? И как авторы критикуют патриархат и милитаризм?

В этом видеоэссе разбираем, как устроен «Безумный Макс: Дорога ярости», и рассказываем, почему это один из лучших фильмов на свете.