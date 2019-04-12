Почему «Безумный Макс: Дорога ярости» — шедевр

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ВидеоПочему «Безумный Макс: Дорога ярости» — шедевр

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Чем «Безумный Макс: Дорога ярости» отличается от прочих сиквелов популярных кинофраншиз? Как Джордж Миллер экспериментировал с монтажом, чтобы добиться изобретательного, но в то же время реалистичного экшена? Почему драматургия фильма больше напоминает немое кино, а не типичный боевик? И как авторы критикуют патриархат и милитаризм?

В этом видеоэссе разбираем, как устроен «Безумный Макс: Дорога ярости», и рассказываем, почему это один из лучших фильмов на свете.

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Автор: Василий Говердовский, Григорий Игнатьев

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Обретя дар, таксист начинает помогать призракам — и встречает отца. Комедия с душой от режиссера «Интернов»
В главных ролях:Александр Ильин мл., Денис Власенко, Анна Зайкова, Юлия Ауг, Фёдор Лавров
Режиссер:Максим Пежемский
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