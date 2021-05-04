Музыкальный редактор Лена Гликсон — об особенностях редкой профессии и работе над четвертым сезоном «Очень странных дел»

Есть три аспекта этой профессии. Техническая часть работы состоит в том, чтобы все музыкальные фрагменты фильма располагались на своих местах: мы «чиним» те произведения, на которые влияет изменение монтажа. Предположим, в сцене добавили три кадра, а еще при этом удалили десять секунд видео — соответственно, музыкальное произведение, которое звучало в этой сцене, подвергается точно таким же изменениям, они должны быть незаметными для зрителя. Музыкальный редактор отвечает за то, чтобы все важные точки синхронизации видео и музыки оставались на своих местах. Программное обеспечение музыкального редактора отличается от программного обеспечения режиссера монтажа большей гибкостью в плане тех изменений, которые мы вносим в произведения. Их очень сложно сделать в ПО, которое базируется на кадрах. Кадр для музыки — это очень большое количество времени, мы работаем с мельчайшими аудиосемплами и, соответственно, можем вносить более точные изменения с технической точки зрения. Кроме того, музыкальный редактор — это такой большой порт для всех музыкальных файлов. Мы ведем учет всех произведений, знаем, как меняется их длительность в процессе монтажа, и, соответственно, храним все версии музыкальных файлов от начала своей работы до фактического завершения проекта.