Каким получился новый сезон «Очень странных дел»

На Netflix вышли первые семь серий четвертого сезона «Очень странных дел» (вторая половина сезона, состоящая из двух длинных серий, появится 1 июля). Рассказываем, как изменился сериал и какие отсылки мы нашли в новых эпизодах.

Что происходит в этом сезоне?

Прошло полгода после битвы в торговом центре «Старкорт» (подробный пересказ предыдущих трех сезонов можно прочитать здесь). Джойс Байерс (Вайнона Райдер) после гибели Джима Хоппера (Дэвид Харбор) решает покинуть Хоукинс — вместе с ней в Калифорнию переезжают сыновья Джонатан (Чарли Хитон) и Уилл (Ноа Шнапп), а также удочеренная Джейн/Одиннадцать (Милли Бобби Браун), которая потеряла свои суперспособности. Джонатан подсел на травку и с трудом поддерживает отношения на расстоянии с Нэнси Уилер (Наталия Дайер). Уилл немного замкнулся в себе и постоянно рисует картины, которые никому не показывает. А Одиннадцать испытывает трудности в школе: ее травят одноклассники, а она не может дать им отпор.

В гости к семейству Байерс на весенние каникулы приезжает Майк Уилер (Финн Вулфхард), но он быстро понимает, что его девушка переживает не лучшие времена. Вскоре Оди встретится с доктором Сэмом Оуэнсом (Пол Райзер) — он пообещает вернуть потерянные способности, и они отправятся в секретную лабораторию в Неваде, где девочку ждет старый знакомый. Ей придется погрузиться в собственные воспоминания, которые играют важную роль в этом сезоне. Но ее жизнь в опасности, поэтому на спасение девочки отправятся Майк, Уилл, Джонатан и его приятель Аргайл (Эдуардо Франко).

Вайнона Райдер и Бретт Гельман

Джойс тоже покидает Калифорнию. Она отправляется на Камчатку в компании чокнутого конспиролога Мюррея Баумана (Бретт Гельман) — выяснилось, что Хоппер жив и попал в советский лагерь. Экс-шериф пытается выжить в тюрьме, где его единственным другом окажется охранник Дмитрий Антонов (Том Влашиха).

Большая часть уже знакомых героев никуда из Хоукинса не уезжала и занята своими проблемами. Стив Харрингтон (Джо Кири) и Робин Бакли (Майя Хоук) работают в видеопрокате — парень погряз в бессмысленных свиданиях, а девушка никак не может признаться в своих чувствах другой девушке из школьного оркестра. Макс Мэйфилд (Сэди Синк) переживает трагическую смерть брата и расстается с Лукасом Синклером (Калеб Маклафлин), который больше не хочет быть гиком, вступает в баскетбольную команду и отдаляется от старых друзей. Нэнси переживает из-за размолвки с Джонатаном и начинает посматривать на своего бывшего Стива. А Дастин Хендерсон (Гейтен Матараццо) и Майк вступили в «Клуб адского пламени», который объединяет хардкорных игроков в «Подземелья и драконы». Руководит им харизматичный старшеклассник и рокер-разгильдяй Эдди Мансон (Джозеф Куинн).

Но их личные дела вскоре отойдут на второй план. В Хоукинсе снова происходит что-то неладное. Некто преследует депрессивных подростков, подчиняет себе их разум, после чего оставляет безжизненные изуродованные тела. В убийствах обвиняют Эдди Мансона. И только главные герои понимают, что виноват вовсе не Эдди, а новый монстр из Изнанки — Векна. Он каким-то образом связан с пациентом психиатрической больницы Виктором Крилом (Роберт Инглунд). В 1950-х Крил якобы убил своих детей и жену — но мужчина утверждает, что в их смерти виновен злобный демон.

Это самый длинный, масштабный и дорогой сезон сериала

Амбиции Мэтта и Росса Дафферов, создателей «Очень странных дел», явно выросли. Это видно по расширенному хронометражу — самая короткая серия в четвертом сезоне длится 64 минуты, а седьмой эпизод выглядит как среднестатистический полнометражный фильм (98 минут). И это еще не предел! Девятая серия, которая должна выйти 1 июля, будет длиться два с половиной часа. И это довольно логично: количество главных героев перевалило за два десятка, а сериал медленно близится к завершению (пятый сезон станет последним). К тому же география сериала расширилась: действие происходит в Хоукинсе, Калифорнии, Неваде, Аляске, Изнанке и на Камчатке. Так что рассказать эту историю в рамках стандартного хронометража было бы трудно — да и удлиненные серии не кажутся скучными или затянутыми, а сюжет развивается стремительно.

Netflix выделил братьям Даффер колоссальный для сериалов бюджет — каждый эпизод стоил 30 млн долларов (то есть на сезон потратили 270 млн — примерно столько стоят марвеловские блокбастеры). И это заметно: спецэффекты в «Очень странных делах» стали выглядеть еще лучше, а Изнанку показывают гораздо чаще, чем в прошлых сезонах. Особенно впечатляет главный злодей Векна c его пугающими волокнистыми мышцами — его создавали при помощи практических спецэффектов (только 10% образа были сделаны на постпродакшене).

Главные референсы — «Кошмар на улице Вязов» и сатанинская паника

«Очень странные дела» всегда черпали вдохновение в поп-культуре 80-х. Новый сезон продолжает творчески обрабатывать культовые фильмы того десятилетия, а главным ориентиром становится «Кошмар на улице Вязов» Уэса Крэйвена. Гостевая звезда новых серий — Роберт Инглунд, игравший Фредди Крюгера. Векну придумали с оглядкой на этого же героя — у него длинные когти, проникновенный голос, а его жертвы-подростки умирают в бессознательном состоянии. В новых сериях встречаются отсылки и к другим знаковым слэшерам — герои вспоминают Джейсона Вурхиза из серии «Пятница 13-е», а в одной сцене можно заметить надгробие с фамилией Майерс, которую носил главный герой франшизы «Хэллоуин». Но новый сезон «Очень странных дел» не ограничивается только лишь отсылками к этим фильмам. Искореженные жертвы Векны, пытки и флешбэки Одиннадцать превращают сериал в хоррор.

Джозеф Куинн

Еще один важный мотив новых серий — «сатанинская паника». Американские медиа начиная с 1980-х пугали рядовых граждан тем, что в стране действуют многочисленные секты дьяволопоклонников, которые совершают кровавые ритуальные убийства и практикуют каннибализм (так, в 1990-х трех неформалов из Западного Мемфиса обвинили в жертвоприношении, на эту тему снят документальный true crime «Потерянный рай»). Новый герой «Очень странных дел» Эдди Мансон — жертва этой самой сатанинской паники, поскольку в рядовом металлисте и поклоннике фэнтези горожане видят сатаниста и устраивают на него охоту.

А еще четвертый сезон продолжает идти по русскому следу. В прошлом сезоне мы познакомились с харизматичным доктором Алексеем (Алек Утгофф), которого, правда, почти сразу убили. Зато тут появился герой Тома Влашихи и другие работники камчатской тюрьмы. Среди актеров — Алексей Афонин, Саша Андреев, Александр Краснопольский и австралийский герой эпизода Николай Николаефф, которому часто приходится играть русских («Сорвиголова», «ОА»). Репрезентация Советского Союза такая же, как и в третьем сезоне — это карикатурная империя зла прямиком из фильма «Красный рассвет». Ничего личного, просто очередной поп-культурный референс — именно так американское кино представляло себе державу за железным занавесом.

Музыкальная пауза

Ретростиль сериала строится не только на цитировании фильмов, но и на саундтреке, который задействует важные хиты эпохи. Так, путешествие в солнечную Калифорнию, конечно же, сопровождается кавером на песню «California Dreamin’» в исполнении The Beach Boys (они перепели песню в 1986 году, когда и происходит действие нового сезона). Музыка аккомпанирует важным сюжетным сценам — линчеватели собираются на охоту за «сатанистом» Эдди под бодрые риффы «Psycho Killer» группы Talking Heads, а камчатские эпизоды сопровождает грозный хор, исполняющий «Красная армия всех сильней».

Лейтмотивом сезона становится хит Кейт Буш «Running Up That Hill». Ее очень любит Макс — и эта песня оказывается ее спасательным кругом. Когда Векна пытается ее сломить, друзья надевают на бессознательную девушку наушники и включают Буш. Это помогает Макс выбраться из лап монстра. Критики уже называют сцену побега героини из кошмарного мира видения одной из самых красивых во всем сериале.

Другие отсылки и приметы эпохи

Финн Вулфхард, Ноа Шнапп и Милли Бобби Браун

Кто такой Векна и что нового мы узнали об Изнанке?

В последней серии мы узнаем предысторию нового злодея. Его зовут Генри, он сын Виктора Крила, обвиненного в убийстве своей семьи в 1959 году. В юном возрасте (Raphael Luce) он понял, что обладает суперспособностями, сначала мучил животных, а потом убил сестру и мать, свалив вину на отца. Затем Генри попал в руки к доктору Мартину Бреннеру (Мэттью Модайн), который начал ставить эксперименты на необычном мальчике. Ученый не смог подчинить себе его волю, поэтому вшил ему в шею устройство, блокирующее его силы. А затем начал масштабную программу, призванную наделить новорожденных детей силами Генри, который получил порядковый номер Один. Одной из подопытных стала Одиннадцать — в 1979 году она по наивности освобождает Генри (Джейми Кэмпбелл Бауэр), которого считает рядовым работником лаборатории, от устройства Бреннера. Юноша устраивает резню и убивает других подопытных, предлагая Оди присоединиться к его планам (их цель пока неясна). Но девочка отказывается сотрудничать и побеждает Генри — правда, ее память вытеснила травматичное событие, поэтому она вспоминает о нем лишь в этом сезоне. Генри выбрасывает в другое измерение, где его вращает посреди горных пиков и мрачных туч. А его тело трансформируется из-за воздействия красных молний — и он превращается в Векну.

Братья Даффер обещали, что в новом сезоне они наконец-то объяснят природу Изнанки и ее устройство, но пока этого не произошло. Однако кое-какие новые детали мы все-таки узнали. Когда герои оказываются в Изнанке (напомним, она выглядит как зловещая копия Хоукинса), то обнаруживают дневник Нэнси. Последняя запись сделана 6 ноября 1983 года — это день, когда пропал Уилл (самая первая серия «Очень странных дел»). Можно предположить, что именно в этот день и появилось это странное измерение. Но почему именно в этот день и кто стоял за его созданием? Логично допустить, что это мог быть Генри/Один/Векна, которого Оди выбросила из человеческого мира четырьмя годами ранее. Но как злодей связан с событием из самого начала сериала? И каковы его взаимоотношения с другим антагонистом шоу — Истязателем разума, который в этом сезоне еще не появлялся? Надеемся получить эти ответы во второй половине сезона.

Чего ждать от финала сезона?

Герои точно соберутся в одной локации — логично предположить, что ей станет Хоукинс, средоточие зла. Ровно по этой сюжетной структуре работали предыдущие сезоны — разъединенные герои вели свои расследования, пока не объединяли усилия, чтобы закрыть порталы в Изнанку и побороть зло. Кстати, никто из основных героев шоу до сих пор не погиб — возможно, в преддверии пятого (и финального) сезона братья Даффер, которые сравнивают новые серии с «Игрой престолов», заставят фанатов всплакнуть. Пока самые большие опасения вызывает судьба Нэнси, оказавшейся в плену у Векны.

После первой части четвертого сезона на Netflix запускается короткий тизер следующих серий. Естественно, в нем нет никаких больших спойлеров. Робин, Нэнси и Стив все еще в Изнанке, а Хоппер и Мюррей натыкаются на некое лабораторное пространство с монстрами.