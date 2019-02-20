Брендан Фрейзер почти стал Суперменом, пережил домогательства и ряд операций, но не бросил сниматься. И не зря

10 сентября завершился 79-й Венецианский кинофестиваль, где состоялась премьера фильма Даррена Аронофски «Кит» с Бренданом Фрейзером. Актер получил хвалебные отзывы критиков и овации зрителей. Мы рассказываем, как складывалась карьера Фрейзера, который в последние годы нечасто становился объектом внимания киноиндустрии.

В «Ките» Брендан Фрейзер сыграл профессора литературы Чарли, который дает онлайн-уроки. Он не может оправиться после смерти партнера, а скорбь и чувство вины заедает пиццей и шоколадными батончиками. Чарли, у которого ухудшается здоровье из-за веса в 270 килограммов, не хочет обращаться за медицинской помощью и решает наладить отношения с 17-летней дочерью Элли (звезда «Очень странных дел» Сэди Синк), которую оставил вместе с матерью ради бойфренда. После показа на Лидо зрители наградили Брендана Фрейзера шестиминутной овацией, чем растрогали актера. Критик Кинопоиска Станислав Зельвенский тоже оценил фильм, предполагая, что и картина, и Фрейзер примут участие в оскаровской гонке.

Для Фрейзера «Кит» — эффектное возвращение в большое кино. Звезда 1990-х не прекращала сниматься, но в последние годы его работы редко вызывали интерес зрителей и критиков. Кинопоиск вспоминает жизненный путь звезды «Джорджа из джунглей» и «Мумии», а также рассказывает, через какие трудности довелось пройти актеру в последние годы.

Увлечение театром и первые пробы

«Дурацкое пари»

Брендан Джеймс Фрейзер родился в 1968 году и был младшим из четырех сыновей. Его отец Питер, бывший журналист, работал с министерством туризма и был вынужден каждый год менять место жительства, а мать Кэрол работала консультанткой по продажам. Фрейзеры объездили почти полмира, жили в Сиэтле, Детройте, Оттаве, Нидерландах, Швейцарии и Великобритании. Практически каждый учебный год Брендан встречал в новой школе. Пока Фрейзеры жили в Лондоне, Брендан влюбился в театр и самостоятельно ходил на все новые постановки. Юноша начал брать уроки актерского мастерства и участвовал во всех школьных постановках. После школы вопроса о выборе карьеры даже не стояло: Фрейзер поступил в Корнишский колледж искусств в Сиэтле.

После колледжа Брендан планировал продолжить обучение в Южном методистском университете в Далласе и даже выбил себе стажировку в местном театре. Но, услышав о пробах на роль в фильме «За кровь платят кровью», Брендан ту же прилетел в Калифорнию на прослушивание. Роль актер не получил, но пленка с его пробами разошлась по агентам, и вскоре Фрейзер все же снялся в кино. Он сыграл безымянного матроса в мелодраме «Дурацкое пари» с Ривером Фениксом и Лили Тейлор.

Звезда комедий 1990-х

«Замороженный калифорниец»

На съемках «Дурацкого пари» Брендан познакомился с агентом, который свел начинающего актера с нужными людьми и выбил еще несколько прослушиваний. Год спустя Фрейзер получил свою первую главную роль в комедии «Замороженный калифорниец». Образ пещерного человека Линка, оказавшегося в современной Калифорнии, стал визитной карточкой Фрейзера. На протяжении следующих лет ему снова и снова предлагали сыграть наивных, но симпатичных парней, оказавшихся в непривычных условиях. Его герои вылезали на свет божий из подземных бункеров («Взрыв из прошлого»), спускались с заснеженных гор («Дадли Справедливый») или переезжали в Штаты из Африки, где их воспитывали обезьяны («Джордж из джунглей»).

«Я люблю играть наивных персонажей не в своей тарелке, подобно Джорджу в Сан-Франциско, — признавался актер. — Он не понимает, почему все вокруг бегают со скоростью антилопы в брачный сезон, и очень хочет вернуться домой. Но в то же время все, что он видит, для него в новинку, и мне это очень нравится». Прорывной для Фрейзера стала роль именно в «Джордже из джунглей». К привычному амплуа здесь добавились яркий внешний вид героя в кожаных трусах, выразительная мимика и трюки, большинство из которых актер выполнял сам.

Вместе с тем Фрейзер с самого начала карьеры хотел играть разных героев и чередовал комедии с драматическими работами. В 1992 году он снялся в драме «Школьные узы» с Беном Аффлеком и Мэттом Дэймоном, а в 1998-м получил шанс сыграть в одном фильме со своим кумиром Иэном Маккелленом в «Богах и монстрах» — его игрой юный Брендан наслаждался еще во время походов по лондонским кинотеатрам.

Почти Супермен

«Мумия»

В 1999-м Фрейзер сыграл знаковую для своей карьеры роль отважного искателя приключений Рика О’Коннелла в «Мумии». Фильм Стивена Соммерса успешно сочетал черты приключенческого боевика, комедии и ужастика, поэтому в облике О’Коннелла Фрейзеру удалось совместить черты и типичного героя боевика, и комедийные ужимки наивного Джорджа из джунглей.

«Мумия» заработала свыше 400 млн долларов в прокате при бюджете в 80 миллионов, и у актера не было отбоя от новых предложений. Но бешеная популярность Фрейзера у зрителей не гарантировала успех фильмов с его участием, а даже наоборот. За пять следующих лет Брендан снялся в семи картинах, четыре из которых («Дадли Справедливый», «Обезьянья кость», «Тихий американец», «Луни Тюнз: Снова в деле») провалились, а фэнтези-комедия «Ослепленный желаниями» еле вышла в ноль. Зато криминальная драма «Столкновение» не только окупилась в прокате, собрала 98 млн долларов с бюджетом в 6 миллионов, но и завоевала три премии «Оскар» — за лучший фильм, сценарий и монтаж.

В 2001-м Фрейзер вернулся к роли О’Коннелла, и «Мумия возвращается» собрала даже больше первой части (435 млн долларов против 416 млн долларов). Однако после сиквела «Мумии» в карьере актера начался спад. Два года спустя Брендан согласился на роль ДиДжей Дрейка — незадачливого охранника на студии Warner Bros. — в анимационно-игровом фильме «Луни Тюнз: Снова в деле». Дрейк здесь не может угомонить разбушевавшегося Даффи Дака, после чего они оба лишаются работы и отправляются на поиски таинственного бриллианта. Интересно, что Дрейк по сюжету в юности работал дублером Брендана Фрейзера. В финале герой встречает своего успешного «двойника» и бьет его по лицу. «Позже я понял, что в то время я отчаянно хотел начистить себе по лицу, и не стал упускать возможность», — признавался потом актер.

Причина для злости была существенная: режиссер Бретт Рэтнер предложил Фрейзеру главную роль в новой версии «Супермена» по сценарию Джей Джей Абрамса. В конечном итоге из этой затеи ничего не вышло, и отмена фильма, по словам самого Брендана, разбила ему сердце. К счастью, оставалась еще «Мумия». В 2008-м Фрейзер вернулся к роли О’Коннелла после семилетнего перерыва и снялся в главной роли в еще одном блокбастере — амбициозном проекте «Путешествие к центру Земли».

Проблемы со здоровьем и домогательства

«Мумия: Гробница императора драконов»

Предполагалось, что третья «Мумия» станет началом новой трилогии, построенной вокруг Рика О’Коннелла и его взрослого сына. «Гробница императора драконов» собрала в прокате чуть меньше двух первых фильмов — 403 миллиона, правда, для триквела бюджет увеличили до 145 миллионов, поэтому меньшие сборы расстроили продюсеров. Равно как и прохладные отзывы зрителей и критиков. Студия, недолго думая, обвинила в этом сеттинг и персонажей. Разработку четвертой части свернули, а в производство вскоре запустили ремейк с Томом Крузом в главной роли.

Затем Фрейзер лишился главной роли и в сиквеле «Путешествия к центру Земли», правда, по совсем другой причине. После того как студия решила снимать сиквел, выяснилось, что постановщик первой части Эрик Бревиг не сможет вернуться к работе. Фрейзер отказался работать с другими режиссерами, и его оперативно заменили на Дуэйна Джонсона.

Возможно, это и к лучшему. К 2008 году последствия от бесчисленных травм, полученных актером на съемках «Мумии» и других фильмов, дали о себе знать. Следующие семь лет Брендан Фрейзер практически не вылезал из больниц. Ему дважды удаляли спинные позвонки, заменили половину коленного сустава, залатали голосовые связки и сделали еще ряд операций. На проблемы со здоровьем наложились трудности в личной жизни. В 2007 году Брендан развелся с женой Эфтон Смит. Процесс был довольно мучительным, и трое детей пары остались с матерью. Депрессивное состояние, появившееся после отмены «Супермена», усугубилось.

Ко всему прочему, в 2018-м в интервью журналу GQ Фрейзер признался, что в 2003 году стал жертвой домогательств. На мероприятии Голливудской ассоциации иностранной прессы (организаторы «Золотого глобуса» с сомнительной репутацией) его схватил за ягодицу бывший президент Ассоциации Филип Берк. «Я чувствовал себя беспомощным ребенком. Мне казалось, что у меня ком в горле. Я думал, что заплачу», — поделился актер. Берк уверяет, что шлепнул Фрейзера за пятую точку в шутку. Брендан же утверждает, что простым шлепком дело не ограничилось, и намерения были очевидны. Ассоциация провела собственное расследование, и Берк даже принес извинения. Но Фрейзер признался, что из-за того случая решил ограничить свое присутствие в медиапространстве и даже спустя полтора десятилетия не смог это до конца пережить.

Ренессанс карьеры, Скорсезе и Аронофски

«Восстание Техаса»

Возвращение Фрейзера началось с телевидения. Сначала он сыграл главную роль в историческом мини-сериале «Восстание Техаса», потом засветился в третьем сезоне «Любовников», а затем Дэнни Бойл позвал актера в свое шоу «Траст», посвященное похищению нефтяного магната Жана Пола Гетти. В интервью продюсер и режиссер признавался, что приглашением в «Траст» Фрейзер обязан своей игре в «Любовниках».

В 2021 году Фрейзер вернулся и в большое кино, снявшись в криминальной драме Стивена Содерберга «Без резких движений» (он сыграл Дага, который ввязывает главных героев в опасное дело). Сейчас у него снова нет отбоя от предложений. Мартин Скорсезе пригласил Брендана в «Убийц цветочной луны», а постановщик «Путешествия к центру Земли» Эрик Бревиг воссоединится с Фрейзером в боевике «Вильгельм Телль». Не все роли Брендана доберутся до экранов: Фрейзер сыграл суперзлодея Светлячка в «Бэтгёрл», но Warner Bros. неожиданно отменила релиз уже отснятого фильма.

Но главная работа вернувшегося актера — «Кит» Даррена Аронофски, показанный на Венецианском фестивале. Для перевоплощения в 270-килограммового профессора литературы Чарли, не выходящего из дома, Фрейзеру приходилось каждый день надевать специальный костюм, высиживать по шесть часов в кресле гримера и даже учиться двигаться особым образом. «Я накачал мускулы, о существовании которых даже не догадывался», — признается актер в интервью Deadline. Надеемся, Американская киноакадемия обратит внимание на работу актера.

Кинопоиск | Трейлеры в Telegram Наш новый канал, где только трейлеры и ничего лишнего