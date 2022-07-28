Что смотреть дома: «Оффлайн», «Молодой человек», «RRR: Рядом ревет революция»

Сериал про кибершантаж с Никитой Ефремовым, комедия про миллениалов, безумный боевик из Индии — рассказываем о главных премьерах российских и зарубежных стримингов на этой неделе.
Если карточка фильма черная, значит, его можно посмотреть на Кинопоиске.
«Оффлайн»
Хакер против наркопотребителей
Где смотреть: Кинопоиск, Okko
Пользователей приложения BeHappy, созданного для покупки наркотиков, начинает шантажировать загадочный Анонимус. Любители запрещенных веществ должны сдаться полиции (и покаяться родным), иначе их ждет судьба кладмена с перерезанным горлом. Разыскивать радикального борца с наркотиками будут эфэсбэшник Никонов (Денис Шведов) и полицейский программист Белов (Никита Ефремов).
В «Оффлайне» на сюжет детективного триллера нанизано множество горячих тем: и даркнет, и наркотики, и хакеры, и серийные убийства. Постановщиком сериала выступил Кирилл Плетнев — известный артист, пять лет назад дебютировавший в полном метре тюремным мюзиклом «Жги!».
Смотрите этот сериал на Кинопоиске в Плюсе
«Молодой человек»
Авантюрная комедия с Павлом Табаковым и Данилой Козловским
Где смотреть: ivi, Okko, Kion
30-летний Ваня Ревзин (Табаков) в одночасье остался без жены и работы, зато с ипотекой. Тут как нельзя кстати выясняется, что бывший одноклассник Коля (Козловский), над которым в школе все потешались, стал успешным бизнесменом и устраивает соревнование для старшеклассников с солидным призовым фондом. Молодо выглядящий Ваня сбривает бороду и готовится задавить подростков опытом.
«Молодой человек» — полнометражный дебют сценариста «Восьмидесятых» и «Караморы» Александра Фомина, снятый при поддержке продюсеров «Хардкора» и «Я худею». На вторых ролях — Ингрид Олеринская, Валентина Ляпина и комик Данила Поперечный.
Подробнее о фильме
«RRR: Рядом ревет революция»
Трехчасовой боевик из Толливуда — один из кассовых хитов 2022-го
Где смотреть: Кинопоиск, Okko, ivi, Wink
1920 год. Британский наместник Скотт Бакстон (Рэй Стивенсон) насильно увозит из Дели маленькую девочку. Спасать ее отправляется вождь племени гондов Комарам Бхим (НТР-мл.), противостоять ему должен офицер колониальной полиции Аллури Ситарам Раджу (Рам Чаран Теджа), мечтающий о повышении. Однако оппоненты становятся друзьями, а спасение девочки перерастает в освобождение Индии.
Бхим и Раджу были реальными лидерами революционного движения, а все остальное в RRR чистая фантазия: все горит, взрывается, тигры лезут со смертельными объятиями. Режиссер трехчасового эпоса — С. С. Раджамули, автор фэнтези-дилогии «Бахубали».
Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе
Как устроено индийское кино
Суперкубок Германии, 3-й тур РПЛ и UFC 277
Сможет ли «Лейпциг» одолеть немецкого гранда?
Где смотреть: в разделе «Спорт» на Кинопоиске
Немецкий футбол возвращается! Бывший тренер «Спартака» Доменико Тедеско бросает вызов непобедимой «Баварии» из Мюнхена, которая забирает вообще все титулы местного чемпионата последние 10 лет. Ожидаются настоящий праздник спорта, топовые игроки в старте и много забитых мячей. Начало в субботу, 30 июля, в 21:25 (Мск).
В выходные болельщиков ждут другие большие спортивные события. Во-первых, в главном матче третьего тура РПЛ «Зенит» примет «Локомотив» — включайте трансляцию в субботу, 30 июля, в 17:30 (Мск), игру можно посмотреть на Кинопоиске с опцией Матч Премьер. И, во-вторых, в ночь с субботы на воскресенье пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC 277. В женском наилегчайшем весе Аманда Нуньес попробует взять реванш у Джулианны Пеньи, а в основном карде свои бои проведут россияне Сергей Павлович и Магомед Анкалаев. Главные поединки начнутся в 05:00 (Мск). Ищите трансляцию в разделе «Спорт» на Кинопоиске.
«Газетчицы», 1-й сезон
«Очень странные дела» с приключениями во времени
Где смотреть: Amazon Prime Video
1988 год. Четыре подруги-школьницы подрабатывают разносчицами газет. На Хеллоуин мир подкинет им задачку поинтереснее: с помощью машины времени квартету нужно предотвратить конец света. Попутно они встретят старшие версии себя и должны будут решить, о таком ли будущем они мечтали.
Историю четырех девочек снимают четыре постановщицы: Майрзи Алмас («Песочный человек»), Джорджи Бэнкс-Дэвис («Я ненавижу Сьюзи»), Дестини Экарага («Конец ***го мира») и Карен Гавиола («Готэм»). В основе лежит комикс Брайана К. Вона, мастера сюжетных поворотов и клиффхэнгеров, написавшего гендерный апокалипсис «Y. Последний мужчина», супергеройских «Беглецов» и космическую оперу «Сага».
«На поверхности», 1-й сезон
Триллер о потере памяти и неправдоподобно счастливой жизни
Где смотреть: Apple TV+
София (Гугу Эмбата-Ро из «Локи») потеряла память из-за травмы головы. Официальная версия: она пыталась свести счеты с жизнью, которая, на первый взгляд, вполне хороша. Теперь женщине предстоит заново освоиться в Сан-Франциско и выяснить, кем же она была раньше и какие секреты забыла.
Триллер о поисках себя написала Вероника Уэст («Меломанка», новый «Декстер»), а снял Сэм Миллер («Лютер» и «Я могу уничтожить тебя»). Среди продюсеров — Риз Уизерспун и Лорен Леви («Большая маленькая ложь»).
«Наследие», 1-й сезон
Подростки строят новый мир в сай-фае с Алексеем Серебряковым
Где смотреть: Premier
В будущем человечество сталкивается с резким сокращением населения и экологической катастрофой. Российские биоинженеры Гордеевы (Егор Бероев и Ольга Макеева) вместе с генетиком Титовым (Серебряков) решают ситуацию радикально. Они погружаются в криогенный сон с необходимым числом эмбрионов, а через сотню лет начинают воспитывать новое поколение. Но вскоре молодежь поднимает бунт.
Научная фантастика и young adult (буквально «молодые взрослые» — самое востребованное поп-культурное направление прямо сейчас) — редкое сочетание в российском кино. Кроме того, «Наследие» может похвастаться обилием новых лиц: наряду с Серебряковым, Бероевым, Артемом Ткаченко и Константином Крюковым в сериале снялись звезды «Этерны» Анар Халилов и Евгений Шварц и Вероника Устимова из «Медиатора» и «Одессы».
«Общество Онор»
Школьный ромком со звездами «Очень странных дел» и «Славных парней»
Где смотреть: Paramount+
Талантливая и амбициозная школьница Онор (Энгаури Райс) мечтает попасть в Гарвард. Между ней и Лигой плюща оказывается лишь очередь из желающих получить рекомендацию у мистера Калвина (Кристофер Минц-Плассе). Девушка решает устранить конкурентов и начинает с зубрилы Майкла (Гейтен Матараццо), в которого со временем, конечно, влюбляется.
Сценарий «Общества» сочинил Дэвид А. Гудман, писавший «Гриффинов» и «Орвилл». Примечательна комедия и молодыми звездами, пришедшими на смену Минцу-Плассе, который когда-то дебютировал в этапной школьной комедии «SuperПерцы», а теперь превратился в незадачливого учителя.
«Детектив Конан: Чаепитие Зеро», мини-сериал
Сцены из жизни тройного агента
Где смотреть: Netflix
У Тоору Амуро множество личностей и талантов: он и частный детектив, и сотрудник Бюро общественной безопасности, и официант, и член злодейской Черной организации. В зависимости от целей он выбирает одну из сторон. Как же Тоору везде успевает и какой он на самом деле?
«Чаепитие Зеро» — шестисерийный экскурс в запутанный быт одного из персонажей «Детектива Конана». Юный сыщик, превращенный в шестилетнего мальчика, встречает на своем пути немало интересных личностей, и Тоору Амуро — один из них. Спин-оффом занимается студия TMS, известная по сериалу «Доктор Стоун».
«Святая Эвита», мини-сериал
Наталия Орейро в роли Эвы Перон — аргентинской актрисы и политика
Где смотреть: Hulu
Первая леди Аргентины Эвита Перон умирает в 1952 году от рака матки. Однако политическая карьера ее на этом не заканчивается: президент и супруг Хуан Перон (Дарио Грандинетти) решает, что тело «духовного лидера нации» нужно забальзамировать и выставить на всеобщее обозрение. В течение трех лет она остается важным символом перонизма, пока Хуана не свергли в результате военного переворота.
Посмертная (и не только) история Эвы Перон, чье тело похоронили на родине только в 1970-е, породила множество мифов и уже больше полувека привлекает кинематографистов. В 1996-м Эвиту сыграла Мадонна у Алана Паркера, а в 2015-м вышла картина «Эва не спит» с Гаэлем Гарсиа Берналем и Дени Лаваном. Новый подход к национальному мифу продюсирует Сальма Хайек.
«Мания»
«Одержимость» в мире гребли
Где смотреть: Кинопоиск, Okko, ivi, Wink
Студентка Алекс (Изабель Фурман) целиком отдается учебе и любым увеличениям. Поступив в секцию по гребле, она стремится попасть в основную команду, а следом завоевать как можно больше наград.
Полнометражный дебют Лорен Хэдэуэй оформил хет-трик на престижном инди-фестивале в Трайбеке: «Мания» увезла призы за режиссуру, актерскую игру Фурман и операторскую работу Тодда Мартина. Там же фильм впервые сравнили с «Одержимостью» Дэмьена Шазелла и «Черным лебедем» Даррена Аронофски.
Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе
Автор: Алексей Филиппов, Илья Ельчанинов
Фото: Matthias Balk / picture alliance / Getty Images