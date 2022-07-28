Что смотреть дома: «Оффлайн», «Молодой человек», «RRR: Рядом ревет революция»

Пользователей приложения BeHappy, созданного для покупки наркотиков, начинает шантажировать загадочный Анонимус. Любители запрещенных веществ должны сдаться полиции (и покаяться родным), иначе их ждет судьба кладмена с перерезанным горлом. Разыскивать радикального борца с наркотиками будут эфэсбэшник Никонов (Денис Шведов) и полицейский программист Белов (Никита Ефремов).

В «Оффлайне» на сюжет детективного триллера нанизано множество горячих тем: и даркнет, и наркотики, и хакеры, и серийные убийства. Постановщиком сериала выступил Кирилл Плетнев — известный артист, пять лет назад дебютировавший в полном метре тюремным мюзиклом «Жги!».

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