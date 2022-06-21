«Молодой человек»: неровная комедия про нынешних тридцатилетних

Один из лидеров российского проката (четвертое место по сборам за июнь) — новая комедия с Павлом Табаковым. Он сыграл миллениала-неудачника, который притворяется зумером, чтобы заработать денег. Рассказываем, как устроен «Молодой человек» и почему у него такая высокая пользовательская оценка.

О чем это?

Павел Табаков и Рахим Абрамов

Свои школьные годы Ваня Ревзин (Клим Бердинский) провел за бесконечной зубрежкой с репетиторами под надзором строгой мамы (Ксения Кутепова). Но детство потратил напрасно: на ЕГЭ он набрал «всего» 92 балла, в то время как его приятель Коля Ковпинец (Влад Фельдман) воспользовался шпаргалкой и получил максимальный балл. Никакой блестящей карьеры у Вани тоже не сложилось: он вырос в тридцатилетнего менеджера банка (Павел Табаков), который вписался в многолетнюю ипотеку за однушку в «человейнике». А его студенческая любовь и нынешняя жена Маша (Валерия Федорович) бросила его ради спортсмена Арсена (Самвел Джалалян).

И тут Ваня видит интервью со своим школьным приятелем Колей, который из тюфяка превратился в нечто среднее между депутатом и коучем (Данила Козловский). Ковпинец скромно признается Басте, что зарабатывает больше миллиона в день. Бывший отличник приходит в ярость и впервые в жизни решает сыграть нечестно. Похорошевший Коля объявил о конкурсе для талантливых школьников с призовым фондом в 10 млн рублей. Ваня сбривает бородку (его и так часто принимают за подростка), пишет сочинение и отправляется в лагерь, где за зумерами присматривают вожатые Лера (Ингрид Олеринская) и Паша (Данила Поперечный).

Как это выглядит?

Павел Табаков и Валентина Ляпина

«Молодого человека» снял Александр Фомин, сценарист «Караморы» и «Восьмидесятых». Комедия сделана по лекалам «Мачо и ботана», где моложавые копы (Джона Хилл и Ченнинг Татум) изображали школьников, чтобы раскрыть наркобизнес. Собственно, Фомин этого и не скрывает, вставляя в фильм прямую отсылку. Павел Табаков в «Молодом человеке», конечно, не планировал сражаться с преступностью, но невольно натыкается на вездесущую коррупцию (естественно, на проведении конкурса попилили миллионы, а один из конкурентов оказался блатным). А еще, как герои Хилла и Татума, он не очень-то хорошо знает современную молодежь — здесь много поколенческого юмора о разнице миллениалов и зумеров. Например, главный герой объясняет нынешним школьникам, как играть в «Сифу», пока те пытаются воспроизвести видеоигру «Death Stranding» в реальной жизни, перетаскивая коробки с места на место. Еще Ревзин с трудом понимает значение слов «сагрился» и «краш», а Моргенштерну с Элджеем предпочитает аудиокассеты (!) с «Сектором Газа» и Animal ДжаZ.

Попытки снять некоторые сцены интересно (резкие наезды камеры или забавное слоу-мо) тонут в общей серости режиссуры, которой не хватает глубины кадра или чувства вкуса (ближе к финалу здесь есть совершенно лишний эпизод, неумело пародирующий «Рэмбо»). Интересные находки все равно есть: зумерша Настя (Валентина Ляпина) представляет драку других подростков как характерную схватку из аниме (похожий прием, но с видеоиграми, был в фильме «Скотт Пилигрим против всех»). Но все равно Фомину явно стоило взять пару уроков у своего товарища Ильи Найшуллера, который выступил продюсером фильма и сыграл роль начальника банка, в котором работает главный герой.

Почему у фильма такой высокий по меркам российского мейнстрима рейтинг?

Елена Ксенофонтова, Ингрид Олеринская, Данила Поперечный

«Молодой человек» — это едва ли не первый пример ярко артикулированного обращения российского кино к поколению родившихся в начале 1990-х. Поэтому соответствующая аудитория испытает радость узнавания — от шуток про телевизионную игру «Позвоните Кузе» (невозможность туда дозвониться превратила героя Козловского в жулика) до заранее слитых ответов на ЕГЭ, засвеченных на Дальнем Востоке. Бонусами выступают и звездные актеры: вожатую и любовный интерес главного героя сыграла Ингрид Олеринская, звезда культового фильма «Неадекватные люди», который был популярен у старшеклассников в начале 2010-х, а роль ее коллеги досталась стендап-комику Даниле Поперечному, который тогда же начал карьеру YouTube-блогера. Данила Козловский сыграл самовлюбленного мудака, поющего об успехе, которым он заряжает всю страну, и гордо объявляющего себя и тренером, и хоккеистом, и летчиком.

Вердикт

Павел Табаков и Рахим Абрамов

«Молодой человек» получился довольно шероховатым, с удачным моментами и находками тут соседствуют откровенно странные шутки. Например, школьник Арсен (Глеб Степан Каллистов) выглядит как типичный ботаник, но носит с собой травмат и нож-бабочку. А позже вожатые устраивают геополитическую игру в духе «Модели ООН», где этому же герою достается Израиль. В итоге Арсен-Израиль диктует «США» советы на ухо и делит одну парту с «Россией», где ему разрешают сидеть на небольшом участке и не выходить за него, а потом и вовсе выгоняют (шутка про черту оседлости и еврейские погромы).

Да и финал у фильма выглядит довольно трагичным, хотя в сценарии явно выдается за хеппи-энд. Главный герой находит новую любовь и закрывает гештальт, связанный с потерянным за зубрежкой детством. Но в итоге продолжает платить кабальную ипотеку и работает кассиром, пока его коррупционный школьный приятель осваивает новые госсредства. Поэтому мораль в духе «лучше будь честным, но нищим» удручает — хочется верить, что судьба миллениалов в современной России может складываться как-то иначе.