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Интервью

«Пацаны», «Дурная кровь», «Асса»: каким кино вдохновлялся режиссер криминальной драмы «Межсезонье» Александр Хант

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В прокат вышло «Межсезонье» — криминальная драма по мотивам реальных событий, произошедших в Псковской области в 2016 году. Режиссер Александр Хант рассказывает о фильмах, которые стали для него и съемочной группы источниками вдохновения. Это подростковые драмы Динары Асановой, культовая картина Сергея Соловьева, французское барокко от Леоса Каракса, сюрреалистические истории Квентина Дюпье и многое другое.

Стоит начать с того, что понятие «референс» в России прижилось как-то неправильно. Я постоянно его слышу от российских продюсеров, когда речь заходит о презентациях и описании проектов, и меня оно пугает. Я склонен говорить о фильмах, которые послужили для нас истоками вдохновения, но никак не форматом, который нужно взять и скопировать. Это в целом крайне некорректная история, когда нужно идти по натоптанной тропе референсов, а не двигаться в неизвестном направлении. По моим ощущениям использование референсов для любого художественного произведения просто-напросто губительно.

Советские подростки

Перед началом работы над «Межсезоньем» я и оператор Наташа Макарова составили список фильмов, которые так или иначе были связаны с подростками. Мы хотели их посмотреть, изучить и понять, в какую сторону стоит двигаться. Учитывая, что в нашей истории главных героев играли непрофессиональные актеры, прежде всего мы обратились к творчеству Динары Асановой. О подростках она снимала много, в том числе работала с непрофессионалами на съемочной площадке.

«Пацаны»

Я ознакомился с ее книгой «Дневниковые записи», а из фильмов вдохновился двумя работами — это «Пацаны» и «Не болит голова у дятла». В некотором смысле «Не болит голова у дятла» — это советская вариация оскароносной «Одержимости» Дэмьена Шазелла. История про мальчика, играющего на барабанах, в которого не верит вообще никто. Но его неукротимое упорство, с помощью которого он буквально выбивал из окружающих веру в себя, в итоге стало главной движущей силой этой картины.

Когда я исследовал творчество Асановой, то обращал внимание, как она работает с актерами на площадке, насколько позволяет им отходить от сценария и импровизировать, а главное, как непрофессиональные актеры это делают. Для меня это было ценным опытом, который пригодился в работе над «Межсезоньем». Наши вступительные интервью, с которых начинается фильм, — своеобразный реверанс «Пацанам» Асановой, где она также интервьюирует героев.

Для изучения подростков разных поколений мы с командой смотрели замечательный советский документальный фильм Юриса Подниекса «Легко ли быть молодым?». Благодаря этой картине можно беспрепятственно заглянуть в конец 80-х, узнать, какими были молодые люди той эпохи, и понять, что разница между ними и нынешними ребятами не так уж и велика, как почему-то думает сегодняшняя молодежь.

Александр Хант, Женя Виноградова, Игорь Иванов

Метафора и импровизация

Во многом для меня источником вдохновения был фильм «Дурная кровь» Леоса Каракса. Я посмотрел это кино еще подростком. Он сложил мое юношеское впечатление о природе кинематографа — эдакий бандитский боевик, переработанный в образно-метафорическую структуру. Когда я подступал к работе над «Межсезоньем», Каракс точно был у меня в голове. Например, когда после вечеринки Даня Краснов (Игорь Иванов), возвращаясь домой, бежит вдоль забора и камера следует за ним по пятам, это стилистически навеяно «Дурной кровью».

«Дурная кровь»

Среди наших вдохновителей был и Хармони Корин, в частности его дебютный фильм «Гуммо». Мне кажется, это крайне недооцененная картина, которая по непонятным причинам находится на обочине истории кино. Прекрасный фильм об исследовании мест, людей и окружающего пространства. История о том, как кино рождалось прямо на съемочной площадке. Когда мы снимали «Межсезонье», то старались смотреть в сторону импровизации, позволяли героям действовать без указки и следовали за ними. Вообще, я мечтаю снять фильм, которого нет на бумаге, чтобы он рождался прямо в процессе съемок.

В ходе побега от взрослых наши герои снимают прохожих на камеру. Этот эпизод попал в фильм совершенно случайно: ребята просто снимали случайных людей по собственной инициативе, это даже не должно было быть частью фильма. Но в процессе монтажа я подумал, что эта любительская съемка занимает важное место в общем концепте фильма, и решил ее оставить. Нечто подобное было в картине «История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж» Андрея Кончаловского — аналогичная вставка с интервью реального человека.

Классика 1990-х и культ абсурда

Наряду с Асановой мы, конечно, вдохновлялись «Ассой» Сергея Соловьева. Магия этого фильма заключается в том, что он сумел объединить совершенно разные силы: и Говорухин, и Цой, и Эйдельман, и Гребенщиков, и Павел I. Эта сборная солянка превратилась в органичное произведение искусства. Отдельного восхищения заслуживает то, как авторы спланировали прокат фильма, организовав целый фестиваль. Вдохновляясь этим примером, мы с командой «Межсезонья» приурочили к прокату фильма серию специальных показов с обсуждениями.

«Асса»

В «Межсезонье» есть и элементы карикатуры. Мне это очень нравится, я специально пытался добавить что-то подобное в сюжет. Еще одна моя мечта — снять черную абсурдистскую комедию, целиком и полностью состоящую из карикатуры. Источником вдохновения этой парадигмы стал Квентин Дюпье, я обожаю его фильмы — «Реальность, «Шина», «Жвалы». В одном из эпизодов «Межсезонья» мы передаем привет и Брюно Дюмону: плакат с героем «Малыша Кенкена» на фоне ядерного взрыва висит в комнате у Саши (Женя Виноградова). Одна из самых карикатурных сцен, когда две мамы пытаются выяснить, существует ли понятие переходного возраста, — наиболее показательное влияние Дюпье и Дюмона.

Личный и коллективный опыт

В «Межсезонье» есть и частичка моей собственной юности. Между 9-м и 10-м классами у меня было лето, наполненное опасными приключениями, когда мы с одной из моих одноклассниц творили все то, что нельзя. Нами двигало четкое ощущение, что мы действуем вопреки, наперекор. Было важно сделать что-то выходящее за рамки. Это подростковое ощущение мы старались передать и в «Межсезонье». Помимо этого, в сценарий картины вошли ситуации, о которых нам поведали подростки во время кастинга. Они делились историями собственных приключений и рассказывали, чем бы они занялись, если бы ушли из дома.

Список фильмов, которые Александр Хант изучал при работе над «Межсезоньем»:

«Малыш Кенкен»

реж. Брюно Дюмон

«Субмарина»

реж. Ричард Айоади

«Кальмар и кит»

реж. Ноа Баумбак

«Гуммо»

реж. Хармони Корин

«Замри-умри-воскресни!»

реж. Виталий Каневский

«Асса»

реж. Сергей Соловьев

«Легко ли быть молодым?»

реж. Юрис Подниекс

«Дурная кровь»

реж. Леос Каракс

«Пацаны»

реж. Динара Асанова

«Не болит голова у дятла»

реж. Динара Асанова

«Гарольд и Мод»

реж. Хэл Эшби

Автор: Тимур Алиев

Фото: Шамиль Хасянзанов

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