«Пацаны», «Дурная кровь», «Асса»: каким кино вдохновлялся режиссер криминальной драмы «Межсезонье» Александр Хант

В «Межсезонье» есть и частичка моей собственной юности. Между 9-м и 10-м классами у меня было лето, наполненное опасными приключениями, когда мы с одной из моих одноклассниц творили все то, что нельзя. Нами двигало четкое ощущение, что мы действуем вопреки, наперекор. Было важно сделать что-то выходящее за рамки. Это подростковое ощущение мы старались передать и в «Межсезонье». Помимо этого, в сценарий картины вошли ситуации, о которых нам поведали подростки во время кастинга. Они делились историями собственных приключений и рассказывали, чем бы они занялись, если бы ушли из дома.