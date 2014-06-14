Петр Федоров играет на синтезаторе, а Рики Джервэйс покорял Филиппины: 8 неочевидных актеров и режиссеров в музыке

Что делает? Ренк начинал свою музыкальную карьеру в составе дуэта с E-Type — шведом, который в конце 1980-х перекинулся с тяжелого металла на евродэнс. Их совместный проект назывался E-Type + Stakka B, но после двух синглов Йохан занялся сольным творчеством. Его поп-рэп «Here We Go» с дебютного альбома «Supermarket» в 1993–1994 годах стал хитом, звучал в мультсериале «Бивис и Батт-Хед» и был включен в саундтрек игры «UEFA Euro 2004». Ренк сам снял клип на «Here We Go», попавший в тяжелую ротацию на MTV. Он также снимал музыкальные ролики для Мадонны, Кайли Миноуг, Робби Уильямса, Бейонсе, The Knife, а еще видео на последнюю песню Дэвида Боуи «Lazarus».

После успеха «Чернобыля» Йохан Ренк фигурировал в качестве автора пилота сериала по компьютерной игре «Last Of Us» (в итоге позиция досталась Кантемиру Балагову). Сейчас он работает над первыми эпизодами сериала «Дюна: Сестричество», а также делает фильм с Адамом Сэндлером «Космонавт из Богемии», основанный на одноименном романе Ярослава Калфаша. Это книга про космонавта, который отправляется в сольный полет до Венеры, чтобы собрать древнюю пыль.