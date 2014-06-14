Петр Федоров играет на синтезаторе, а Рики Джервэйс покорял Филиппины: 8 неочевидных актеров и режиссеров в музыке

С 9 июня на Кинопоиске доступен «Дом Gucci» Ридли Скотта — криминальная драма с элементами черной комедии о том, как борьба за власть в семье Гуччи закончилась заказным убийством наследника модного дома. Леди Гага играет Патрицию Реджани, жену Маурицио Гуччи (Адам Драйвер), а Джаред Лето — его брата Паоло. У обоих за плечами успешная музыкальная карьера: у Гаги — сольная, у Лето — в составе группы Thirty Seconds to Mars. Многие помнят о том, что у Марка Уолберга и Уилла Смита были достижения в рэп-чартах, или слышали о том, что Джонни Депп выступает и записывается с Джеффом Беком. Кинопоиск решил вспомнить другие, гораздо более занимательные и не попсовые музыкальные карьеры актеров и режиссеров.
Йохан Ренк
Кто такой? Шведский музыкант, клипмейкер и режиссер сериала «Чернобыль».
Что делает? Ренк начинал свою музыкальную карьеру в составе дуэта с E-Type — шведом, который в конце 1980-х перекинулся с тяжелого металла на евродэнс. Их совместный проект назывался E-Type + Stakka B, но после двух синглов Йохан занялся сольным творчеством. Его поп-рэп «Here We Go» с дебютного альбома «Supermarket» в 1993–1994 годах стал хитом, звучал в мультсериале «Бивис и Батт-Хед» и был включен в саундтрек игры «UEFA Euro 2004». Ренк сам снял клип на «Here We Go», попавший в тяжелую ротацию на MTV. Он также снимал музыкальные ролики для Мадонны, Кайли Миноуг, Робби Уильямса, Бейонсе, The Knife, а еще видео на последнюю песню Дэвида Боуи «Lazarus».
После успеха «Чернобыля» Йохан Ренк фигурировал в качестве автора пилота сериала по компьютерной игре «Last Of Us» (в итоге позиция досталась Кантемиру Балагову). Сейчас он работает над первыми эпизодами сериала «Дюна: Сестричество», а также делает фильм с Адамом Сэндлером «Космонавт из Богемии», основанный на одноименном романе Ярослава Калфаша. Это книга про космонавта, который отправляется в сольный полет до Венеры, чтобы собрать древнюю пыль.
Джефф Голдблюм
Кто такой? Актер, музыкант, режиссер. Снимался в фильмах «Парк Юрского периода», «Муха», «День независимости», «Тор: Рагнарёк», а в 1996 году его короткий метр «Маленькие сюрпризы» был номинирован на «Оскар» в категории «Лучший короткометражный игровой фильм».
Что делает? В интервью The Independent Голдблюм признался, что если бы он не стал актером, то точно был бы профессиональным джазовым пианистом. В составе его коллектива Mildred Snitzer Orchestra он играл на фортепиано в джазовом варьете Rockwell Table and Stage в Лос-Анджелесе с начала 1990-х, а в 2019-м они отправились в небольшой тур по Лос-Анджелесу и Европе. В ноябре 2018-го выпустил свой дебютный джазовый альбом, который поднялся на первую строчку в чарте лучших джазовых альбомов года в США. В этом плане у Голдблюма и режиссера Вуди Аллена очень похожие увлечения — второй тоже обожает джаз, псевдоним выбрал в честь музыканта Вуди Хермана и играет в свое удовольствие на кларнете в составе своего бэнда «Новый Орлеан».
Илья Найшуллер
Кто такой? Режиссер, актер и певец. Снимал клипы группе «Ленинград», а также фильмы «Хардкор» и «Никто».
Что делает? Изначально Найшуллер был известен как фронтмен российской инди-рок-группы Biting Elbows, которую он основал в 2008 году вместе с барабанщиком Ильей Кондратьевым. Широкую известность группа приобрела после выхода экшен-клипа на песню «Bad Motherfucker», снятого от первого лица. Ролику присудили золото премии London International Awards. После этого музыканты выпустили два студийных альбома и часто выступали на разогреве у знаменитых коллег, таких как Placebo и Guns N’ Roses, и открывали ежегодный музыкальный фестиваль «Максидром» в 2012 году. Трек Biting Elbows «Alone» попал в расширенную версию видеоигры «Death Stranding» Хидео Кодзимы. На данный момент группа не ведет активную деятельность, а Найшуллер работает над сиквелом «Никто».
Гор Вербински
Кто такой? Режиссер, сценарист, продюсер и лауреат премии «Оскар». Снял «Пиратов Карибского моря» и анимационный фильм «Ранго».
Что делает? Вербински начинал свою карьеру как музыкант в любительских андеграундных группах Лос-Анджелеса. Его первой командой были панки Thelonius Monster Боба Форреста (Джош Клингхоффер, нынешний гитарист Red Hot Chili Peppers, вместе с ним в 2001 году записал альбом «The Bicycle Thief»), в которую также входил барабанщик Дэнни Хейфец, внук великого американского скрипача российского происхождения Яши Хейфеца. Также Вербински играл на гитаре в составе панк-рок-группы Daredevils, которую образовал гитарист Бретт Гуревич. Daredevils выпустили в 1996 году сингл «Hate You», а затем распались.
В интервью 2013 года для Bring Me The News Вербински поделился, что их с Джонни Деппом очень сроднила музыка: «Мы вместе много играем на гитаре, слушаем одну и ту же музыку, у нас было много общих знакомых, когда мы приехали в Голливуд. У нас с ним уникальная связь. Мы часто говорим музыкальными терминами, чтобы передать конкретную идею. Иногда на площадке я говорю, что эта сцена скорее 120 ударов в минуту, чем 85, и он понимает, о чем я».
Рики Джервэйс
Кто такой? Британский комик, актер, создатель культового ситкома «Офис» и пятикратный ведущий церемонии «Золотой глобус».
Что делает? В 1982 году Рикки Джервэйс и его друг Билл Макрей создали группу новой романтики Seona Dancing. Одной из самых известных их песен была «Bitter Heart»; популярность группы в Британии оказалась умеренной, многие описывали коллектив как «явное подражание Дэвиду Боуи», и просуществовал он всего два года. Как это ни странно, в 1985 году Seona Dancing стали пользоваться бешеным успехом у подростков на авторитарных Филиппинах. Местная радиостанция DWRT-FM нашла их трек «More to Lose» и разместила в прямом эфире его отрывок, выдав за песню «Fade» от группы Medium, чтобы конкурирующие станции не смогли отыскать хитовую запись. На шоу Грэма Нортона в 2016 году Джервэйс рассказывал о своей музыкальной карьере и том, что он до сих пор не отказался от мечты. «Я использую музыку везде. Я написал песню для „Симпсонов“ и песню с Дэвидом Боуи для „Массовки“. Я расстроенный и неудавшийся музыкант», — заявил комик.
Михаил Местецкий
Кто такой? Сценарист фильмов «Легенда № 17» и «Хороший мальчик», композитор, режиссер «Тряпичного союза».
Что делает? У Местецкого и продюсера Сергея Корнихина есть группа «Шкловский», которая получила всероссийскую известность после выхода клипа на песню «ОГПУ» про работников советских спецслужб. Видео набрало несколько сотен тысяч просмотров на YouTube, группа стала собирать солдауты в московских клубах, а в 2017 году они выпустили полноценный альбом из восьми песен «Это не вам». Сам Местецкий говорит, что для него «Шкловский» всегда был естественным продолжением того, что он делает в авторском кино: «Если я снимаю фильм, то я думаю о том, как там может играть наша музыка, и, наоборот, когда я пишу песни, я сразу представляю, как снимать на них клипы».
Майя Рудольф
Кто такая? Американская актриса, комедиантка и певица, снималась в шоу Saturday Night Live и фильмах «Девичник в Вегасе», «Лакричная пицца».
Что делает? Майя Рудольф — дочь соул-певицы Минни Рипертон и композитора Ричарда Рудольфа. Она была клавишницей и бэк-вокалисткой альтернативной рок-группы 1990-х годов The Rentals. Наибольший успех им принесла песня «Friends of P.» с дебютного альбома «Return of the Rentals» (1995), ставшая радиохитом и достигшая седьмого места в чарте Modern Rock Billboard. После окончания карьеры в коллективе она записала несколько треков с их фронтменом Мэттом Шарпом в 2004 году. В разговоре с Interview в 2013-м актриса сказала: «Правда в том, что я всегда чувствовала себя наиболее комфортно в комедии, но музыка — естественная часть меня, я занималась ею всю свою жизнь».
Петр Федоров
Кто такой? Актер в фильмах «Летчик» и «Дуэлянт» и сериалах «Перевал Дятлова» и «Идентификация».
Что делает? Федоров играл на синтезаторе в электронной группе Race to Space, образованной в 2011 году. В 2013-м они выступали на разогреве у The xx во время их концерта Москве, а также участвовали в российских музыкальных фестивалях. В феврале 2014 года группа выпустила свой дебютный альбом «Is This Home?», записанный на берлинской студии TRIXX Studios (среди ее первых клиентов были группы Rammstein и Einstürzende Neubauten, также здесь записывались Ники Минаж, Нина Хаген и Wu-Tang Clan). В июне 2016-го Race to Space сняли клип на композицию «‘Freefall [Reincarnation]’», режиссером которого как раз выступил Федоров, а в главной роли снялся Александр Паль. Этот релиз стал последней работой группы в данном составе: весной 2017-го актер покинул коллектив и занялся сольным электронным проектом R.A.I.
Автор: Кира Голубева
Фото: Fin Costello / Getty Images