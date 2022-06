Петр Федоров играет на синтезаторе, а Рики Джервэйс покорял Филиппины: 8 неочевидных актеров и режиссеров в музыке

Что делает? Майя Рудольф — дочь соул-певицы Минни Рипертон и композитора Ричарда Рудольфа. Она была клавишницей и бэк-вокалисткой альтернативной рок-группы 1990-х годов The Rentals. Наибольший успех им принесла песня «Friends of P.» с дебютного альбома «Return of the Rentals» (1995), ставшая радиохитом и достигшая седьмого места в чарте Modern Rock Billboard. После окончания карьеры в коллективе она записала несколько треков с их фронтменом Мэттом Шарпом в 2004 году. В разговоре с Interview в 2013-м актриса сказала: «Правда в том, что я всегда чувствовала себя наиболее комфортно в комедии, но музыка — естественная часть меня, я занималась ею всю свою жизнь».

