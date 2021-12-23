55 лет назад родился Курт Кобейн. О нем нет байопика, зато он вдохновил «Последние дни» и даже нового «Бэтмена»

20 февраля 2022 года Курту Кобейну могло бы исполниться 55 лет. Для кино он оказался фигурой умолчания, однако спустя почти три десятка лет после самоубийства фронтмен группы Nirvana живет на большом экране — в виде референсов, размытого образа и нескончаемого источника вдохновения. Кинопоиск перечисляет фильмы, которые прямо или косвенно посвящены Курту, вдохновлены им и его музыкой.

О полноценном байопике Кобейна говорят уже по меньшей мере 15 лет. В 2014 году права на экранизацию оказались у компании Universal, а сценарий к фильму должен был написать Дэвид Бениофф (сейчас он известен в первую очередь как шоураннер «Игры престолов»). Режиссером картины тогда назначили Марка Форстера. В роли самой себя Кортни Лав видела исключительно Скарлетт Йоханссон, а на роль покойного супруга рассматривала Райана Гослинга или Джеймса МакЭвоя. Почему этот фильм так и не вышел в свет, сказать сложно; не исключено, что продюсерам просто не удалось договориться с Кортни Лав, которая твердо настаивала на своем участии в создании проекта и на присутствии на съемочной площадке.

Художественного фильма о Курте нет, но есть картины, так или иначе отсылающие к его личности и творчеству. Так, в недавнем интервью журналу Empire режиссер выходящего 2 марта в прокат «Бэтмена» Мэтт Ривз признался, что видит Брюса Уэйна в образе одиночки, нежели плейбоя. «При работе над сценариями я часто слушаю музыку. Во время написания первого акта фильма я включил „Something In The Way“ группы Nirvana. Тогда-то мне и пришло в голову, что вместо версии Брюса Уэйна-плейбоя можно сделать из него отшельника, который пережил большую трагедию». Ривз решил связать своего персонажа с главным героем фильма «Последние дни» Гаса Ван Сента, который основан на жизни фронтмена Nirvana. Выбор Роберта Паттинсона на роль Темного рыцаря тоже оказался неслучаен: по словам постановщика, британский актер может совмещать в себе дух «отшельника и настоящей рок-звезды», каким был сам Курт.

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6 фильмов, связанных с Куртом Кобейном

В этой канадской инди-драме Джастина МакГрегора вы не найдете ни самого Курта Кобейна, ни музыки Nirvana. Впрочем, уже на постере «Бдения» четко заявляется, что картина вдохновлена историей о смерти музыканта. Действие происходит спустя несколько дней после его самоубийства. Группа канадских фанатов Nirvana отправляется на север Сиэтла, чтобы поучаствовать в траурном мероприятии, посвященном памяти Кобейна.

Суицидальная тема, которая была популярна в альтернативной музыке 1990-х и олицетворением которой был Кобейн после самоубийства, стала ключевым мотивом в романе британского писателя Ника Хорнби «Мой мальчик»; в 2002-м его экранизировали с участием Хью Гранта и Николаса Холта. В книге также содержались многочисленные упоминания коллектива и отсылки к его творчеству: по сюжету 38-летний холостяк Уилл (Грант) знакомит Маркуса (Холт) с музыкой Nirvana, впоследствии мальчик превращается в настоящего фаната Кобейна и даже покупает себе полосатый джемпер, похожий на тот, что когда-то был у Кобейна. К сожалению, все эти детали не попали в итоговый сценарий. Вместо этого персонаж Хью Гранта знакомит юного Маркуса с рэпом. Поэтому название фильма можно воспринимать как пасхалку: «About A Boy» отсылает к песне группы Nirvana «About A Girl».

Медитативная драма Гаса Ван Сента сфокусирована на некоем гранжевом музыканте, подозрительно похожем на Курта Кобейна, роль которого играет Майкл Питт. Ван Сент хотел снять байопик про лидера Nirvana, но опасался, что не сможет найти общего языка с Кортни Лав. Кроме того, режиссер не был уверен, что его версия событий понравится фанатам Кобейна. Именно по этой причине «Последние дни», скорее, отсылают к событиям трагедии музыканта, но не являются пересказом реальной истории. Фильм состоит из обрывков различных диалогов, так или иначе связанных с жизнью Кобейна: продюсеров, которые настаивают на продолжении гастрольного тура (непосредственно перед самоубийством музыканта группа отменила несколько запланированных выступлений); женщины, которая наняла частного сыщика, чтобы его найти (Кортни Лав разыскивала Курта с помощью детектива Тони Гранта); друзей, пытающихся решить какие-то мелкие проблемы. Но главная тема «Последних дней» — ментальная изоляция, в которой пребывает главный герой в течение последних дней своей жизни.

В персонажах культовой хоррор-антологии американского сценариста Райана Мёрфи можно узнать многих музыкальных исполнителей. Например, стиль Ланы Дель Рей, очевидно, вдохновил образ Ланы Уинтерс во втором сезоне шоу. Курт Кобейн, в свою очередь, послужил основой для Тейта Лэнгдона из «Дома-убийцы», которого в сериале сыграл Эван Питерс. По сюжету Тейт был большим поклонником творчества Кобейна, в кадре герой Питерса неоднократно появляется в свитере, очень похожем на тот, что носил музыкант в клипе на песню «Smells Like Teen Spirit». Известно также, что Тейт тоже покончил с собой и умер в один год с музыкантом (1994).

Главный герой режиссерского дебюта Брэдли Купера, который также является одноименным ремейком классического фильма 1937 года, был частично списан с лидера группы Nirvana. В одном из интервью об этом рассказал сценарист ленты Уилл Феттерс. Персонаж Джейсона Мэйна является фантазией о том, каким музыкантом мог бы стать Курт Кобейн, если бы не погиб: в фильме персонаж Купера — известный блюзовый певец, у которого проблемы с алкоголем и наркотиками; Джейсон находится в затяжном творческом кризисе и пытается найти свою музу. По словам Феттерса, при написании сценария он пытался представить, с какими трудностями и жизненными челленджами Кобейну бы пришлось столкнуться после заката карьеры.

В этой биографической драме с Тимоти Шаламе и Стивом Кареллом можно заметить множество отсылок к Курту. В комнате Ника Шеффа — страдающего от опиоидной зависимости подростка, которого играет Шаламе — висит постер Nirvana. Во время сборов Ника в колледж можно заметить альбом «Nevermind», который тот берет с собой. В сцене употребления наркотиков на заднем плане играет «Territorial Pissings» — персонаж Шаламе выкрикивает слова песни, сидя в своей машине. Сидя за завтраком, отец Ника листает культовый номер журнала Rolling Stone с Кобейном на обложке. Многочисленные каракули и мрачные рисунки в дневнике Ника напоминают сюрреалистические карандашные скетчи Курта, которыми тот тоже увлекался со школьного возраста.

5 документальных фильмов о Курте Кобейне

Неоднозначная документалка, выпущенная британским режиссером Ником Брумфилдом, посвящена теории о том, что за гибелью Курта Кобейна стоит его собственная жена. В частности, фильм апеллирует к показаниям фронтмена группы The Mentors Эль Дуче, утверждающего, что Кортни Лав предложила ему 50 000 долларов за нападение на музыканта. В интервью Дуче также заявил, что знает, «кто убил Кобейна», но предпочитает, чтобы «этим делом занимались в ФБР». Фильм должен был быть показан на кинофестивале «Сандэнс», но Лав пригрозила подать в суд на организаторов, если премьера состоится. Она также запретила Брумфилду использовать музыку Nirvana в качестве саундтрека и отказалась разговаривать с ним на камеру.

Это история Курта Кобейна, рассказанная, по сути, им самим. Фильм состоит из аудионарезок интервью музыканта, которое он дал американскому писателю Майклу Аззераду для книги «Приди какой ты есть: история группы Nirvana». Кобейн вспоминает о детстве, проблемах в семье и отношениях с Кортни Лав, делится любимой музыкой и много язвит, называя всех журналистов «самыми ничтожными существами на планете». Примечательно, что саундтреком к «Рассказу о сыне» выступили не песни Nirvana, а композиции других, не менее популярных артистов 70 — 90-х годов прошлого века, среди которых Игги Поп, Queen, Mudhoney, The Vaselines и другие.

На самом деле, лента посвящена не двум дням, а скорее, заключительной неделе жизни Кобейна; создатели концентрируются на событиях, произошедших после того, как музыкант самостоятельно покинул реабилитационный центр Exodus в Лос-Анджелесе. После побега он отправился в Сиэтл, где провел несколько дней в полном одиночестве. В качестве основных рассказчиков в фильме выступают не только его знакомые (крестный отец Лэланд Кобейн, бывшая девушка Трейси Марандер, подруга Элис Вилер), но и преданные фанаты, которых шокировала его смерть. Одни из самых запоминающихся интервью — с домохозяйкой из Сиэтла, способной воспроизвести мельчайшие детали о смерти фронтмена Nirvana, собранные из новостных сводок, а также с парнем по имени Брент, который называет себя «членом церкви Курта Кобейна».

Вероятно, единственный фильм о Кобейне, снятый при непосредственном участии его семьи — Кортни Лав и Фрэнсис Бин Кобейн. Дочь музыканта Фрэнсис выступила в качестве исполнительного продюсера проекта. В картине Бретта Моргена запечатлена рутинная жизнь фронтмена Nirvana: здесь и потертые домашние видео с Кортни и маленькой дочкой, позволяющие увидеть, чем жил и вдохновлялся музыкант, и сюрреалистические скетчи, вдохновленные творчеством Уильяма Берроуза.

Еще одна документальная лента, основанная на теории о том, что Кортни Лав могла быть как-то замешана в гибели Кобейна. На этот раз история рассказывается от лица Тома Гранта — сыщика, нанятого Кортни Лав для поисков покинувшего реабилитационный центр Кобейна. По мере развития событий он начинает сомневаться в том, что причиной смерти музыканта действительно стало самоубийство.

Автор: Оля Смолина

Фото: Frank Micelotta Archive / Getty Images