Что смотреть дома: «Нулевой пациент», «Как убили Джона Кеннеди», 3-й сезон «Любовь. Смерть. Роботы»

1988 год, Калмыцкая АССР. Добродушный врач Кирсан Аюшев (Аскар Ильясов) работает в детской поликлинике Элисты. После операции с летальным исходом он начинает подозревать, что некоторые юные пациенты больны ВИЧ. Вместе с московским эпидемиологом Дмитрием Гончаровым (Никита Ефремов) он постарается остановить вспышку болезни, которой в СССР якобы нет. Над «Нулевым пациентом» работали сценарист Олег Маловичко («Хрустальный») и режиссеры Сергей Трофимов («Девятаев») и Евгений Стычкин («Контакт»). Последний также сыграл журналиста-правдоруба Карахана.

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