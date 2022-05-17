Что смотреть дома: «Нулевой пациент», «Как убили Джона Кеннеди», 3-й сезон «Любовь. Смерть. Роботы»

Сериал о первой крупной вспышке ВИЧ в СССР, док Оливера Стоуна о загадочном убийстве американского президента и новый сезон популярного анимационного альманаха — рассказываем про главные премьеры российских и зарубежных стримингов на этой неделе.
Если карточка фильма черная, значит, его можно посмотреть на Кинопоиске.
«Нулевой пациент», 1-й сезон
Драма по мотивам реальной истории
Где смотреть: Кинопоиск
1988 год, Калмыцкая АССР. Добродушный врач Кирсан Аюшев (Аскар Ильясов) работает в детской поликлинике Элисты. После операции с летальным исходом он начинает подозревать, что некоторые юные пациенты больны ВИЧ. Вместе с московским эпидемиологом Дмитрием Гончаровым (Никита Ефремов) он постарается остановить вспышку болезни, которой в СССР якобы нет. Над «Нулевым пациентом» работали сценарист Олег Маловичко («Хрустальный») и режиссеры Сергей Трофимов («Девятаев») и Евгений Стычкин («Контакт»). Последний также сыграл журналиста-правдоруба Карахана.
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«Как убили Джона Кеннеди»
Двухчасовое расследование Оливера Стоуна
Где смотреть: Кинопоиск, Okko, ivi
22 ноября 1963 года в Далласе убили 35-го президента США Джона Фицджеральда Кеннеди. Спустя почти 30 лет Оливер Стоун снял игровую картину «Джон Ф. Кеннеди: Выстрелы в Далласе» с Кевином Костнером в роли прокурора Гаррисона. Еще через тридцать — двухчасовой документальный фильм, где скрупулезно разбирает многочисленные теории заговора, например про «волшебную пулю» или месть спецслужб.
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«Любовь. Смерть. Роботы», 3-й сезон
Дэвид Финчер дебютирует в анимации
Где смотреть: Netflix
На кладбище приключается мини-зомби-апокалипсис. Исполинский краб атакует корабль охотников на акул. Эволюционирующие крысы штурмуют фермерский дом. Астронавтка в измененном состоянии сознания путешествует по Луне. Три друга-робота осматривают останки человеческой цивилизации. Сирена оказывается бессильна перед глухим рыцарем.
Новый сезон анимационного альманаха Дэвида Финчера и Тима Миллера будет состоять из девяти новелл. Историю про сирену снял Альберто Миелго (его «Свидетель» украсил первый сезон), а новелла про разумного краба — дебют в анимации самого Финчера.
«Вечерний Уткин», 1-й сезон
Новое шоу легендарного комментатора
Где смотреть: Кинопоиск
Что будет, если подключить рефери к полиграфу? Заслуживает ли «Рубин» вылета из РПЛ? Почему не сработала ностальгическая затея с Кубком Федераций? Зачем Пепу звезда «Боруссии» Эрлинг Холланд? Каждый понедельник гуру разговорного и спортивного жанра Василий Уткин обсуждает главные события футбольного уик-энда. Соведущий — Антон Орехъ.
«Вечернего Уткина» можно смотреть в прямом эфире каждый понедельник в 22:00 на Кинопоиске в приложении для Smart TV и на Яндекс Спорте. Запись шоу доступна в карточке сериала и в виде подкаста на Яндекс Музыке.
«Родители года», 3-й сезон
Мартин Фриман и Дэйзи Хаггард в драмеди о воспитании подростков
Где смотреть: Кинопоиск
Пол (Фриман) и Элис (Хаггард) воспитывают 13-летнего Люка (Алекс Иствуд) и 10-летнюю Аву (Ив Пренель). Просто не было никогда, но теперь новый поворот: отпрыски-подростки могут дать в глаз, задать неудобный вопрос или вообще обвинить в неправильном воспитании. Саймон Блэкуэлл («Четыре льва», «Вице-президент») продолжает рассказывать о родительстве как череде взлетов, падений, откровений и нервных срывов. Вдобавок Элис и Пол заводят секреты друг от друга, подустав от круглосуточной работы супругами и родителями.
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«Случайность и догадка»
Поучительный триптих оскаровского лауреата о любви, прошлом и судьбе
Где смотреть: more.tv, Okko, ivi
Цугуми (Хюнри) рассказывает Маэко (Котонэ Фурукава), что встретила хорошего парня, которым оказывается ее бывший Казуки (Аюму Накадзима). Сасаки (Сёма Каи) из мести подговаривает возлюбленную Нао (Кацуки Мори) соблазнить учителя литературы (Киёхико Сибукава), у которого как раз вышла откровенная книга. Возвращаясь со встречи выпускников, Нацуко (Фусако Урабэ) встречает школьную любовь, Аю (Аоба Каваи), однако по ходу душевного разговора выяснится, что она обозналась. Фильм Рюсукэ Хамагути состоит из трех притч — разговорных, будничных и по-своему поэтических. «Случайность и догадка» удостоились Гран-при Берлинале, а еще через полгода режиссер прогремел в Каннах с «Сядь за руль моей машины», чей успех закрепил заслуженный «Оскар».
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«Вампир в саду», мини-сериал
Драма про кровососов от студии, работавшей над первыми сезонами «Атаки титанов»
Где смотреть: Netflix
Много лет между вампирами и людьми идет война. Человечество ютится в городе, окруженном стеной света, и отказывает себе в любых развлечениях. Дочь военной чиновницы Момо и королева вампиров Файн встречаются посреди ожесточенного сражения и решают положить конец вражде, отыскав загадочное место под названием Эдем.
Студия Wit сейчас на пике формы: в начале года — очаровательное фэнтези «Рейтинг короля», в апреле — «Семья шпиона», комедия про суперагента и его подставную родню, и постапокалиптический «Пузырь» на Netflix, переосмысляющий «Русалочку». Одним из режиссеров «Вампира» выступил Рётаро Макихара, снявший «Империю мертвых» и работавший над «Сказом о четырех с половиной татами».
«Чисто английские убийства», все сезоны
Классика детектива в чопорном пригороде
Где смотреть: Кинопоиск
В вымышленном графстве Мидсомер доблестно несет службу инспектор Том Барнаби (Джон Неттлз). С виду местечко спокойное и пригожее, но у многих жителей есть тайны. Первым делом Барнаби становится расследование сомнительного сердечного приступа, который может оказаться жестокой расправой.
«Чисто английские убийства» выходят почти без перерыва вот уже четверть века — это ли не знак качества? В основе — цикл Кэролайн Грэхэм, а последние десять лет следствие ведет уже кузен Барнаби, Джон (Нил Даджен).
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«Анджелин», мини-сериал
Трагикомедия о королеве билбордов из 1980-х
Где смотреть: Peacock
1980-е, Лос-Анджелес. В городе грез приземляется Анджелина (Эмми Россам из «Бесстыжих»), мечтающая прославиться просто фактом своего существования. Все начинается с саморекламы на исполинских розовых билбордах, а продолжается участием в шоу, записью песен и съемкой клипов.
Рассказать реальную историю Анджелин, предтечи современных инста-див, решила Нэнси Оливер, сценаристка «Настоящей крови», «Клиент всегда мертв» и фильма «Ларс и настоящая девушка». В основе — расследование The Hollywood Reporter (его автора играет Алекс Карповски из «Девочек»), а Мартин Фриман появляется в образе человека, который оплачивает билборды для Анджелин.
«Джордж Карлин: Американская мечта»
Портрет одного из величайших стендап-комиков
Где смотреть: HBO
Джордж Карлин — легенда американской комедии, человек, который изменил жанр стендапа — оказывался вне закона и (вместе с Ленни Брюсом) не давал затупиться острым темам. За его портрет взялись комедиограф Джадд Апатоу и документалист Майкл Бонфильо, снявший несколько стендап-концертов (например, возвращение Джерри Сайнфелда). Среди говорящих голов — близкие Карлина и ученики: Крис Рок, Билл Бёрр, Джон Стюарт и другие.
Автор: Алексей Филиппов