Чарли Ханнэм — классный. Вам нужны объяснения? Вот они

На Кинопоиске можно посмотреть ироничный экшен-триллер «Вальдо» с Чарли Ханнэмом. Он играет бывшего копа Чарли Вальдо, который после скандала ушел со службы. Теперь он живет в трейлере с курицами и медитирует на природе. Но Вальдо, в прошлом подающего надежды детектива, просят вернуться и расследовать дело ведущего-алкоголика Аластара Пинча (Мэл Гибсон), которого обвиняют в убийстве жены.

Ханнэм играет немного одичавшего копа-отшельника, который читает электронную книгу в зип-пакете, плавая по озеру на надувном круге. Кстати, еще он выступил продюсером фильма. Но любим мы его не только за разностороннюю карьеру. Рассказываем, за что еще.

За бунтарский дух

Будущему актеру было два года, когда развелись его родители — гангстер и торговец металлоломом Уильям Ханнэм и балерина Джейн Белл, которая держала сувенирный магазин, чтобы обеспечивать Чарли и его старшего брата Уильяма. В средней школе Чарли часто дрался с одноклассниками, за что его исключили в 12 лет. Экзамены он сдавал уже на дому.

В фильме «Хулиганы»

Когда Чарли было 15 лет, история повторилась. В интервью канадскому Elle Man актер рассказал, что его класс собирался на экскурсию во Флоренцию. Но учитель не взял их с другом, потому что не хотел нести ответственность за сорванцов. В отместку они израсходовали дорогую акриловую краску, которую на класс покупали родители учеников. «Я нарисовал гигантскую картину с раздавленной банкой Coca-Cola. Этот ублюдок рассвирепел, что я был таким бунтарем и использовал эту гребаную краску. На глазах у всего класса он разорвал картину. Возможно, это была лучшая картина, которую я когда-либо писал. Я потратил на это всю неделю. Я был так зол, унижен и опечален, чувствовал, что начинаю плакать. А это было неприемлемо для меня в тот момент, перед всеми одноклассниками», — поделился актер. Чтобы справиться со злостью, Ханнэм запустил в учителя ножницами, и мальчика снова отчислили.

За серьезное отношение к работе

Чарли Ханнэм получил степень в области теории и истории кино в Университете Камбрии. А кино он начал интересоваться еще в юности. «Я очень много работал в детстве — в выходные и праздничные дни. Деньги тратил в основном на пополнение моей кинотеки. У меня были тысячи видеокассет», — рассказывает актер. Свою первую роль Ханнэм получил в 17 лет. Напившись, они с братом отправились за подарками в канун Рождества. В одном из магазинов его заметил агент по поиску талантов и пригласил в молодежный сериал «Байкер-гроув». На первую крупную роль в сериале «Близкие друзья» Ханнэма позвал продюсер Рассел Т. Дэвис, перезапустивший «Доктора Кто».

«Дитя человеческое»

В 2013 году Ханнэм, на тот момент снявшийся у Альфонса Куарона в фильме «Дитя человеческое», сериале «Сыны анархии» и «Тихоокеанском рубеже» Гильермо дель Торо, получил роль Кристиана Грея в экранизации «Пятьдесят оттенков серого». Фанаты бестселлера ликовали, но вскоре актер уступил место Джейми Дорнану из-за конфликта в расписании (Ханнэм тогда снимался в финале «Сынов анархии»). Deadline и Variety предполагали, что актер не выдержал давления со стороны фанатов и индустрии, другие источники утверждали, что Ханнэм хотел внести правки в сценарий и рассорился с продюсерами.

Сам же актер рассказал, что просто не справился с объемом работы и не хотел подставлять команду. «Я думал, у меня будет нервный срыв из-за всего этого. Я просто взял на себя слишком много обязательств и переоценил себя», — объяснил Ханнэм. У него было бы два дня перерыва между съемками в «Сынах анархии», где он играл простого парня-байкера, и стартом «Пятидесяти оттенков серого», где нужно было перевоплотиться в миллиардера Грея.

За упорство

«Меч короля Артура»

Благодаря ему актер начал работать с Гаем Ричи. Одна из его самых заметных ролей — «Меч короля Артура». Изначально Ричи рассматривал на роль короля Артура Генри Кавилла и Майкла Фассбендера. Ханнэм просил агентов устроить ему встречу с режиссером, но Ричи его игнорировал. Тогда Ханнэм все равно прилетел на пробы — и получил роль. Они с Ричи вскоре стали друзьями, а в перерывах на площадке «Меча короля Артура» играли в шахматы. Их творческий союз продолжился в «Джентльменах», где Ханнэм сыграл Реймонда, правую руку героя Мэттью МакКонахи.

За творческую смелость

Ханнэм не ограничивает себя актерской карьерой. Он также пишет сценарии (правда, по ним пока не сняли ни одного проекта). В 2013-м Ханнэм продал свой сценарий «Влад» компании Summit Entertainment, который должна была продюсировать студия Брэда Питта. История посвящена Владу Цепешу (он же граф Дракула), Ханнэм заинтересовался им во время работы над «Холодной горой» в Румынии. По словам актера, продажа сценария тогда спасла его, потому что он не снимался полтора года и был готов продавать дом и переезжать к матери. Судьба фильма неясна. Ханнэм также упоминал, что планировал написать сценарии по статье Rolling Stone об американо-мексиканском наркобароне Эдгаре Вальдесе и про цыганскую культуру в Великобритании, но в последние годы новостей об этих проектах не было.

Мы также увидим Ханнэма в непривычном для него жанре научной фантастики: актер появится в «Мятежной луне», новом проекте Зака Снайдера для Netflix. По словам режиссера, фильм вдохновлен «Звездными войнами» и картинами Акиры Куросавы. Сюжет развивается в мирной колонии на краю галактики. Ей угрожает армия тирана Балисариуса, и, чтобы противостоять ему, поселенцы отправляют девушку (София Бутелла) с таинственным прошлым за подкреплением на соседние планеты.

Фото: Isabel Infantes / «Легион-Медиа», PictureLux / «Легион-Медиа»