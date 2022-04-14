Советские врачи против ВИЧ. Обсуждаем первую серию «Нулевого пациента»

Два эпизода сериала «Нулевой пациент» вышли на Кинопоиске 19 мая, а мы запускаем специальный подкаст с его обсуждением. Редактор Даулет Жанайдаров и кинокритик Ксения Реутова делятся впечатлениями от каждой серии, строят теории и помогают разобраться с тем, что же там произошло. А заодно зовут экспертов и создателей, которые рассказывают про исторический контекст и съемки сериала.

Первый выпуск о первом эпизоде. Почему «Нулевой пациент» — важный сериал для отечественной киноиндустрии? Как в нем воссоздается позднесоветская эпоха? Какие конфликты заданы в первой серии? И что происходит с героями дальше?

О том, что такое ВИЧ, как он появился и как с ним боролись в 1980-е годы, рассказывает Анастасия Покровская, старший научный сотрудник Федерального центра СПИД НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора.