Советские врачи против ВИЧ. Обсуждаем первую серию «Нулевого пациента»

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ПодкастСоветские врачи против ВИЧ. Обсуждаем первую серию «Нулевого пациента»

Подкаст доступен в Яндекс.Музыке, Apple PodcastsCastbox и других сервисах. Выпуски наших подкастов можно послушать на YouTube-канале «Подкасты Кинопоиска».

Два эпизода сериала «Нулевой пациент» вышли на Кинопоиске 19 мая, а мы запускаем специальный подкаст с его обсуждением. Редактор Даулет Жанайдаров и кинокритик Ксения Реутова делятся впечатлениями от каждой серии, строят теории и помогают разобраться с тем, что же там произошло. А заодно зовут экспертов и создателей, которые рассказывают про исторический контекст и съемки сериала.

Первый выпуск о первом эпизоде. Почему «Нулевой пациент» — важный сериал для отечественной киноиндустрии? Как в нем воссоздается позднесоветская эпоха? Какие конфликты заданы в первой серии? И что происходит с героями дальше?

О том, что такое ВИЧ, как он появился и как с ним боролись в 1980-е годы, рассказывает Анастасия Покровская, старший научный сотрудник Федерального центра СПИД НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора.

Аскар Ильясов
Александра Черкасова-Служитель и Никита Ефремов
Анастасия Болдырева
Евгений Стычкин
Никита Ефремов
Виктория Агалакова
Аскар Ильясов
Сейдулла Молдаханов

Вопросы, отзывы на подкаст, а также ваши теории и впечатления от сериала можно писать на почту: podcast@kinopoisk.ru.

Авторы: Даулет Жанайдаров, Ксения Реутова

Уже в подписке: новый сериал от создателей «Нормальных людей» о запутанных любовных связях
В главных ролях:Джо Элвин, Джемайма Кёрк, Саша Лэйн
Режиссер:Леонард Абрахамсон, Лиэнн Уэлхэм
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