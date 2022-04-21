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5 причин посмотреть криминальный ромком «Добро пожаловать в семью»

На Кинопоиске вышел белорусский фильм «Добро пожаловать в семью». Это осовремененная версия «Ромео и Джульетты»: прокурорский сын влюбляется в дочь криминального авторитета, поэтому вокруг их отношений разгораются нешуточные страсти. Рассказываем, чем интересен этот жанровый эксперимент.

Это и ромком…

Саша (Вячеслав Морозов) засмотрелся на Миру (Кристина Строителева) и врезался в открытую дверь ее автомобиля. А когда пришел в себя, выяснил, что его любимый самокат пропал. Выяснение отношений выльется в битву тортами (прямо как в ранних голливудских слэпстиках), романтический вечер вдвоем и горькое разочарование наутро. Мира узнает, что Саша — сын прокурора Надежды Кузьминой (Светлана Камынина). А ее собственный папа Леонид Бойцов (Владимир Сычев) — грозный вор в законе, который уже какое-то время сидит в тюрьме.

…и гангстерская комедия

Режиссер Владимир Зинкевич поклонник Мартина Скорсезе и мафиозной темы, поэтому «Добро пожаловать в семью» это не только ромком, но еще и экшен. Действие фильма происходит в вымышленном городке, где заместитель прокурора Ноябрьский (Ростислав Бершауэр) подмял под себя весь криминальный мир. А единственными противниками коррумпированных властей оказываются прокурор Надежда и ее неожиданная союзница, суровая экс-полицейская по прозвищу Ван Хельсинг (Марина Поддубная).

Владимир Сычев

Позже к противостоянию подключится и семья Бойцова; пока сам Леонид сидит в тюрьме, его верные подчиненные Кика (Торнике Квитатиани), Серый (Сергей Иванюк) и Колобок (Дмитрий Красилов) охраняют Миру. А лучшим другом Леонида оказывается еврейский гангстер Миша Радишевский — это ироничная дань уважения постсоветской бандитской классике, ведь героя играет Петр Буслов, режиссер «Бумера».

В фильме есть забавные отсылки

Зинкевич снимает с настоящим синефильским энтузиазмом. «Добро пожаловать в семью» начинается с вестернового пролога, в котором Леонид Бойцов внезапно оказывается на Диком Западе образца 1880 года — кинематографичный сон героя озвучивает закадровый голос Андрея Гаврилова. Сам режиссер рассказывал, что хочет сделать стильную историю в духе «Джентльменов» Гая Ричи. А еще в «Добро пожаловать в семью» монтаж в стиле Эдгара Райта и тарантиновское настроение. Так что его можно сравнить с фильмами, которые снимает Кирилл Соколов («Папа, сдохни», «Оторви и выбрось»).

Это новый фильм режиссера жуткого «Спайс бойз»

«Добро пожаловать в семью» — это вторая полнометражная работа Зинкевича. Ранее он снял кровавый слэшер «Спайс бойз», который показывали на ММКФ в 2020 году в рамках программы «Фильмы, которых здесь не было». В первом фильме Зинкевича молодые люди собрались на даче и устроили чудовищную резню под воздействием синтетических наркотиков (сюжет частично основан на трагедии 2014 года, случившейся в Гомеле). «Спайс бойз» понравился русскоязычным хоррор-критикам и был показан на ряде жанровых фестивалей (итальянский Ravenna Nightmare Film Fest, испанский Molins Horror Film Festival), а вот второй фильм Зинкевича создан, скорее, для семейной аудитории. Сам Зинкевич в интервью подчеркивает, что в этот раз он хотел создать развлекательное, а не мрачное кино.

В кадре — красивый летний Минск

Действие «Добро пожаловать в семью» разворачивается в неизвестном русскоязычном городке (закадровый рассказчик называть его отказывается). Номера машин с кодом региона 67 намекают на Россию и конкретно Смоленскую область, но снимался фильм в Минске. Владимир Зинкевич принципиально работает в своем любимом городе и старается отбирать самые красивые неизбитые локации. Поэтому в кадре нет никаких достопримечательностей или знаковых мест, зато очень много зеленых деревьев и уютных кафе.

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