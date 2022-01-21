Что смотреть дома: «Мистер Нокаут», «Герой», «Полиция Токио»

Ностальгическая драма о советском боксере, новая жемчужина иранского кино и сериал о школьниках-металлистах от шоураннера «Игры престолов» — рассказываем о главных премьерах российских и зарубежных стримингов на этой неделе.

Если карточка фильма черная, значит, его можно посмотреть на Кинопоиске. Обо всех возможностях нашего онлайн-кинотеатра читайте в специальном гиде.

«Мистер Нокаут»

Героический байопик Валерия Потапенко

Где смотреть: Кинопоиск, Okko, ivi

Валерий Потапенко (Виктор Хориняк) увлечен боксом, и его желание побеждать не сломить ни тяжелому детству, ни суровому тренеру (Сергей Безруков), ни конкурентам на Олимпиаде в Токио, ни сомнениям в себе.

Фильм Артема Михалкова продолжает цикл былин о советских спортсменах вроде «Легенды № 17» и «Поддубного». Главная тема отечественного кино, помимо ностальгии по победителям из прошлого: чтобы чего-то достичь, нужно преодолеть себя.

«Герой»

Иранская притча о моральном выборе, получившая приз Канн

Где смотреть: Кинопоиск, Okko, ivi

Художник Рахим (Амир Джадиди) оказывается в тюрьме из-за долгов, но на два дня его отпускают, чтобы мужчина уладил конфликт с кредитором. В это время его подруга Фархонде (Сахар Голдаст) находит сумку с золотыми монетами, которые могут покрыть половину долга. Рахим решает вернуть сумку хозяйке, и местная пресса начинает чествовать художника как героя. Однако многие в городе не верят в искренность поступка.

«Герой» — новый фильм Асгара Фархади, режиссера «Развода Надера и Симин», одной из главных звезд иранского кино. В Каннах он получил две награды — Гран-при и приз Франсуа Шале, что удачно характеризует его беспристрастную и драматичную картину о возможности добрых поступков. Чистота помыслов самого Фархади тоже оказалась под вопросом: сейчас суд Тегерана рассматривает дело о плагиате, на который указала его бывшая студентка Азаде Масихзаде. Она сняла документальный фильм «Все победители, все проигравшие», который основан на той же реальной истории, что и «Герой». Продюсер картины Александр Малле-Гай считает, что нельзя сплагиатить «народное достояние».

«Полиция Токио», 1-й сезон

Энсел Элгорт и Кен Ватанабе в сериале о 1990-х, якудза и настоящей журналистике

1990-е. Джейк Адельштейн (Элгорт) переезжает из Миссури в Японию, чтобы стать первым американским журналистом в местной газете. Его профиль — криминальная жизнь Токио, разобраться в которой янки помогает опытный детектив Хирото Катагири (Ватанабе). Начав с коррупции в полицейских участках, Адельштейн все глубже погружается в мир якудза.

Сериал основан на реальных событиях и книге Адельштейна, которого изначально должен был играть Дэниэл Рэдклифф. В режиссерском кресле — Майкл Мур, Киёка Миядзаки («37 секунд») и Дестин Дэниел Креттон («Короткий срок 12» и «Шан-чи»).

«Квартиранты»

Казахстанская комедия о двух семьях под одной крышей

Где смотреть: Кинопоиск

Молодоженов Салтанат (Айым Сейтметова) и Дидара (Аскар Ильясов) ждет серьезное испытание — жить под одной крышей с родителями друг друга. Трудно представить фамилии более непохожие: предки Дидара (Жан Байжанбаев и Баян Алагузова) и Султанат (Куандык Шакиржанов и Бахыт Алипбаева) даже говорят буквально на разных языках. А еще первые живут в роскошном доме, а вторые перебираются туда из деревни. В общем, дикий коктейль социальных различий на манер «Горько!», только на каждый день. Режиссер — Дархан Саркенов, снявший «Где мое кольцо?» и «Статью на двоих».

«Пассажиры: Последняя любовь на Земле»

Сергей Гилев и Аня Чиповская в мистической драме про такси

Где смотреть: Start

Между Москвой и тем светом курсирует Mercedes. За рулем — мудрый водитель, который помогает душам умерших решать последние земные проблемы. Кирилл (Гилев) в этом деле новичок, и с первой же пассажиркой, Мэри (Чиповская), у него возникают сложности.

«Последняя любовь на Земле» — продолжение мистической драмы «Пассажиры», только за рулем доброго такси уже не Кирилл Кяро, а в режиссерском кресле не Карен Оганесян — его сменил ветеран «Нюхача» Артем Литвиненко. На пассажирском сиденье окажутся Надежда Маркина, Ирина Рахманова, Сергей Шакуров и Евгения Громова.

«Брат во всем»

Драма ученика Александра Сокурова о том, действительно ли люди — братья

Где смотреть: Premier

Братья-близнецы (Николай и Сергей Журавлевы) с детства неразлучны, даже муштра в училище для военных летчиков не сбивает их фокус друг с друга. Однако молодые люди понимают, что, глядя в братские глаза, не смогут покорить небо.

Александр Золотухин — один из учеников Александра Сокурова, как и Кантемир Балагов, Кира Коваленко и Владимир Битоков (последние в прошлом году выпустили по фильму). В дебютном «Мальчике русском» герой слушал небо, в «Брате» сразу двое пытаются его покорить. Молодой режиссер остается верен себе — как в живописно-выцветшем видеоряде, так и в двойственной (сегодня вдвойне жуткой) паре «небо-армия».

«Боги хеви-метала»

Черная комедия о школьниках-металлистах от шоураннера «Игры престолов»

Где смотреть: Netflix

Кевин (Джейден Мартелл из «Оно») играет в школьном оркестре вместе с Эмили (Айсис Хэйнсворт), а с Хантером (Адриан Гринсмит) они просто дружбаны. Тихони и аутсайдеры объединятся, чтобы поучаствовать в битве бендов. Все они любят хеви-метал.

Озорная история взросления, с «козой» и шипастыми чокерами — первый после «Игры престолов» сценарий Д. Б. Уайсса (Бениофф — продюсер). Дурацких взрослых играют Бретт Гельман из «Дряни», Суфе Брэдшоу из «Страны Лавкрафта» и обычно брутальный Джо Манганьелло.

«Тигр и Кролик», 2-й сезон

Реалити-шоу о супергероях в большом городе

Где смотреть: Netflix

В городе Штернбилд-Сити, напоминающем Нью-Йорк 1978-го, 45 лет назад появились люди со сверхспособностями. Некоторые из них подались в супергерои, что накладывает на них обязательства не только перед горожанами, но и перед спонсорами. Ведь ни одна схватка добра со злом не избегает всевидящего ока камеры. Теперь это главный телевизионный хит — схватка героев с суперзлодеями. Один из участников этой ярмарки тщеславия — Котэцу Кабураги по прозвищу Дикий Тигр. Когда-то сильнейший из героев, сейчас он трудится спустя рукава и вообще собирается на пенсию. Пытаясь реанимировать карьеру легенды, продюсеры отряжают ему в напарники Барнаби Брукса-младшего по прозвищу Кролик. Трудно найти героев более непохожих.

«Элита», 5-й сезон

Испанская «Эйфория» с классовым неравенством и убийствами

Где смотреть: Netflix

«Лас Эничас» — элитнейшая из испанских школ, где редко учатся простые смертные. Однако новая кровь, в том числе из рабочего класса, регулярно поступает. За пять сезонов краткий курс привилегированной жизни хлебнули и подростки-пролетарии, и дети нового директора, и иногородние ученики. Каждый год немного похож: вечеринки, клановая вражда, борьба за статус, споры с родителями и поиски себя, а еще не обходится без убийств.

Пятый сезон возобновится сразу после жестокой расправы над одним из персонажей в четвертом, а в качестве новичков ждут аргентинскую актрису Валентину Зенере и бразильца Андре Ламолью.

«Таинственные золотые города», 1-й сезон

Поиски родителей и сокровищ в Латинской Америке

Где смотреть: Кинопоиск

Первая половина XVI века, Испания. 12-летний каталонец Эстебан может повелевать солнцем и хочет найти родителей. Для этого он отправляется в Новый Свет, надеясь, что дорогу к семье укажут загадочные Золотые города. В пути он обретает друзей-сирот — Зию, родившуюся в племени инков, и Тао, последнего из империи Хива, которая эти города построила.

«Таинственные золотые города» — копродукция DIC Entertainment («Настоящие охотники за привидениями» и два сезона «Сейлор Мун») с легендарной Studio Pierrot («Наруто», «Блич», «Токийский гуль»). Это не только история взросления в русле приключенческих сюжетов, но и пример, как могут сочетаться художественные решения аниме и BD (французских комиксов).

Автор: Алексей Филиппов