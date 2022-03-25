Что происходит с кинопроизводством в России? Мы узнали у продакшен-студий

В последний месяц голливудские студии приостановили деятельность в России, в том числе работу над местным контентом. Netflix заморозил производство российских сериалов. Копродукция с европейскими странами тоже маловероятна из-за политических условий. Нестабильный курс увеличивает бюджет производства, а закупка иностранного оборудования и программного обеспечения затруднена из-за денежных переводов за рубеж и сложностей в доставке.

Кинопоиск расспросил представителей продакшен-студий, выпускающих народные комедии, фестивальные фильмы, анимацию, теле- и веб-сериалы, о том, что изменилось в их работе за последний месяц и что они думают о будущем индустрии в России.

На начало года у нас были запланированы съемки четырех проектов (три в традиционном формате, один — в формате скринлайф). Они все сейчас в производстве. По одним проектам съемки уже стартовали, по другим стартуют в апреле. У одного проекта предполагалось фестивальное турне в Европе и копродукция на этапе постпродакшена, но уже очевидно, что в эти планы придется внести коррективы, искать новые рынки для проката и партнерства.

Наши основные проекты — внутрироссийские, традиционное для Bazelevs народное и комедийное кино. Главный релиз готовим к концу года. Основные производственные риски на отдельные виды работ, например на компьютерную графику, мы связываем сейчас со скачком курса. Поскольку многие бюджеты были сверстаны еще в прошлом году, мы ожидаем возможного роста смет, но рассчитываем, что он будет незначительным.

Очень сложно спрогнозировать, что будет с кинопрокатом. Больше всего переживают съемочные группы, технические специалисты, они пытаются заполнить свой график до конца года. Сильно пострадали рекламная индустрия и все, кто ее обслуживает. Для кинокомпаний с точки зрения производства принципиально ничего не должно поменяться, все изменения будут касаться проката и продаж. А это больше всего ударит по авторскому кино, для которого половина успеха — это фестивальная судьба и европейская копродукция.

Самым востребованным жанром однозначно будут комедии. Добрые, семейные, вызывающие ностальгию или чувство единения. Жанровое кино — хорроры, фэнтези — хорошо заходит зрителю, чтобы отвлечься от текущего момента. Другой вопрос, что фэнтези — довольно долгий и дорогой в производстве жанр, на разработку и выпуск таких фильмов может понадобиться не меньше двух лет. И нет уверенности, что платформы сегодня готовы входить в такие рискованные проекты.

Что касается удешевления производства, то здесь попытки сэкономить в большинстве случаев приводят к неудаче. Нужно не экономить, а находить креативные решения. Мы верим в скринлайф. Кажется, это хороший формат, чтобы отрефлексировать происходящие перемены. Для традиционного кино первая статья, которая подойдет под сокращение, — это компьютерная графика.

«Оторви и выбрось»

У нас сейчас нет фильмов в съемочном периоде, на этот период не было ничего запланировано. В начале февраля мы закончили съемки военной драмы «Воздух», которая сейчас находится на стадии монтажа. Мы продолжаем работу над «Белым списком» Алисы Хазановой, также находится в монтаже совместный проект с компанией Анны Шалашиной Wish Media — «Крецул» режиссера-дебютантки Александры Лихачевой, снятый в прошлом году в Молдове и Литве. Работаем над анимационным полным метром «Три кота и море приключений», который должен выйти в прокат 1 июня. 21 апреля выходит в прокат фильм Кирилла Соколова «Оторви и выбрось» с Анной Михалковой в главной роли.

Все наши международные проекты сейчас остановлены, некоторые отменены. Очевидно, что привычная модель работы с партнерами перестала существовать. Однако мы продолжаем заниматься некоторыми проектами, которые были в разработке, но их количество мы также сократили. Сейчас нужно на все смотреть другими глазами и искать новые пути взаимодействия не только с партнерами, но и со зрителем.

Я думаю, что будут востребованы жанры, которые могут дать позитивную эмоцию. Общество находится в напряжении, события и бесконечные новости испытывают нервную систему на прочность. Полагаю, что людям требуется разрядка — комедия, сказка, ретроистория. Словом, все, что несет некий положительный заряд.

Как ни странно, если смотреть в будущее, то любой кризис — это прежде всего возможности. Поэтому сокращать нужно, точнее, это неизбежно, но только то, что является балластом. Нужно инвестировать в то, что на выходе даст тебе лучшие позиции на рынке.

«Снежная королева: Разморозка»

Производство уже запущенных анимационных проектов мы не приостанавливали, как и разработку новых, так как все производственные этапы сконцентрированы на студии. Мы используем в производстве свой внутренний полноценный пакет для создания 3D-графики под названием Wizart DCC Platform. Вышедший ранее на Netflix и Кинопоиске мультфильм «Ганзель, Гретель и Агентство магии» на 90% был создан с помощью этого ПО. Из ближайших планов — кинопрокат новой части франшизы «Снежная королева: Разморозка», который стартует с 26 мая.

Наши мультфильмы выходили в прокат более чем в 190 странах мира, а также были показаны на ведущих стриминговых платформах, мы изначально ориентировались на мировой рынок. Ранее мы заключили сделки на релиз новых проектов в международном прокате, но в данный момент развитие событий сложно предсказать, так как многое стремительно меняется. Большинство игроков индустрии сейчас не понимают, какие изменения еще могут последовать.

Производство в российских анимационных компаниях построено на импортном программном обеспечении. Сейчас из-за вводимых ограничений работа многих студий может быть затруднена. Мы предоставили коллегам ранний доступ к нашему ПО, которое заменяет иностранное на различных стадиях производства анимации, и продолжаем его разработку под актуальные потребности индустрии.

Что касается будущего анимации, оно, безусловно, есть. В последнее время мы все наблюдали рост интереса к российскому кино и анимации. Например, в Китае наша анимация всегда пользовалась большим спросом. И этот интерес сохранится. Главное, чтобы новая вспышка коронавируса не затянулась и это не сказалось на многих сферах жизни жителей, в частности на кинопрокате страны.

Сейчас не представляется возможным найти способы удешевить производство. С увеличением затрат растут бюджеты всех стадий производства проектов. А отказ от каких-либо процессов будет сказываться на качестве конечного продукта, что для нас недопустимо.

«ЗАТО»

Наш сериал для Netflix «ЗАТО» в заморозке, но уверена, что так или иначе зритель этот проект увидит. По текущим проектам никаких глобальных изменений нет, все сериалы кинокомпании, как и раньше, снимаются на территории России.

Предсказать, что будет через год, на данный момент не может никто. В целом по рынку очевидно, что сейчас период неопределенности, связанный с механизмом финансирования. Потому что сериалы в подавляющем большинстве напрямую зависят от рекламы. Тем не менее я не склонна поддерживать упаднические настроения. Последние годы индустрия жила в режиме больших бюджетов у части проектов, но хорошее кино можно снимать и за более скромные деньги, ведь в кино и сериалах важны не только технологии, а смыслы. Если есть история, которая будет интересна зрителю, мы сможем снять ее даже в ситуации экономической неопределенности.

Что касается высокобюджетных проектов с обилием современной графики, то нет уверенности, что они будут в ближайшем будущем. И дело не только в бюджетах, но и в экспертизе, в людях, способных производить сложные масштабные продукты, технологически сопоставимые с Голливудом. Тенденция к эскапизму в кино и сериалах для российского зрителя будет прослеживаться. Но те, кто сейчас утверждает, что будет один сплошной патриотический контент, глубоко ошибаются. Наоборот, сейчас есть запрос на жизнеутверждающее, доброе, веселое кино.

«Естественный отбор»

Мы запустили два веб-сериала — документальные «Мишки на сервере» о российском киберспорте и новый сезон «Естественного отбора», драмеди о свиданиях. Писали и готовили еще в 2021 году, подали на конкурс Института развития интернета, а в марте получили «письмо счастья»: нас поддержали.

За полгода, которые прошли между бюджетированием и запуском, скажем так, многое поменялось. Весь месяц проверяли и перепроверяли договоренности. Почти все в силе, летом снимаем. Да, много неопределенности (совсем другие цены, новые ограничения); появилось чувство, что ты в компьютерной стратегии строишь базу, а вокруг туман. Но настрой — спокойная решимость. Есть классные сценарии, есть лимит затрат. Команде — а это человек тридцать, — есть чем заняться. До этого мы два года снимали в пандемию (маски, тесты, локдауны), и это тоже был, казалось бы, непроходимый квест. Вообще, когда было легко?

Еще зимой написали комедийный сериал про тридцатилетнего эгоиста, который узнал, что у него есть взрослая дочь. Весной собирались питчить его платформам, но сейчас переписываем сезон: серии короче, бюджет меньше. Мы очень хотим снять проект и будем искать любые возможности. Одна из них — сделать историю компактнее (а значит, дешевле), сохранив зерно — героев, месседж, интонацию.

Какая атмосфера в индустрии сегодня, сказать сложно. Точно больше тревоги и осторожности в оценке проектов. Но кино в России — это не курилка, в которой все друг с другом постоянно что-то перетирают. Коллеги, с которыми разговаривал в марте, продолжают работать. Заморозилось рекламное производство, но кино — это всегда игра вдолгую. Фильм или сериал готовится год-два, столько же снимается, потом выпуск, дистрибьюция. И если ты встал на паузу сегодня, если оцепенел, через год тебе не с чем будет выходить на площадку, а через два — на экраны. Поэтому девелопмент идет, платформы читают заявки и сценарии, бьются тарелки.

Несколько раз за неделю встретил забытый термин «мелкокартинье». Пишут, что в России теперь будет только бюджетное лирическое кино: разговорные комедии, мелодрамы, мамблкор. Но вряд ли исчезнут целые жанры. Да и лучший (пока) российский сериал этого года «Почка» тоже не хай-баджет. Несложные в производстве сценарии? Да. Актерское кино? Тоже да.

А экономили в нашем кино всегда. Мы в марте перешли на электронный документооборот (это спасает 3 рубля с каждой страницы каждого договора). Прочесали Avito и купили бэушную технику — хорошую камеру, оптику (за ней слетали в Челябинск), звук. Есть идеи. Есть люди. Есть на что снимать. Остальное потихоньку наладится.