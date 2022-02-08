Что смотреть дома: «Изобретая Анну», «Злое», Kimi

Сериал Netflix про аферистку Анну Сорокину, новый хоррор Джеймса Вана, триллер Стивена Содерберга с Зоей Кравиц — рассказываем о главных премьерах российских и зарубежных стримингов на этой неделе.
Если карточка фильма черная, значит, его можно посмотреть на Кинопоиске. Обо всех возможностях нашего онлайн-кинотеатра читайте в специальном гиде.
«Изобретая Анну», мини-сериал
Американская история преступлений от Шонды Раймс
Где смотреть: Netflix
Анна Делви (Джулия Гарнер) представляется наследницей немецкого мультимиллионера. Она вхожа в высшие круги Нью-Йорка, почти ни одна большая тусовка не обходится без нее. Однако никто доподлинно не знает, откуда она взялась и почему никогда не платит за себя. В 2019 году девушку разоблачат: выяснится, что ее зовут Анна Сорокина и никаких богатых родителей у нее нет. История аферистки российского происхождения, которая развела нью-йоркский бомонд на 275 тысяч долларов, заинтересовала не только суд, но и Шонду Раймс — создательницу «Анатомии страсти», «Бриджертонов» и «Как избежать наказания за убийство».
Подробнее о сериале
«Злое»
Джеймс Ван возвращается к хоррору
Где смотреть: Кинопоиск
Беременная Мэдисон (Аннабелль Уоллис) теряет долгожданного ребенка, когда ее избивает муж-абьюзер, а его следом убивает демоническая сущность. По городу прокатывается целая серия похожих случаев, которые Мэдисон видит во снах и пытается предотвратить.
«Злое» — первый за пять лет хоррор Джеймса Вана («Пила», «Заклятие»). Его новая картина не только жанровый мастер-класс (с цитатами из Дарио Ардженто и попыткой иронической деконструкции фильмов ужасов), но и личная история: замысел принадлежит Вану и его супруге Ингрид Бису.
Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе
Kimi
Зои Кравиц солирует в триллере о пандемии и цифровом контроле
Где смотреть: HBO Max
Айтишница Анжела (Кравиц) общается с голосовой помощницей Kimi и не выходит из дома, потому что у нее агорафобия, в мире пандемия, а на улицах Сиэтла протесты из-за ограничений передвижения бездомных. Но когда Анджела обнаруживает в потоке данных свидетельства жестокого преступления, ей приходится выйти из комнаты. Неутомимый Стивен Содерберг продолжает снимать по фильму в год, сохраняя баланс между жанровым напряжением и злободневностью.
«Будет больно», 1-й сезон
Бен Уишоу в драмеди о буднях родильного отделения
Где смотреть: Кинопоиск
Адам (Уишоу) работает доктором в родильном отделении. Работы и ответственности много, денег и свободного времени — наоборот. Новый сериал BBC основан на мемуарах Адама Кэя — врача и сценариста дерзкой кукольной комедии «Ублюдки». Режиссеры — Люси Форбс, снимавшая «Конец ***го мира», и Том Кингсли (оригинальные «Призраки» и комедия «Стас все сдаст»).
«Бесконечность»
Марк Уолберг в фантастическом боевике Антуана Фукуа
Где смотреть: Кинопоиск
Эвану (Уолберг) поставили диагноз «шизофрения», от голосов в голове ему помогают рецептурные препараты. Однажды он не принял их и попал в полицейский участок, где бородатый незнакомец (Чиветель Эджиофор) открыл ему тайну: Эван — великий воин, который уже много столетий постоянно перерождается. «Бесконечность» — новый экшен режиссера «Великого уравнителя» и «Тренировочного дня». Вместе с Уолбергом и Эджиофором в нем снялись Софи Куксон, Руперт Френд, Джейсон Манцукас и Дилан О’Брайен.
«Большой баг»
Режиссер «Амели» снял комедию про бунт роботов
Где смотреть: Netflix
Середина XXI века. Семья, живущая в умном доме, оказывается в ловушке искусственного интеллекта. Жан-Пьер Жёне возвращается с нарядной сай-фай-комедией, в которой буржуа будущего выясняют отношения с бытовой техникой и друг с другом. Сценарий написан Гийомом Лораном («Я потеряла свое тело»), роботов озвучивают Доминик Пинон («Расправь крылья») и Андре Дюссолье («Все прошло хорошо»), а одну из узниц играет Изабель Нанти («Мунч»).
«Небо повсюду»
Мелодрама о жизни, смерти и любви в старшей школе
Где смотреть: Apple TV+
Ленни (Грэйс Кауфман) была очень близка со старшей сестрой Бэйли (Хавана Роуз Лью), чья смерть стала для нее тяжелым ударом. Скорбь сближает девушку с женихом сестры, Тоби (Пико Александр), а любовь к музыке — с новеньким Джо (Жак Колимон).
«Небо повсюду» — экранизация подросткового бестселлера, сделанная инди-постановщицей Жозефин Декер («Мадлен Мадлен» и «Ширли»). В уютной роли второго плана — Джейсон Сигел.
«Дитя месяца богов»
Сказка о любящей бег девочке от создателей «Токийских мстителей»
Где смотреть: Netflix
12-летняя Канна раньше обожала бег, но после смерти матери утратила к нему интерес. С приближением октября ей нужно выполнить семейную миссию и доставить в святилище Идзумо дары со всей Японии для божеств, которые там соберутся. Помогать ей будут однокрылый кролик (посланник богов) и мальчик-демон Ято. «Дитя месяца богов» — дебют постановщицы Таканы Сираи, деньги на проект собирали с помощью краудфандинга, а за производство отвечает студия Liden Films («Токийские мстители»).
«Все луны»
Испанский вампирский хоррор на фоне войны
Где смотреть: Shudder
Конец XIX века. В разгар династической войны на севере Испании сиротский приют подвергается бомбежке. Тяжело раненную Амайю (Хайзеа Карнерос) исцеляет незнакомка (Ициар Итуньо из «Бумажного дома»). Амайя думает, что встретила ангела, но вскоре понимает, что ее обратили в вампиршу. Баскский режиссер Игорь Легаррета («Когда ты перестанешь любить меня») рефлексирует о национальном прошлом и о том, куда ведут благие намерения.
Автор: Алексей Филиппов