Что смотреть дома: «Изобретая Анну», «Злое», Kimi

Беременная Мэдисон (Аннабелль Уоллис) теряет долгожданного ребенка, когда ее избивает муж-абьюзер, а его следом убивает демоническая сущность. По городу прокатывается целая серия похожих случаев, которые Мэдисон видит во снах и пытается предотвратить.

«Злое» — первый за пять лет хоррор Джеймса Вана («Пила», «Заклятие»). Его новая картина не только жанровый мастер-класс (с цитатами из Дарио Ардженто и попыткой иронической деконструкции фильмов ужасов), но и личная история: замысел принадлежит Вану и его супруге Ингрид Бису.

