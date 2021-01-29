От отмененного Арми Хаммера до антиваксеров: разбираем шумиху вокруг «Смерти на Ниле»

10 февраля в прокат вышла «Смерть на Ниле» Кеннета Браны — экранизация еще одного романа Агаты Кристи об Эркюле Пуаро. Разбираемся в скандалах вокруг картины и в том, почему «отмененного» Арми Хаммера оставили в проекте.

Фильм вышел с запозданием?

Да. Премьера должна была состояться еще в октябре 2020 года (до начала съемок вообще планировалось, что в прокате фильм появится в декабре 2019 года). Но в итоге релиз смещался шесть раз.

Главным образом это произошло из-за пандемии, но свою роль сыграл и скандал с Арми Хаммером. Более того, чем дальше отодвигался релиз, тем больше проблем возникало и с репутацией других участников актерского ансамбля.

И какие там были скандалы?

Галь Гадот и Арми Хаммер

Самая резонансная история была с Арми Хаммером. В январе 2021 года актера обвинили в насилии и неподобающем поведении. В сети появились фрагменты переписки с актером (их аутентичность до конца не подтверждена), где тот называл себя «100%-ным каннибалом», говорил о желании пить кровь и делился жестокими сексуальными фантазиями. Позднее 24-летняя девушка по имени Эффи сообщила, что в 2017 году Хаммер изнасиловал и избил ее. Кроме того, публично против актера выступили еще несколько его бывших девушек, которые называли свои отношения с Хаммером «странными, мерзкими и эмоционально абьюзивными». По словам одной из них, актер заявлял, что хочет сломать девушке ребро, приготовить его и съесть.

После этого актер покинул свои проекты, включая мини-сериал «Предложение» о создании «Крестного отца» и экшен-комедию с Дженнифер Лопес «Скоростная свадьба». Одно из крупнейших голливудских агентств, WME, расторгло с ним контракт. Кроме того, он почти девять месяцев провел в рехабе, где лечился от «сексуальной, наркотической и алкогольной зависимостей».

Кроме Хаммера были и другие истории. Так, Летишиа Райт (Шури из «Черной Пантеры») в декабре 2020 года запостила в своем Twitter-аккаунте конспирологический ролик лидера Light London Church Тоби Араёми с ложной информацией о ковиде и вакцинации. Из-за этого она подверглась критике, в том числе и со стороны коллег. Осенью 2021 года в СМИ появились слухи о том, что Райт не вакцинирована и из-за этого может не вернуться на съемки сиквела «Черной Пантеры». В соцсетях призывали уволить актрису, но в январе стало известно, что Райт пять месяцев не могла сниматься не из-за вакцины, а из-за травмы, полученной при выполнении трюка, и что она уже вернулась к работе.

Британский комик Расселл Брэнд, играющий второстепенного персонажа Чарльза Уиндлшема, открыто и активно критикует все, что связано с ограничениями для не привитых от ковида. Сейчас на его YouTube-канале почти 5 миллионов подписчиков, а интернет-издания вроде Daily Beast утверждают, что его основная аудитория — правые консерваторы и антиваксеры. Кроме того, Брэнда часто обвиняют, что в своих видео он распространяет теории заговора.

Обсуждали и Галь Гадот, но в ее случае повод был достаточно безобидным. В декабре вышел трейлер «Смерти на Ниле», где актриса якобы очень странно произносит фразу «достаточно шампанского, чтобы наполнить Нил» («enough champagne to fill the Nile»). Ее раскритиковали за непонятную артикуляцию. Некоторые при этом сочли, что сама реплика дурацкая и неловкая. Кто-то и вовсе предположил, что Гадот специально сказала эти слова так, как будто там есть некоторый скрытый смысл (но в чем он, никто не понял). Кроме того, часть комментаторов отметила, что эта реплика явно была переозвучена.

Так, ну Хаммера-то можно было вырезать из фильма? Раньше же так делали?

В разговорах о случаях, когда актер оказался замешан в скандале, связанном с сексуальными домогательствами, первым делом вспоминается Кевин Спейси, которого в 2017 году убрали практически из всех проектов. Сложности возникли только с фильмом «Все деньги мира», где он сыграл миллиардера Жана Пола Гетти. Все сцены уже отсняли, и убивать ключевого персонажа (как, например, было с героем Спейси в сериале «Карточный домик», где сюжет просто перестроили под Клэр Андервуд в исполнении Робин Райт) тут точно не выход. И тогда создатели картины решили переснять материал. Казалось, что со «Смертью на Ниле» будет то же самое, но этого не случилось.

Возможно, на это решение повлияли ограничения, связанные с коронавирусом. Но они были действительно очень жесткими только в начале пандемии, и на съемочных площадках, как в любых других местах работы, действуют антиковидные меры. Тем более что пандемия не помешала переснять сцены с Хаммером в грядущей комедии Тайки Вайтити «Следующий гол — победный» (его заменил комик Уилл Арнетт). Вот только у Хаммера в этом фильме была маленькая роль. Как указывает The Guardian, пересъемки сцен с актером, у которого много сцен, — это дорого. А на любовном треугольнике, часть которого — персонаж Хаммера, и строится сюжет «Смерти на Ниле».

Но, кроме того, дело может быть и в том, что у многих актеров рабочий график уже забит (особенно у Гадот — за последнее время было анонсировано множество проектов с ее участием, начиная с фильма про Клеопатру и заканчивая сериалом про Хеди Ламарр), и собрать их снова очень сложно.

В «Армии мертвецов» Зака Снайдера в похожей ситуации из положения вышли, заменив комика Криса Д’Елию (обвинялся в домогательствах к несовершеннолетним) на актрису Тиг Нотаро с помощью CGI (сцены с ней отсняли за 14 дней на фоне хромакея). Но персонаж тоже не был в числе главных, а замена при этом обошлась в «несколько миллионов долларов».

А что после всех этих скандалов и переносов получилось-то?

Фильм вышел 10 февраля, и критики уже опубликовали первые отзывы. Они в основном смешанные. Конечно, на агрегаторе Rotten Tomatoes при более 70 рецензиях общий рейтинг выглядит воодушевляюще (68%). А вот на Metacritic у картины рейтинг уже 52 (основан на 28 рецензиях). Критики подтверждают, что Хаммера из фильма не вырезали, хотя трейлеры фильма снимали так, будто его там нет. При этом саму игру актера и его версию Саймона Дойла, жениха главной героини, оценивают скорее положительно.

Автор: Рита Синютина