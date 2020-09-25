«На площадке у меня забирали телефон»: Светлана Ходченкова о первом продюсерском проекте и героинях Бергмана

Об идее «Другого имени»

Для меня это картина о том, как иногда наше темное прошлое может повлиять на наше будущее. И как бы мы ни хотели его забыть, забыть его, конечно, не получается, это все в глубоких слоях подсознания остается. Но опять же без прошлого не бывает будущего. Думаю, фильм именно про это — про то, как поступки прошлого могут изменить то, что с тобой случится в будущем.

В принципе я, Светлана Ходченкова, фаталист, и я уверена: все, что с нами происходит, должно было случиться, что это не случайно. В нашей картине это достаточно острым образом показывается. Поступки, которые моя героиня совершила в прошлом, она совершила по какой-то причине. Она не хотела, чтобы плохо было другому, она не хотела, чтобы плохо было ей. Но есть такое расхожее высказывание: «Твоя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого человека». Так же и здесь: твое хорошее заканчивается там, где начинается хорошее другого человека. Или плохое.