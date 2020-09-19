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Светлана Ходченкова возглавила рейтинг главных российских актрис 2010-х

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«Бюллетень кинопрокатчика» опубликовал новый рейтинг российской киноиндустрии. На этот раз топ касается главных отечественных актрис последних 10 лет. При составлении учитывались различные заслуги исполнительниц, включая награды, общее количество проектов и число главных ролей. По итогам первое место заняла Светлана Ходченкова («Благословите женщину»). Александра Бортич («Викинг») оказалась на второй позиции, а Елена Лядова («Географ глобус пропил») замкнула тройку лидеров.

Топ-10 актрис по мнению «Бюллетеня кинопрокатчика» выглядит так:

  1. Светлана Ходченкова
  2. Александра Бортич
  3. Елена Лядова
  4. Вера Брежнева
  5. Кристина Асмус
  6. Юлия Высоцкая
  7. Юлия Пересильд
  8. Ксения Раппопорт
  9. Анна Михалкова
  10. Ирина Горбачева

Рейтинг составлялся на основе оценки деятельности актрис как на экране, так и за его пределами. Кроме количества ролей, авторы также учитывали число зарубежных проектов, степень вовлеченности в рекламные кампании фильмов, фестивальные награды и кинопремии, уровень медийности, количество подписчиков в Instagram, совокупный бюджет пяти самых дорогих фильмов с участием актрисы и общую посещаемость пяти самых успешных проектов.

При этом в расчет брались только полнометражные игровые проекты, которые вышли в прокат в период с 1 января 2010 года по 31 декабря 2019 года и собрали в России и СНГ не менее 10 млн рублей. Альтернативным критерием было участие в конкурсе кинофестиваля или номинация на российскую или международную премию в категории «Лучшая актриса» или «Лучшая актриса второго плана».

Главным актером 2010-х по версии «Бюллетеня кинопрокатчика» назвали Данилу Козловского. Тимур Бекмамбетов возглавил топ главных кинопродюсеров России, а среди режиссеров первое место занял Андрей Звягинцев.

Источник: «Бюллетень кинопрокатчика»

Фото: Getty Images

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