Светлана Ходченкова возглавила рейтинг главных российских актрис 2010-х

«Бюллетень кинопрокатчика» опубликовал новый рейтинг российской киноиндустрии. На этот раз топ касается главных отечественных актрис последних 10 лет. При составлении учитывались различные заслуги исполнительниц, включая награды, общее количество проектов и число главных ролей. По итогам первое место заняла Светлана Ходченкова («Благословите женщину»). Александра Бортич («Викинг») оказалась на второй позиции, а Елена Лядова («Географ глобус пропил») замкнула тройку лидеров.

Топ-10 актрис по мнению «Бюллетеня кинопрокатчика» выглядит так:

Рейтинг составлялся на основе оценки деятельности актрис как на экране, так и за его пределами. Кроме количества ролей, авторы также учитывали число зарубежных проектов, степень вовлеченности в рекламные кампании фильмов, фестивальные награды и кинопремии, уровень медийности, количество подписчиков в Instagram, совокупный бюджет пяти самых дорогих фильмов с участием актрисы и общую посещаемость пяти самых успешных проектов.

При этом в расчет брались только полнометражные игровые проекты, которые вышли в прокат в период с 1 января 2010 года по 31 декабря 2019 года и собрали в России и СНГ не менее 10 млн рублей. Альтернативным критерием было участие в конкурсе кинофестиваля или номинация на российскую или международную премию в категории «Лучшая актриса» или «Лучшая актриса второго плана».

Главным актером 2010-х по версии «Бюллетеня кинопрокатчика» назвали Данилу Козловского. Тимур Бекмамбетов возглавил топ главных кинопродюсеров России, а среди режиссеров первое место занял Андрей Звягинцев.

Источник: «Бюллетень кинопрокатчика»

Фото: Getty Images